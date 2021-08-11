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Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технології

Позашляховик Kia KM450 базується на американському Kaiser Jeep M715 часів війни у ​​В'єтнамі. Він замінить командно-штабні машини на базі УАЗ-3151.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages, інформує Цензор.НЕТ.

Вперше про перспективи надходження Kia KM450 офіційно повідомляли ще в 2019 році. Тепер же командувач Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ генерал-майор Євген Степаненко повідомив, що до кінця року заплановано проведення державних випробувань КШМ (командно-штабної машини) К-1450-05 (на шасі Renault Midlum) і К-1450-06 (KIA KM450) на сучасній автомобільній базі.

Оригінальний Kaiser Jeep M715, розроблений на базі цивільного Jeep Gladiator, був прийнятий на озброєння американських військ в 1965 році для заміни M37. З 1967 до 1969 року було виготовлено більш ніж 33000 автівок.

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З середини 1960-х ліцензійне виробництво американського пікапа M715 розпочала компанія KIA Motors. У 1998 був розроблений більш сучасний варіант під назвою KM450. Автівка прийнята на озброєння армії та поставлялась на експорт. Конструкція КМ450 дуже подібна до M715. Машина використовується для буксирування артилерійських установок та мінометів.

Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia 01
Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia 02
Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia 03
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Топ коментарі
+26
такою машиною тільки сіно возити
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10.08.2021 19:21
+23
накрайняк дохлих кацапів,ще можна
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10.08.2021 19:55
+18
а підтримати вітчизняних виробників...Нє? Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 4631
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10.08.2021 19:24
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такою машиною тільки сіно возити
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10.08.2021 19:21 Відповісти
або солому
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10.08.2021 19:52 Відповісти
накрайняк дохлих кацапів,ще можна
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10.08.2021 19:55 Відповісти
Такою машиною тільки свиней возити
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10.08.2021 20:21 Відповісти
Кращих машин немає.. Сомніваюсь що ізраель.. Їх використовує.. Бо Тебе не послухав
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12.08.2021 16:58 Відповісти
КРАЗ похерили на радість москалям
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10.08.2021 20:28 Відповісти
Импортная техника как правило, в три раза дороже отечественной.
Откаты, кругом откаты...
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10.08.2021 21:50 Відповісти
А що в КРАЗа є аналоги.. Може фото скинемо..?
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12.08.2021 16:59 Відповісти
Что ето?
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10.08.2021 19:22 Відповісти
Розпил з відкатами.
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10.08.2021 19:55 Відповісти
а підтримати вітчизняних виробників...Нє? Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 4631
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10.08.2021 19:24 Відповісти
что бы такая машина сломалась в самый неподходящий момент?
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10.08.2021 19:25 Відповісти
усілякі Спартани,Кугуари Шреки Козаки ставлять на раму з двигуном імпортного в-ва.Нічого там не ламається
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10.08.2021 19:38 Відповісти
Я не знаю качество сборки военных авто, а вот гражданские собранные у нас вроде как только из импортных агрегатов, сильно уступают той же сборке Великобритании.
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10.08.2021 20:58 Відповісти
Котрих?
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11.08.2021 14:07 Відповісти
А є.. Хтось хто це виробляє?
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12.08.2021 17:00 Відповісти
Оригинальный Kaiser Jeep M715, разработанный на базе гражданского Jeep Gladiator, был принят на вооружение американских войск в 1965 году для замены M37. С 1967 до 1969 года было изготовлено более 33 000 автомобилей. Источник: https://censor.net/ru/p3281991\\\\\\

я подумал шо Кайзер на них еще ездил, а тут только 50-летнее шасси.
и кстати не факт шо лучше.
рама карбон, задние рессоры Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 2324
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10.08.2021 19:25 Відповісти
Неплохой вариант но уж слишком много разных авто.Пора выбрать два три и хватит а то с ремонтом запарка.Думаю хамви так как их передали и бесплатно и можно ещё сотни их просить а этот вариант замены всех уазов они себя изжили давно.Надо настаивать чтобы хотя бы крупноузловая сборка шла в Украине их нужно тысячи,и по максимуму свои части использовать хотя бы АКБ и резину можно ещё подумать что.
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10.08.2021 19:29 Відповісти
У нас уже негде собирать. Их предполагал собирать Богдан-Моторс, но его зелень добросовестно угробила как и КрАЗ. Теперь будут просто закупать за валюту. Фотки, кстати, в статье с выставки, с экспозиции Богдан-Моторс.

" ..... Богдан (КИА) КМ-450 (4x4) способен преодолевать водные преграды глубиной до 50 см и подъемы до 60%, а благодаря клиренсу в 25 см может двигаться по глубокой колее. Автомобиль комплектуется дизельным двигателем Hyundai D4D объемом 3,9 л, максимальный крутящий момент - 373 Нм при 1600 об/мин, мощность двигателя - 139 л.с. при 2900 об/мин, максимальная скорость - 104 км/ч, грузоподъемность - 2,5 т, полная масса - 5650 кг.

