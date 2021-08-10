УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6988 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України
7 083 9
оренда (86) замок (7) Кам'янець-Подільський (50) ФДМУ (273)

Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Кам'янці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Онлайн-аукціон з оренди частини пам'ятки архітектури національного значення в Кам'янці-Подільському відбудеться 25 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФДМ.

Загальна площа активу – 210,2 м². До складу комплексу входять приміщення Казематної куртини (109,4 м²), Прибрамна башта (31,8 м²) та Напівбашта з галереєю (69 м²).

Стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць, термін оренди – 5 років.

Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Камянці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць 01
Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Камянці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць 02
Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Камянці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць 03
Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Камянці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць 04

У пресслужбі зазначають, що компекс споруд перебуває у задовільному технічному стані, забезпечений електропостачанням потужністю 50 кВт.

"Актив розташований на території Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець", що є національним закладом культури та одним із семи "Туристичних чудес України". Також заповідник є одним із найстаріших на території України. Загальна площа заповідника сягає 121 га та налічує майже 200 пам’яток архітектури.

З підвищенням інтересу до внутрішнього туризму в Україні постійно зростає потік відвідувачів до НІАЗ "Кам'янець". Саме тому оренда цього об’єкта має чудові перспективи розвитку власної справи, оскільки має вигідну площу, популярне серед туристів розташування, а також історичну, культурну та наукову цінність", - сказано в повідомленні.

Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Камянці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
камянець, то такий тупік, така й ціна
показати весь коментар
10.08.2021 22:01 Відповісти
треба гроші на ремонт...

Буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам'янцем-Подільським, зачепив фортецю і зірвав дах з башти Ласької (Ляцької), який впав і розтрощив дах музею.
показати весь коментар
10.08.2021 22:19 Відповісти
можно туда сено возить новыми бронепикапами от КИА ...не верите ?
показати весь коментар
10.08.2021 22:44 Відповісти
Робиться в замку готель на цих 210 м2, ставиться ціна 1000-2000 грн/ніч і профіт Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Кам'янці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 5837 16 500 грн за аренду - це як 2-кімнатна не в центрі Києва!
показати весь коментар
10.08.2021 23:24 Відповісти
На фото не замок, а окрема споруда - Руська брама. Вчить матчастину... Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Кам'янці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 6020
показати весь коментар
10.08.2021 23:48 Відповісти
Пфф, в луцком замке вообще закрытые пати по ночам и всякие пост свадебные празднования
показати весь коментар
11.08.2021 00:00 Відповісти
СНАЧАЛА ПУСТЬ ГОРОД ОТ КРИМИНАЛИТЕТА ОТЧИСТЯТ !!!
показати весь коментар
11.08.2021 01:28 Відповісти
 
 