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Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У боях під Іловайськом 10 серпня 2014 загинув боєць спецбатальйону "Азов" Микола Березовий, чоловік Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Про обставини загибелі Березового в Facebook нагадав медійник, політик і колишній боєць "Азова" Ігор Луценко.

"7 років тому в цей день під час штурму Іловайська загинув мій командир Микола Березовий.

Загинув почасти через власну мужність і холоднокровність. Будучи поранений снайпером, він спокійно повідомив про це в рацію.

Можливо, якби не його спокійний тон, його б кинулися рятувати якось інтенсивніше. Ну, і якщо б під рукою було більше кровоспинних засобів.

А так, він втратив кров.

Вічна пам'ять!" - написав він.

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 01
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 02

Також Тетяна Чорновол опублікувала в Facebook фото з сімейного альбому.

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 03

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 04
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 05
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 06
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 07
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 08

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 09
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового 10

Нагадаємо, в боях під Іловайськом 10 серпня 2014 загинув боєць спецбатальйону "Азов" Микола Березовий. Пізніше стало відомо, що він рятував пораненого побратима. 13 серпня Миколу Березового поховали в Борисполі.

У родині Чорновол двоє дітей - донька Іванка і син Устим.
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Топ коментарі
+40
Светлая память Герою , защитнику Украины.
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10.08.2021 20:36
+32
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 2781
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10.08.2021 20:38
+27
.. Царство Небесне...
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 8836

.
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10.08.2021 20:38
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Светлая память Герою , защитнику Украины.
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10.08.2021 20:36 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 2781
показати весь коментар
10.08.2021 20:38 Відповісти
.. Царство Небесне...
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 8836

.
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10.08.2021 20:38 Відповісти
Светлая Память тебе Воин !!!
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10.08.2021 20:43 Відповісти
Слава Україні !
Герою Слава !

гинуть кращі...
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10.08.2021 20:50 Відповісти
Жаль парня до слез и семью его тоже.
А Луценко Игорек хоть и напомнил, но умудрился и себя пропиарить и еще обвинить Березового в том что он погиб. От же ш гнида тимошенковская
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10.08.2021 20:53 Відповісти
Спасибо Вам, что вспомнили...
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового - Цензор.НЕТ 5449
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10.08.2021 22:34 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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10.08.2021 22:49 Відповісти
Вічна пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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10.08.2021 22:56 Відповісти
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового - Цензор.НЕТ 327
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10.08.2021 23:20 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового - Цензор.НЕТ 5603
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11.08.2021 00:00 Відповісти
Татьяно, ми пам'ятаємо!!! Тримайся. Герої не вмирають
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11.08.2021 00:41 Відповісти
Світла пам'ять Захиснику України.

Може, недоречно, але дуже гарно, що виклали стільки фото.
Це також пам'ять, бачиш людину за різних обставин, уявляєш, якою вона була.
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11.08.2021 08:23 Відповісти
 
 