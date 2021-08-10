Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Кам'янці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць. ФОТОрепортаж

Онлайн-аукціон з оренди частини пам'ятки архітектури національного значення в Кам'янці-Подільському відбудеться 25 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФДМ.

Загальна площа активу – 210,2 м². До складу комплексу входять приміщення Казематної куртини (109,4 м²), Прибрамна башта (31,8 м²) та Напівбашта з галереєю (69 м²).

Стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць, термін оренди – 5 років.









У пресслужбі зазначають, що компекс споруд перебуває у задовільному технічному стані, забезпечений електропостачанням потужністю 50 кВт.

"Актив розташований на території Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець", що є національним закладом культури та одним із семи "Туристичних чудес України". Також заповідник є одним із найстаріших на території України. Загальна площа заповідника сягає 121 га та налічує майже 200 пам’яток архітектури.

З підвищенням інтересу до внутрішнього туризму в Україні постійно зростає потік відвідувачів до НІАЗ "Кам'янець". Саме тому оренда цього об’єкта має чудові перспективи розвитку власної справи, оскільки має вигідну площу, популярне серед туристів розташування, а також історичну, культурну та наукову цінність", - сказано в повідомленні.