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Ромів вакцинують на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

На Закарпатті триває вакцинація ромського населення. Місцева влада та волонтери організовують виїзди бригад медиків у місця компактного проживання ромів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Це досить важко організувати, адже ромські громади закриті, вакцинальній сесії передують перемовини і з місцевими громадами, їхніми лідерами, і з медиками, і з обласною владою. Треба, аби усі домовилися — адже серед ромів багато дезінформації про вакцинальну кампанію, значна кількість людей відмовляється вакцинуватися. Тому нам треба спочатку проводити просвітницьку роботу у поселеннях, а вже потім їхати туди з вакцинами," - розповів представник ромської громади на Закарпатті Мирослав Горват.

Такі виїзди проводять уже місяць. Виїзд відбувається тоді, коли зголошуються щепитися хоча б 20 жителів громади.

Дивіться також: Виїзна бригада почала вакцинувати ромів на Закарпатті. ВIДЕО

"Ми за цей час побували з медиками в таких общинах, куди ніколи не приїжджали медпрацівники. У багатьох людей нема можливості інакше, окрім як таким способом, пройти вакцинацію, бо у багатьох немає документів, сімейного лікаря, контактів, аби зареєструватися в черзі на вакцинацію тощо", - додав Горват.

За його словами, роми Закарпаття дуже важко пережили рік пандемії коронавірусу — і другу хвилю восени 2020-го року, і третю навесні 2021-го.

"Були спалахи інфекції в поселеннях, багато людей хворіло. Зважаючи на умови життя ромів, цьому треба приділяти більше уваги — тому що інфекція не ділить людей за етнічним принципом, якщо вона є у ромському таборі, то є і за його межами. Тому я вважаю, що треба вести активніше просвітницьку роботу із ромами щодо коронавірусу та захисту від нього", - наголосив волонтер.

Всього на Закарпатті щеплено близько 7% населення, повідомила головний епідеміолог області Вікторія Тимчик.

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Ромів вакцинують на Закарпатті 10
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Топ коментарі
+16
А как жеж? Там жеж есть Зеленский. Целый Допьешь Зеленский.

Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 8148
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10.08.2021 20:01
+13
Не забудьте вакцинировать тёзку. Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4278
Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4426
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10.08.2021 20:02
+12
Работающий цыган - горе в семье!😀
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10.08.2021 20:29
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На второй фотке сверху, в полосато-цветастом балахоне - это баба или мужик? Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3661
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10.08.2021 19:57 Відповісти
Присоединяюсь, к вопросу.
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10.08.2021 19:59 Відповісти
Судячи з плаття місцева красуня.
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10.08.2021 20:02 Відповісти
Трансгендери ромівські! Анекдот про трансгендерну сім'ю (тема в тренді):
- Мама! Мама! Я дура?
- Дура! Я -папа !
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10.08.2021 20:20 Відповісти
вони ще й вакцини вкрадуть на 50000 доларів)))
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10.08.2021 20:26 Відповісти
никогда не интересовался, какой у бегающих на полу тараканов пол ...
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10.08.2021 20:35 Відповісти
Це Рома))
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10.08.2021 21:09 Відповісти
Если беременная - баба,
если пивной животик - мужик
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10.08.2021 22:34 Відповісти
Слава зеленому "клоуну".

Навіть циган охопили вакцінацією.
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10.08.2021 19:57 Відповісти
А как жеж? Там жеж есть Зеленский. Целый Допьешь Зеленский.

Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 8148
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10.08.2021 20:01 Відповісти
Не подсмотрел, просто мы одновременно выслали. Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2087
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10.08.2021 20:03 Відповісти
Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2434
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10.08.2021 20:03 Відповісти
Клоун тут ни при чем. Это все благодаря Мирославу.

