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В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Навколо станції "Академік Вернадський" намело замети майже в 2 метри, чистити сніг довелося всю ніч.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, інформує Цензор.НЕТ.

Погода зіпсувалася минулої ночі: розігралася заметіль із рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру - 33,2 м/с.

"Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили один одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!", - розповів кухар Артем Ігнатенкo.

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Учасники експедиції цілу ніч розгрібали замети поруч зі станцією. Довелося встановити аварійне освітлення і підготувати до запуску запасний дизель-генератор.

Зараз висота снігового покриву поруч зі станцією - 196 см. Температура -12 С°, але через дуже високу вологість відчувається майже як -38 С°.

В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом 01
В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом 02
В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом 03
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Топ коментарі
+9
На денёк бы к ним .
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10.08.2021 19:32
+7
Антарктика В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом - Цензор.НЕТ 3154
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10.08.2021 19:37
+6
Зимують
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10.08.2021 20:00
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На денёк бы к ним .
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10.08.2021 19:32 Відповісти
с ледоколом можешь отправиться
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10.08.2021 19:36 Відповісти
На день , а не на пол года . В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом - Цензор.НЕТ 6250
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10.08.2021 19:38 Відповісти
В Антарктиду пришла зима

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Слава пінгвінам! Мо голбальне потепління трохи підмерзне і трохи льоду в природньому холодильнику наморозить? В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом - Цензор.НЕТ 9356
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10.08.2021 19:41 Відповісти
Там день півроку триває
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10.08.2021 19:46 Відповісти
Знаю , первые 20 лет жил севернее Мурманска . И ночь полгода . И "лето" полтора месяца .
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10.08.2021 19:50 Відповісти
Видержувати півроку ніч - це треба добре здоров"я мати. Я б, мабуть, від депресії помер
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10.08.2021 19:56 Відповісти
Люди ко всему привыкают. Для многих , конечно дико , когда солнце не заходит и дети в 3 часа ночи во дворе гуляют . Реально , это сложно . Надо спать , а оно в окно светит . Более утомляло , когда оно полгода вообще не показывалось .
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10.08.2021 20:00 Відповісти
он воно звідки... кацапізм у тобі невиліковний
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10.08.2021 22:29 Відповісти
Зима там, с 1-го июня, как всем известно. Но... наверное она была мягкая, сравнительно. Везде какие-то негоразды, с природой...
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10.08.2021 19:32 Відповісти
це тупо Скайрім
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10.08.2021 19:33 Відповісти
ну Арктика все жеж...там как бы положено заметать снегом )))
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10.08.2021 19:33 Відповісти
Антарктика В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом - Цензор.НЕТ 3154
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10.08.2021 19:37 Відповісти
ааааааааааааааааа......
sori sori

конечно жеж!!!! это я про своё)))))))))))
Антарктика!!!!! (пардон)
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10.08.2021 19:43 Відповісти
Как там по географии в школе?
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10.08.2021 21:07 Відповісти
Ага. А полярні ведмеді дошкоджають....
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10.08.2021 19:39 Відповісти
та понял, понял ))))))
перепунькал)))))))
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10.08.2021 19:45 Відповісти
Арктика и Антарктика это два разных полюса. В Арктике сейчас лето.
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10.08.2021 19:40 Відповісти
да,да пардон! ошибка))))
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10.08.2021 19:44 Відповісти
Просто мне выпало счастье в те времена, три года поболтаться в тёплых водах Арктики, по этому я её родимую ни с какой Антарктикой не перепутаю.
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10.08.2021 20:11 Відповісти
для меня это.... глобус ))) верх и низ ...(утрирую конечно)))
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10.08.2021 20:13 Відповісти
От халепа. А тут ще теплопостачання здорожчало.
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10.08.2021 19:36 Відповісти
У меня сейчас из Твиттера выпрыгнуло уведомление: "Ведущему Россия-1 Сергею Брилеву запретили приезжать в Россию"(с). Он же вроде как- пропаг.андон известный. Или... я ошибаюсь?
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10.08.2021 19:38 Відповісти
ты сидишь на бутылке В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом - Цензор.НЕТ 9422
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10.08.2021 20:54 Відповісти
Давайте подарим им снегоуборщик ! Как это сделать , не знаю .
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10.08.2021 19:46 Відповісти
Не стоит. Пусть разминаются. Больше работы - меньше шансов сорвать кукуху. ПОчитайте Джека Лондона на эту тему.
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10.08.2021 23:51 Відповісти
А шо вони там роблять?
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10.08.2021 19:55 Відповісти
Зимують
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10.08.2021 20:00 Відповісти
Тикайте оттуда, безумцы! Там враждебная человеку среда.
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10.08.2021 20:04 Відповісти
Враждебная человеку среда (а также понедельник с пятницей) как раз в Украине . А там они укутаются потеплее и будут зимовать.
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10.08.2021 23:53 Відповісти
Лопатить снег - это знакомо. Ничего, неплохая гимнастика на свежем воздухе.
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10.08.2021 20:06 Відповісти
В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом - Цензор.НЕТ 7277
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11.08.2021 07:24 Відповісти
попы и там свой киоск поставили
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10.08.2021 20:14 Відповісти
Неужели гундяевский?
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10.08.2021 22:28 Відповісти
а то чей?!
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10.08.2021 23:04 Відповісти
Дивно... в антарктиді зима вже майже 3 місці..... а пишуть, що вона щойно прийшла... в пору весну вже виглядати... ще й курятник з хрестом, він там потрібний? кури несуться чи позамерзали?
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10.08.2021 21:02 Відповісти
Ну, по крайней мере им технику на зимнюю резину переобувать не надо. В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом - Цензор.НЕТ 8315
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10.08.2021 21:19 Відповісти
Везёт. Ну ничего, скоро и у нас грёбаную жару сменит не менее грёбаный холод.
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10.08.2021 21:40 Відповісти
всего то -12*))
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10.08.2021 22:26 Відповісти
Лопатами снег отбрасывают,что Шмаркля деньги на снегоуборочную машину скрысил?
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10.08.2021 23:27 Відповісти
Цікаво, що вони там робитимуть, якщо почнеться ядерна війна та країни обміняються ударами?
Про них же вже ніколи ніхто не згадає...
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11.08.2021 07:56 Відповісти
Это для красивого заголовка. Зима не пришла сегодня ночью, сегодня ночью была сильная метель, а написали, словно до этого зимы не было.

*** 21 июня полярники отмечали середину зимы на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Непогода не помешала традиционному купанию в океане. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре. ***
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11.08.2021 10:16 Відповісти
 
 