Богдан (КИА) КМ-450 специально сконструирован для военных нужд, шасси может быть использовано для создания как автомобиля общего назначения (бортовая легкий грузовик с тентом), так и в качестве базы для различных специальных армейских машин: автомобиля управления огнем артиллерии, санитарного автомобиля, автомобиля связи, лаборатории на колесах, легкой системы залпового огня или противотанковых комплексов, мобильного жилого модуля и т.д....."

Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 4463
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10.08.2021 19:47 Відповісти
коли вже та ********* ступиться Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 3666
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10.08.2021 23:39 Відповісти
А можеш ще ціну написати?? І ще поясни чому богдан в 3 рази дорожчий ніж оригінал.. Що ботяра свиня порошенко похудає? Дуже передиваєш?
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12.08.2021 17:03 Відповісти
За свині порошннка.. В 2016 році відмовились від цього авто.. Бо накрут був просто космічним..
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12.08.2021 17:05 Відповісти
Да неужели? Врешь и тупо врешь. Вот пример. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?

ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
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12.08.2021 17:52 Відповісти
А это как делали при Гладковском и "свине" Порошенко. Для сравнения

Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
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12.08.2021 17:53 Відповісти
И бронированные МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только намного лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного "не барыгами". Тож смачного и не сильно обляпайся, не свинья.
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12.08.2021 17:55 Відповісти
А это тебе, зебил, еще типичный пример про цену клистронов для ПВО при "барыгах" и сейчас, при настоящих зеленых гнидах-ворах. Смачного, не свинья.
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12.08.2021 18:05 Відповісти
Вона з брезентовим дахом???
А шморгалка є???
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10.08.2021 19:29 Відповісти
Чомусь нагадує ЗІС часів війни.
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10.08.2021 19:31 Відповісти
Как миномётный расчет с боезапасом очень хорошо масса вариантов.
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10.08.2021 19:31 Відповісти
Тянут разнокалиберное и всякое дерьмо в армию, где должна быть максимальная унификация.
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10.08.2021 19:35 Відповісти
"Впервые о перспективах поступления Kia KM450 официально сообщали еще в 2019 году. Теперь же командующий Войсками связи и кибербезопасности ВСУ генерал-майор Евгений Степаненко сообщил, что до конца года запланировано проведение государственных испытаний".

Хорошо, это конечно лучше чем ничего. Проверенная временем матчасть. Единственный вопрос: почему об этом сообщает командующий Войсками связи и кибербезопасности ВСУ? Все перемешалось в Генштабе как и в ОПе зеледента? И каким образом обычный пушечный тягач стал вдруг командно-штабной машиной?
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10.08.2021 19:36 Відповісти
для минометчиков само то!, еще бы пулемет и гранатомет на крышу...
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10.08.2021 19:36 Відповісти
Та вже і лопасті можна до цього всього твого комплекта
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10.08.2021 20:39 Відповісти
Для каких минометчиков? Для тех что с ГП-25 будут?
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11.08.2021 02:18 Відповісти
У селі добрє возити гімно.
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10.08.2021 19:40 Відповісти
лежи мовчки у своєму селі, ніхто тебе возити не збирається Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 9975
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10.08.2021 20:57 Відповісти
хорошая платформа - грузовик.

https://special.kia.com/en/kia/vehicles/km45-series/special-equip-vehicles.do
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10.08.2021 19:41 Відповісти
а ви ж моє тинди-ринди не займайте!
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10.08.2021 19:41 Відповісти
Машини то добре,але літаки ******* набагато краще.Хоч один купили за сім років?
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10.08.2021 19:42 Відповісти
щось не второпаю, як ******** літаком возити командний склад по позиціях
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10.08.2021 19:44 Відповісти
а пікапом командний склад у кузові возити?
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10.08.2021 19:51 Відповісти
а командно-штабні машини тільки у форматі пікапу будуть випускати?
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10.08.2021 19:53 Відповісти
то якийсь редактор дурнуватий новину запустив - настравді буде лінійка із 6 варіантів КШМ - 4 на базі бронетехніки (для заміни Р-145 та подібних), 1 на грузовику (для заміни Р-142) та 1 на базі пікапа ( для заміни Р-125)ні про яку тотальну заміну УАЗ-иків на КІА не йдеться
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10.08.2021 20:48 Відповісти
У багажному відділенні
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10.08.2021 20:23 Відповісти
Сразу видно, что надежная. Кстати.
Не новодел, должно быть и качество что нужно.
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10.08.2021 19:42 Відповісти
все правильно. 3 литра дизель и 5 ст. механика на ручке, с полным приводом.
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10.08.2021 19:50 Відповісти
Брезентовый верх нe пойдет.
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10.08.2021 20:09 Відповісти
Я не бачу тут командно штабну брику
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10.08.2021 20:11 Відповісти
1 водій 1 пасажир а планшет на торпеді.
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11.08.2021 02:16 Відповісти
это не какие-то 20-летние волонтерские корчи, которые запретили зеленые хомчаки, это - вьетнамские ветераны, бл..!
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10.08.2021 20:12 Відповісти
Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 4627
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10.08.2021 20:14 Відповісти
Внедорожник Kia KM450 основан на американском Kaiser Jeep M715 времен войны во Вьетнами. Он заменит командно-штабные машины, основанные на УАЗ-3151. Источник: https://censor.net/ru/p3281991