Я про него как то уже писал. Образованный человек, журналист, общественный и политический деятель.
Сколько его знаю, столько он и пытается наставить соплеменников на «путь истинный»: Получить документы, устроиться на работу, получать образование.
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10.08.2021 20:12 Відповісти
Работающий цыган - горе в семье!😀
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10.08.2021 20:29 Відповісти
А цыгане АТОшники артиллеристы, механики водители САУ, и разведчики? А цыгане студенты отличники УжНУ? Разрыв шаблона? )))))
В 14-м году наблюдал картину на пешеходном переходе КПП Ужгород, вереница пожилых цыганок в брониках и касках. Переносили для помощи добровольцам, для фронта.
Но выглядело очень необычно )))
Разные цыгане есть
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10.08.2021 20:58 Відповісти
Я знал очень порядочного цыгана и еврея самогонщика и жида клоуна
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10.08.2021 22:30 Відповісти
Вот кому- кому, а цыганам вакцина точно не нужна. У них естественный отбор работает.
Потому они и не болеют, как другие слои населения.
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10.08.2021 21:25 Відповісти
а де твої щурики, чому так довго не кричать браво?
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10.08.2021 22:22 Відповісти
Вы там быстрее что-то подцепите)
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10.08.2021 19:58 Відповісти
(и карманы плюс мед/боксы.... свои контролируйте)))))
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10.08.2021 20:35 Відповісти
Ну ось, ато переживають, що колоти нікого.
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10.08.2021 19:59 Відповісти
Оце і є не понівечені цивілізацією люди- як вони вам? Гарнюні, еге ж?
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10.08.2021 19:59 Відповісти
Эй ромалэ, позолоти ручку, дай теперь мы погадаем...))
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10.08.2021 20:02 Відповісти
Не забудьте вакцинировать тёзку. Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4278
Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4426
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10.08.2021 20:02 Відповісти
Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 7185
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10.08.2021 20:30 Відповісти
И оставьте в покое зЕ,ему и так вроде уже п... .....
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10.08.2021 20:40 Відповісти
надеюсь их вакцинируют спутником?
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10.08.2021 20:07 Відповісти
Тут допоможе тільки 100 % евтаназія! Біологічний гумус!
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10.08.2021 20:22 Відповісти
Гнусмус!
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10.08.2021 20:35 Відповісти
Нехай лікарі потім свої кармани перевірять
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10.08.2021 20:08 Відповісти
Камеры выключаются, цирк прекращается
https://www.facebook.com/parsla.lorence/videos/5689383517801807
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10.08.2021 20:09 Відповісти
А что, цыгане асфальт не признают? Плитку тоже? Надо же...
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10.08.2021 20:10 Відповісти
Ну да, вакцинувати той гадючник святе діло!
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10.08.2021 20:12 Відповісти
и еще про...ромов ))) или ромалэ ? )))
///
В Киеве на Борщаговке дети ромской национальности остановили городскую электричку и забросали ее камнями.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Дети положили на железнодорожные пути дерево, поезд вынужден был остановиться. Когда это произошло, они начали бросать камни в окна вагонов.
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10.08.2021 20:18 Відповісти
У відношенні до циган- Алоїс був правий на 200 %!
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10.08.2021 20:24 Відповісти
На 1000%. И не только к ним
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10.08.2021 20:32 Відповісти
А к кому ещё? К кацапам и украинцам?
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10.08.2021 22:46 Відповісти
А дети были вакцинированы ? В масках ?
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10.08.2021 20:26 Відповісти
Надеюсь спутником 5
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10.08.2021 20:31 Відповісти
Во Владикавказе подохло 11 человек Ковид больных из за аварии на кислородной магистрали ведущей в реанимацию...,задохнулись от нехватки кислорода...Это не преступление...на РАБссии ,это обыденное дело, каже блогер Дима Камикадзе....
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10.08.2021 20:34 Відповісти
от куда в оркостане взялись человеки ?
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10.08.2021 20:37 Відповісти
Лучше бы - депортировали...
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10.08.2021 20:36 Відповісти
Африка...
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10.08.2021 20:37 Відповісти
А коли будуть тих злодійок, які шастають по вокзалах, "вакцинувати в СІЗО"будуть?
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10.08.2021 20:46 Відповісти
кого там вакцинировать? они с половины в Киеве, ковид распространяют и у граждан чистят карманы...
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10.08.2021 21:10 Відповісти
хоть в зелых хватило ума не записывать цыган в коренные народы(может забыли?)... ото был бы смех.
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10.08.2021 21:11 Відповісти
Краще б робили Вазектомію...
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10.08.2021 21:12 Відповісти
Раскололся один чиновник из закарпатья..., оказывается цыганам вводят особый экстракт, который не позволяет им больше плодиться. все это замаскировали под ковидвакцинацию..
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10.08.2021 21:16 Відповісти
Я ненавижу вакцинацию, по-честному. Но, до подобного зверства даже я бы не додумался.
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10.08.2021 21:19 Відповісти
будь креативнее... еще и не до такого додумаешься... Ромів вакцинують на Закарпатті - Цензор.НЕТ 7209
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10.08.2021 21:37 Відповісти
Ромів вакцинують на Закарпатті - Цензор.НЕТ 5208
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10.08.2021 21:27 Відповісти
Типа пошутил
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10.08.2021 22:44 Відповісти
На Кубу схоже
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10.08.2021 21:34 Відповісти
Даже если от ковида их защитили, то судя по месту обитания там такая антисанитария, что...
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10.08.2021 21:46 Відповісти
Блин, да эту цыганву неделю надо отмывать отпаривать прежде чем укол делать.
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10.08.2021 21:53 Відповісти
Я не думаю, что их надо уговаривать вакцинироваться. Они живут обособлено, с редкими приближениями к нам, когда обворовывают. Поэтому их ковид на нас мало сказывается. Пусть как хотят.
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10.08.2021 21:56 Відповісти
Чого вони так кривляются? Мені коли робили щеплення, я навіть не відчув.
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10.08.2021 21:59 Відповісти
ну ти й мачо, шостого рівня?
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10.08.2021 22:24 Відповісти
бо у багатьох немає документів,Джерело: https://censor.net/ua/p3282001

Це як?!!!!
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10.08.2021 22:27 Відповісти
Як им вторую колоть?
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10.08.2021 22:45 Відповісти
Надо было цианидом калия
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10.08.2021 23:00 Відповісти
Цигани .
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10.08.2021 23:26 Відповісти
Вот это правильно, а то развелось их как тараканов.
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11.08.2021 02:15 Відповісти
их - только индийской, отечественной, вакциной.
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11.08.2021 06:32 Відповісти
 
 