Ромів вакцинують на Закарпатті. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
На Закарпатті триває вакцинація ромського населення. Місцева влада та волонтери організовують виїзди бригад медиків у місця компактного проживання ромів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Це досить важко організувати, адже ромські громади закриті, вакцинальній сесії передують перемовини і з місцевими громадами, їхніми лідерами, і з медиками, і з обласною владою. Треба, аби усі домовилися — адже серед ромів багато дезінформації про вакцинальну кампанію, значна кількість людей відмовляється вакцинуватися. Тому нам треба спочатку проводити просвітницьку роботу у поселеннях, а вже потім їхати туди з вакцинами," - розповів представник ромської громади на Закарпатті Мирослав Горват.
Такі виїзди проводять уже місяць. Виїзд відбувається тоді, коли зголошуються щепитися хоча б 20 жителів громади.
"Ми за цей час побували з медиками в таких общинах, куди ніколи не приїжджали медпрацівники. У багатьох людей нема можливості інакше, окрім як таким способом, пройти вакцинацію, бо у багатьох немає документів, сімейного лікаря, контактів, аби зареєструватися в черзі на вакцинацію тощо", - додав Горват.
За його словами, роми Закарпаття дуже важко пережили рік пандемії коронавірусу — і другу хвилю восени 2020-го року, і третю навесні 2021-го.
"Були спалахи інфекції в поселеннях, багато людей хворіло. Зважаючи на умови життя ромів, цьому треба приділяти більше уваги — тому що інфекція не ділить людей за етнічним принципом, якщо вона є у ромському таборі, то є і за його межами. Тому я вважаю, що треба вести активніше просвітницьку роботу із ромами щодо коронавірусу та захисту від нього", - наголосив волонтер.
Всього на Закарпатті щеплено близько 7% населення, повідомила головний епідеміолог області Вікторія Тимчик.
Будь ласка, зачекайте...
- Мама! Мама! Я дура?
- Дура! Я -папа !
если пивной животик - мужик
Навіть циган охопили вакцінацією.
Я про него как то уже писал. Образованный человек, журналист, общественный и политический деятель.
Сколько его знаю, столько он и пытается наставить соплеменников на «путь истинный»: Получить документы, устроиться на работу, получать образование.
В 14-м году наблюдал картину на пешеходном переходе КПП Ужгород, вереница пожилых цыганок в брониках и касках. Переносили для помощи добровольцам, для фронта.
Но выглядело очень необычно )))
Разные цыгане есть
Потому они и не болеют, как другие слои населения.
https://www.facebook.com/parsla.lorence/videos/5689383517801807
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В Киеве на Борщаговке дети ромской национальности остановили городскую электричку и забросали ее камнями.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Дети положили на железнодорожные пути дерево, поезд вынужден был остановиться. Когда это произошло, они начали бросать камни в окна вагонов.
Це як?!!!!