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спецпризначенці (207) військові навчання (2582) ССО (372) ЗСУ (5686)

Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Понад пів сотні військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ в рамках спільних навчань виконали десантування з військово-транспортного літака МС-130 зі складу військового крила Сил спеціальних операцій Повітряних Сил США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 01

Це один з етапів підготовки українських спецпризначенців до стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2021".

Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 02
Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові льотчики Повітряних сил США прибули до Вінниці для проведення спільних навчань з українськими спецпризначенцями

Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 04

Перед початком практичної фази десантування з МС-130 американські військові інструктори провели навчання, де пояснили особливості виконання подібних завдань з борта саме цього типу військово-транспортних літаків, порядок відділення від рампи, визначили черговість виходу груп, повідомили про заходи безпеки.

Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 05

Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 06

"Це спільні навчання ССО Збройних сил США й України. Сьогодні ми відпрацювали виведення в умовний район груп спеціального призначення по повітрю за допомогою керованих, ширяючих парашутних систем типу "Крило" з висоти від 2 до 3 тисяч метрів", - розповіли в командуванні українських ССО.

Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 07
Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 08
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Топ коментарі
+17
наконец то
кто хочет МИРА
- готовится к войне
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10.08.2021 22:31
+16
Молодцы ! Так держать !
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10.08.2021 22:25
+13
Це добре… Побільше таких контактів з норм. піплами , норм вояками
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10.08.2021 22:26
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Молодцы ! Так держать !
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10.08.2021 22:25 Відповісти
Це добре… Побільше таких контактів з норм. піплами , норм вояками
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10.08.2021 22:26 Відповісти
А так поработали на воде

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 - Цензор.НЕТ 733
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10.08.2021 22:26 Відповісти
наконец то
кто хочет МИРА
- готовится к войне
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10.08.2021 22:31 Відповісти
млять мало ато чтобы на орках отрабатывать? че бензин зря палить
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10.08.2021 22:37 Відповісти
"бензин" американский... с прекрасными навыками и в ато можно...
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10.08.2021 22:54 Відповісти
В Винницкую область прибыли два американских самолета МС-130. Они проведут совместные учения с украинскими военными.

Согласно официальной информации, самолеты из США будут находиться на территории Украины около месяца. Их планируется задействовать для тренировки бойцов Сил специальных операций Украины. Соответствующие учения предусмотрены программой сотрудничества с блоком НАТО.

Sharp`s
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10.08.2021 22:44 Відповісти
они нужны не на месяц, они нужны на года....
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10.08.2021 22:54 Відповісти
Наступна висадка на Червону площу 😉
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10.08.2021 23:05 Відповісти
Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 - Цензор.НЕТ 28
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10.08.2021 23:15 Відповісти
Уютный самолётик возвращаться с операций.
Не всё так плохо !
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10.08.2021 23:31 Відповісти
Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 - Цензор.НЕТ 4878
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11.08.2021 00:02 Відповісти
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМЫ СИЛЫ ВСЕХ СТРАН НАТО !!!
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11.08.2021 01:25 Відповісти
Літачок сподобався.

Хлопців не видно, але без сумніву - класні. Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 - Цензор.НЕТ 6163
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11.08.2021 05:05 Відповісти
А где этих ССО-шников можно применять? Для чего они вообще нужны?
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11.08.2021 09:42 Відповісти
 
 