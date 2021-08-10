Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У боях під Іловайськом 10 серпня 2014 загинув боєць спецбатальйону "Азов" Микола Березовий, чоловік Тетяни Чорновол.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Про обставини загибелі Березового в Facebook нагадав медійник, політик і колишній боєць "Азова" Ігор Луценко.
"7 років тому в цей день під час штурму Іловайська загинув мій командир Микола Березовий.
Загинув почасти через власну мужність і холоднокровність. Будучи поранений снайпером, він спокійно повідомив про це в рацію.
Можливо, якби не його спокійний тон, його б кинулися рятувати якось інтенсивніше. Ну, і якщо б під рукою було більше кровоспинних засобів.
А так, він втратив кров.
Вічна пам'ять!" - написав він.
Також Тетяна Чорновол опублікувала в Facebook фото з сімейного альбому.
Нагадаємо, в боях під Іловайськом 10 серпня 2014 загинув боєць спецбатальйону "Азов" Микола Березовий. Пізніше стало відомо, що він рятував пораненого побратима. 13 серпня Миколу Березового поховали в Борисполі.
У родині Чорновол двоє дітей - донька Іванка і син Устим.
Будь ласка, зачекайте...
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Герою Слава !
гинуть кращі...
А Луценко Игорек хоть и напомнил, но умудрился и себя пропиарить и еще обвинить Березового в том что он погиб. От же ш гнида тимошенковская
Може, недоречно, але дуже гарно, що виклали стільки фото.
Це також пам'ять, бачиш людину за різних обставин, уявляєш, якою вона була.