Кримінального авторитета, який вимагав у підприємця 30 тис. дол. "боргу", затримано на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області затримано кримінального авторитета, який вимагав у підприємця неіснуючий борг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, так званий смотрящий встановлював і поширював злочинний вплив через довірених осіб на території м. Кривий Ріг і Криворізького району, обкладав підприємців - фермерів даниною для матеріального забезпечення, зокрема осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

У жовтні 2020 року до підозрюваного звернулася громадянка з проханням за грошову винагороду стягнути з підприємця неіснуючий борг в сумі 10 тис дол. Підключивши двох довірених осіб, смотрящий упродовж тривалого часу вимагав у потерпілого грошові кошти в сумі 30 тис доларів для погашення "боргу" і поповнення "злодійського общака", погрожуючи застосуванням фізичного насильства.

Під час чергової зустрічі його спільники завдали підприємцю кілька ударів ножем, заподіявши легкі тілесні ушкодження. Побоюючись за своє життя, потерпілий передав частину коштів у розмірі 15 тис грн.





Наразі всіх підозрюваних, зокрема замовницю, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час санкціонованих обшуків за місцем їх проживання і в авто правоохоронні органи вилучили грошові кошти, банківські картки, зброю, мобільні телефони, чорнові записи.





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Кримінальному авторитету і двом його спільникам повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу і вимаганні (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України). Громадянці, яка скористалася "послугами" цих осіб, повідомлено про підозру у зверненні за застосуванням злочинного впливу і вимаганні (ч. 1 ст. 255-3, ч. 2 ст. 189 КК України).