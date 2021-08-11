Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Технології
Позашляховик Kia KM450 базується на американському Kaiser Jeep M715 часів війни у В'єтнамі. Він замінить командно-штабні машини на базі УАЗ-3151.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages, інформує Цензор.НЕТ.
Вперше про перспективи надходження Kia KM450 офіційно повідомляли ще в 2019 році. Тепер же командувач Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ генерал-майор Євген Степаненко повідомив, що до кінця року заплановано проведення державних випробувань КШМ (командно-штабної машини) К-1450-05 (на шасі Renault Midlum) і К-1450-06 (KIA KM450) на сучасній автомобільній базі.
Оригінальний Kaiser Jeep M715, розроблений на базі цивільного Jeep Gladiator, був прийнятий на озброєння американських військ в 1965 році для заміни M37. З 1967 до 1969 року було виготовлено більш ніж 33000 автівок.
З середини 1960-х ліцензійне виробництво американського пікапа M715 розпочала компанія KIA Motors. У 1998 був розроблений більш сучасний варіант під назвою KM450. Автівка прийнята на озброєння армії та поставлялась на експорт. Конструкція КМ450 дуже подібна до M715. Машина використовується для буксирування артилерійських установок та мінометів.
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Откаты, кругом откаты...
я подумал шо Кайзер на них еще ездил, а тут только 50-летнее шасси.
и кстати не факт шо лучше.
рама карбон, задние рессоры
" ..... Богдан (КИА) КМ-450 (4x4) способен преодолевать водные преграды глубиной до 50 см и подъемы до 60%, а благодаря клиренсу в 25 см может двигаться по глубокой колее. Автомобиль комплектуется дизельным двигателем Hyundai D4D объемом 3,9 л, максимальный крутящий момент - 373 Нм при 1600 об/мин, мощность двигателя - 139 л.с. при 2900 об/мин, максимальная скорость - 104 км/ч, грузоподъемность - 2,5 т, полная масса - 5650 кг.
Богдан (КИА) КМ-450 специально сконструирован для военных нужд, шасси может быть использовано для создания как автомобиля общего назначения (бортовая легкий грузовик с тентом), так и в качестве базы для различных специальных армейских машин: автомобиля управления огнем артиллерии, санитарного автомобиля, автомобиля связи, лаборатории на колесах, легкой системы залпового огня или противотанковых комплексов, мобильного жилого модуля и т.д....."
ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
несвинья. несвинья.
А шморгалка є???
Хорошо, это конечно лучше чем ничего. Проверенная временем матчасть. Единственный вопрос: почему об этом сообщает командующий Войсками связи и кибербезопасности ВСУ? Все перемешалось в Генштабе как и в ОПе зеледента? И каким образом обычный пушечный тягач стал вдруг командно-штабной машиной?
https://special.kia.com/en/kia/vehicles/km45-series/special-equip-vehicles.do
Не новодел, должно быть и качество что нужно.
НАЩО РОЗРОБЛЯТИ СВОЄ УКРАЇНСЬКЕ ЯК ЩО МОЖНА ЗАРОБИТИ НА ВІДКАТІ ?
Звісно Жеваго банкротить КРАЗ, але держава може втрутитись і націоналізувати підприємство.
На цензоре Порошенко причислен к лику святых.
Это для тех ,, кто три раза не служил для справки .в
Командно-штабная машина - это не ротный газик, мать вашу!
Кома́ндно-штабна́ маши́на (КШМ)[1] - бойова машина на бронетанковій або автомобільній базі, яка призначена для забезпечення радіозв'язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.
Связи и управления !!