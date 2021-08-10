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Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Працівники Територіального управління ДБР Мелітополя затримали на "гарячому" начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, який вимагав у підлеглого гроші, вважаючи, що той повинен брати хабарі у фермерів за реєстрацію їхньої сільськогосподарської техніки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

За попередньою інформацією, чиновник мотивував свою вимогу тим, що законодавство забороняє використовувати громадянам сільськогосподарську техніку без реєстрації в Держпродспоживслужбі, тому всі фермери і власники домогосподарств області мають платити данину.

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Чиновника затримали під час одержання чергової частини грошей від підлеглого в сумі 8 тис. 250 доларів США. Під час затримання він намагався викинути гроші, але оперативники ДБР зафіксували цю спробу.

Раніше працівники ДБР задокументували отримання посадовою особою ще 3 тис. доларів США.

Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР 01
Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР 02
Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР 03
Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР 04

Проводяться першочергові слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання і місцем роботи затриманого.

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У разі доведення провини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура, оперативний супровід - ТУ ДБР у Мелітополі.
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Топ коментарі
+4
А для чего такие службы создаются,их задача только одна,брать,брать и брать.
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10.08.2021 16:00
+2
Ловят их каждый день, а они, как головы Змея Горыныча размножаются....
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10.08.2021 15:57
+1
Тому що за місце заплачені і тепер тариф тільки подвоїться
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10.08.2021 16:00
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жадность фраера сгубила..
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10.08.2021 15:54 Відповісти
И что ж ему горемыки теперь будет? Кто фраер ещё посмотреть надо
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10.08.2021 16:04 Відповісти
Ловят их каждый день, а они, как головы Змея Горыныча размножаются....
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10.08.2021 15:57 Відповісти
Тому що за місце заплачені і тепер тариф тільки подвоїться
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10.08.2021 16:00 Відповісти
Жить честно при этой власти не реально
Хотя можно бутылки собирать...
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10.08.2021 16:01 Відповісти
А для чего такие службы создаются,их задача только одна,брать,брать и брать.
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10.08.2021 16:00 Відповісти
Навіть цікаво як країни ЕС без цих служб обходяться? ЕС вже не існує??? Вони розпалися? В них економічний коллапс? В них продовольча криза?
😂😂😂😂😂
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10.08.2021 16:11 Відповісти
расстреливать бы..... но потом шоб не платить шо типо невиновного погубили. Главарь службы, майор семьи, любил собаку, а вы.... эх вы.... Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР - Цензор.НЕТ 4496
и да - те кто ему дал бабло ведь тоже не под прицелом давали, не?
в Китае - стреляют стреляют, а они все не заканчиваются.....
но там чиновник учится и т.д., а у нас барсеточник заплатит - и вот - встречай пипл нового Киву, то есть мэра или там начальника канализации, он бедный, но только перед поступлением вна должность, а потом как этот что поймали обдолбанным - он просто на тещину зарплатку купил в кредит спорткару и вааще - а чо вы ненавидите Муммий-тролль, это же фаащизъм, или каак?(томным голоском)
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10.08.2021 16:03 Відповісти
надо делиться..., все от жадности..., заносил бы кому надо, глядишь, и не погорел бы..., ну ниче, такой кадр - не пропадет, устроится еще на какое-нить хлебное место...
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10.08.2021 16:07 Відповісти
Все должно быть в электронном виде. Заявку подал, в законно обусловленный срок пришел и получил свою бумажку или даже по почте...
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10.08.2021 16:09 Відповісти
Що саме??
А питання існування цих всіх служб не цікавить ( для чого і яка доцільність?)
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10.08.2021 16:13 Відповісти
Звичайно цікавить, але це інше питання
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10.08.2021 16:18 Відповісти
Наивность как у зебила.И шо обидно ,это не лечится
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10.08.2021 17:12 Відповісти
"Заявку подал, в законно обусловленный срок пришел и получил свою бумажку или даже по почте"
"Ничего не знаю. У мене в капуктере этава нет" (с) из личного.
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10.08.2021 18:34 Відповісти
С нетерпением ждем назначения суммы залога и делаем ставки: когда внесут залог. Ставлю на "через день".
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10.08.2021 17:07 Відповісти
 
 