Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Понад пів сотні військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ в рамках спільних навчань виконали десантування з військово-транспортного літака МС-130 зі складу військового крила Сил спеціальних операцій Повітряних Сил США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Це один з етапів підготовки українських спецпризначенців до стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2021".
Перед початком практичної фази десантування з МС-130 американські військові інструктори провели навчання, де пояснили особливості виконання подібних завдань з борта саме цього типу військово-транспортних літаків, порядок відділення від рампи, визначили черговість виходу груп, повідомили про заходи безпеки.
"Це спільні навчання ССО Збройних сил США й України. Сьогодні ми відпрацювали виведення в умовний район груп спеціального призначення по повітрю за допомогою керованих, ширяючих парашутних систем типу "Крило" з висоти від 2 до 3 тисяч метрів", - розповіли в командуванні українських ССО.
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кто хочет МИРА
- готовится к войне
Согласно официальной информации, самолеты из США будут находиться на территории Украины около месяца. Их планируется задействовать для тренировки бойцов Сил специальных операций Украины. Соответствующие учения предусмотрены программой сотрудничества с блоком НАТО.
Sharp`s
Не всё так плохо !
Хлопців не видно, але без сумніву - класні.