НАЩО РОЗРОБЛЯТИ СВОЄ УКРАЇНСЬКЕ ЯК ЩО МОЖНА ЗАРОБИТИ НА ВІДКАТІ ?
Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 292

Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 9113
Звісно Жеваго банкротить КРАЗ, але держава може втрутитись і націоналізувати підприємство.
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10.08.2021 20:24 Відповісти
Kia KM450 -> Богдан KM-450
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10.08.2021 21:30 Відповісти
Выше упомянутый хамви на голову лучше, но так не украсть же
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10.08.2021 20:26 Відповісти
КРАЗ VEPR -

Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 969
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10.08.2021 20:44 Відповісти
Ну любители покупать за границей. Да это тендеры, завышенная цена, подставные фирмы, откаты и виноват Порошенко наверное.
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10.08.2021 21:13 Відповісти
откаты и виноват Порошенко наверное.

На цензоре Порошенко причислен к лику святых.
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10.08.2021 21:55 Відповісти
Идиоты, вы лучше хаммеры отремонтируйте, которые подогнали американцы, а не занимайтесь распилом бюджетных денег на бестолковые авто.
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10.08.2021 21:14 Відповісти
Лучше бы Хаммеры закупали.
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10.08.2021 21:33 Відповісти
І де на фото КШМ ??
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10.08.2021 22:26 Відповісти
Та яка різниця? Хто тут в чаті крім вас розуміє що таке КШМ і що для різних видів підрозділів КШМ мають різний функціонал. Я вже не говою про те що така машина годиться максимум як КШМ якогось дрона.
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11.08.2021 02:14 Відповісти
Вьетнамцы входят в комплект к технике ?
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10.08.2021 22:47 Відповісти
Нашим людям все гівно, а особливо набуте при зеленському. А те, що волонтери з-за кордону впродовж семи років війни тягають на фронт цивільні неброньовані авто аби хоч щось було - до сраки. Прихуївші ви всі.
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10.08.2021 23:01 Відповісти
А как из этого сделать КШМ?
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11.08.2021 02:15 Відповісти
Тобто на купівлю ліцензії на Hummer 1980 років грошей вистачило лише в китайців які ні з ким не воюють ?
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11.08.2021 03:47 Відповісти
Да какая это кшм? В лучшем случае жоповозка для младшего ком. состава! Не годится она для кшм - нет ни кунга ни места для аппаратуры, максимум чисто за пивасом да сигаретами сгонять по быстрому. Вот кто принимает такие не продуманные, бестолковые и затратные решения? Такое впечатление что там где принимают эти решения сидят дибилы.
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11.08.2021 06:37 Відповісти
мдя....нормально так зеленые твари на єтом старье бабла распилили....
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11.08.2021 14:28 Відповісти
Как только посмотрел на фото то и подумал, - классная машина для Жашкова. Удобно в ней будет свиней на рынок возить и продавать живым весом.
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11.08.2021 15:45 Відповісти
Вот это настоящая КШМ 142 - Н с ЗАСом.
Это для тех ,, кто три раза не служил для справки .в
Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia - Цензор.НЕТ 5227
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11.08.2021 16:05 Відповісти
Эрдоганыч продал Украине сотню Байрактаров а на РАБсси уже паника...Украина МИЛИТАРИЗИРУЕТСЯ,представляю когда Эрдлоган достроит Корвет для Украины...,а Британия продаст быстроходные ракетные катера начиненные оружием 21 века...,нга РАБссии загорицца не тока Якутия и Иркутская область с Красноярким краем...Тушите пожары Мавзолейные...нафиг вам Украина,...бараны Ольги **********..,она просто Дкура конченная... Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia - Цензор.НЕТ 4397
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11.08.2021 16:43 Відповісти
Хай Сопля на такому в кортежі їздить
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11.08.2021 20:05 Відповісти
Бред !!!
Командно-штабная машина - это не ротный газик, мать вашу!
Кома́ндно-штабна́ маши́на (КШМ)[1] - бойова машина на бронетанковій або автомобільній базі, яка призначена для забезпечення радіозв'язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.

Связи и управления !!
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12.08.2021 17:06 Відповісти
Україна повинна мати замкнутий цикл виробництва власних військових машин та запчастин до них. Імпортні зразки мають купуватися невеликими партіями для вивчення з метою вдосконалення власного автопарку. Крапка. Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia - Цензор.НЕТ 5062
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21.08.2021 23:01 Відповісти
 
 