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Невідомий вибуховий пристрій здетонував під плугом під час робіт у полі біля Авдіївки, ніхто не постраждав, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Під час виконання сільськогосподарських робіт водій трактора наїхав на невідомий предмет, внаслідок чого стався вибух. Чоловік не постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Покровського районного управління поліції Донецької області, 9 серпня в поліцію надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в полі біля Авдіївки стався вибух.

На місці події працювала слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Поліцейські встановили, що під час обробки поля 50-річний водій трактора наїхав на невідомий предмет і зачепив його плугом, внаслідок чого стався вибух. Тракторист не постраждав.

На місці події правоохоронці виявили воронку від вибуху й уламки невідомого пристрою, походження якого встановлюється.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Невідомий вибуховий пристрій здетонував під плугом під час робіт у полі біля Авдіївки, ніхто не постраждав, - поліція 01

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Невідомий вибуховий пристрій здетонував під плугом під час робіт у полі біля Авдіївки, ніхто не постраждав, - поліція 02
Невідомий вибуховий пристрій здетонував під плугом під час робіт у полі біля Авдіївки, ніхто не постраждав, - поліція 03
Невідомий вибуховий пристрій здетонував під плугом під час робіт у полі біля Авдіївки, ніхто не постраждав, - поліція 04
Невідомий вибуховий пристрій здетонував під плугом під час робіт у полі біля Авдіївки, ніхто не постраждав, - поліція 05

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10.08.2021 18:31 Відповісти
Дамбас годиться лише як полігон для навчань ЗСУ.
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10.08.2021 18:35 Відповісти
Тракторист в рубашке родился, что зацепил плугом, а не колесом.
Такая огромная воронка...
Я не специалист, но что-то вроди противотанковой мины или самодельная из крупнокалиберных артснарядов.
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10.08.2021 18:37 Відповісти
Добре,що все щасливо обійшлося. А вибухонебезпечний предмет міг залишитись і із часів ВВВ,ба,навіть, Першої Світової війни. Я із таким зустрічався. Знахлдили міни,снаряди,навіть набої до гвинтівок Мосіна часів 1 СВ цілком придатними до застосування.
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10.08.2021 19:49 Відповісти
 
 