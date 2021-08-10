В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом. ФОТО

Навколо станції "Академік Вернадський" намело замети майже в 2 метри, чистити сніг довелося всю ніч.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, інформує Цензор.НЕТ.

Погода зіпсувалася минулої ночі: розігралася заметіль із рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру - 33,2 м/с.

"Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили один одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!", - розповів кухар Артем Ігнатенкo.

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Учасники експедиції цілу ніч розгрібали замети поруч зі станцією. Довелося встановити аварійне освітлення і підготувати до запуску запасний дизель-генератор.

Зараз висота снігового покриву поруч зі станцією - 196 см. Температура -12 С°, але через дуже високу вологість відчувається майже як -38 С°.





