В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Навколо станції "Академік Вернадський" намело замети майже в 2 метри, чистити сніг довелося всю ніч.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, інформує Цензор.НЕТ.
Погода зіпсувалася минулої ночі: розігралася заметіль із рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру - 33,2 м/с.
"Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили один одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!", - розповів кухар Артем Ігнатенкo.
Учасники експедиції цілу ніч розгрібали замети поруч зі станцією. Довелося встановити аварійне освітлення і підготувати до запуску запасний дизель-генератор.
Зараз висота снігового покриву поруч зі станцією - 196 см. Температура -12 С°, але через дуже високу вологість відчувається майже як -38 С°.
Будь ласка, зачекайте...
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Слава пінгвінам! Мо голбальне потепління трохи підмерзне і трохи льоду в природньому холодильнику наморозить?
sori sori
конечно жеж!!!! это я про своё)))))))))))
Антарктика!!!!! (пардон)
перепунькал)))))))
Про них же вже ніколи ніхто не згадає...
*** 21 июня полярники отмечали середину зимы на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Непогода не помешала традиционному купанию в океане. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре. ***