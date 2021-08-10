Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Працівники Територіального управління ДБР Мелітополя затримали на "гарячому" начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, який вимагав у підлеглого гроші, вважаючи, що той повинен брати хабарі у фермерів за реєстрацію їхньої сільськогосподарської техніки.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
За попередньою інформацією, чиновник мотивував свою вимогу тим, що законодавство забороняє використовувати громадянам сільськогосподарську техніку без реєстрації в Держпродспоживслужбі, тому всі фермери і власники домогосподарств області мають платити данину.
Чиновника затримали під час одержання чергової частини грошей від підлеглого в сумі 8 тис. 250 доларів США. Під час затримання він намагався викинути гроші, але оперативники ДБР зафіксували цю спробу.
Раніше працівники ДБР задокументували отримання посадовою особою ще 3 тис. доларів США.
Проводяться першочергові слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання і місцем роботи затриманого.
У разі доведення провини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура, оперативний супровід - ТУ ДБР у Мелітополі.
Будь ласка, зачекайте...
Хотя можно бутылки собирать...
😂😂😂😂😂
и да - те кто ему дал бабло ведь тоже не под прицелом давали, не?
в Китае - стреляют стреляют, а они все не заканчиваются.....
но там чиновник учится и т.д., а у нас барсеточник заплатит - и вот - встречай пипл нового Киву, то есть мэра или там начальника канализации, он бедный, но только перед поступлением вна должность, а потом как этот что поймали обдолбанным - он просто на тещину зарплатку купил в кредит спорткару и вааще - а чо вы ненавидите Муммий-тролль, это же фаащизъм, или каак?(томным голоском)
А питання існування цих всіх служб не цікавить ( для чого і яка доцільність?)
"Ничего не знаю. У мене в капуктере этава нет" (с) из личного.