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Кримінального авторитета, який вимагав у підприємця 30 тис. дол. "боргу", затримано на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Дніпропетровській області затримано кримінального авторитета, який вимагав у підприємця неіснуючий борг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Кримінального авторитета, який вимагав у підприємця 30 тис. дол. боргу, затримано на Дніпропетровщині, - прокуратура 01

За даними слідства, так званий смотрящий встановлював і поширював злочинний вплив через довірених осіб на території м. Кривий Ріг і Криворізького району, обкладав підприємців - фермерів даниною для матеріального забезпечення, зокрема осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

У жовтні 2020 року до підозрюваного звернулася громадянка з проханням за грошову винагороду стягнути з підприємця неіснуючий борг в сумі 10 тис дол. Підключивши двох довірених осіб, смотрящий упродовж тривалого часу вимагав у потерпілого грошові кошти в сумі 30 тис доларів для погашення "боргу" і поповнення "злодійського общака", погрожуючи застосуванням фізичного насильства.

Під час чергової зустрічі його спільники завдали підприємцю кілька ударів ножем, заподіявши легкі тілесні ушкодження. Побоюючись за своє життя, потерпілий передав частину коштів у розмірі 15 тис грн.

Кримінального авторитета, який вимагав у підприємця 30 тис. дол. боргу, затримано на Дніпропетровщині, - прокуратура 02
Кримінального авторитета, який вимагав у підприємця 30 тис. дол. боргу, затримано на Дніпропетровщині, - прокуратура 03

Наразі всіх підозрюваних, зокрема замовницю, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час санкціонованих обшуків за місцем їх проживання і в авто правоохоронні органи вилучили грошові кошти, банківські картки, зброю, мобільні телефони, чорнові записи.

Кримінального авторитета, який вимагав у підприємця 30 тис. дол. боргу, затримано на Дніпропетровщині, - прокуратура 04
Кримінального авторитета, який вимагав у підприємця 30 тис. дол. боргу, затримано на Дніпропетровщині, - прокуратура 05

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Кримінального авторитета, який вимагав у підприємця 30 тис. дол. боргу, затримано на Дніпропетровщині, - прокуратура 06

Кримінальному авторитету і двом його спільникам повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу і вимаганні (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України). Громадянці, яка скористалася "послугами" цих осіб, повідомлено про підозру у зверненні за застосуванням злочинного впливу і вимаганні (ч. 1 ст. 255-3, ч. 2 ст. 189 КК України).
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А потерпевший, одолживший 30 тонн у криминального авторитета, белый и пушистый?
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11.08.2021 01:03 Відповісти
Як що борг реальний то підприємцю життя не буде.
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11.08.2021 01:14 Відповісти
О , бачь, мордяку замазали... аби суддів трусив чи мусорню у формі поліції то не замазували б мордяку на фото.
"Закон один для всіх" - сказав якось янєлох й сам поржав з того...
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11.08.2021 01:13 Відповісти
Нарик?
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11.08.2021 08:09 Відповісти
Юзик
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11.08.2021 08:42 Відповісти
А дійсно, спочатку прочитав - Квартальный авторитет...
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11.08.2021 09:15 Відповісти
Долг конечно же был реальный. И к бандитам женщина обратилась не от хорошей жизни. Наверняка перед этим месяцами пыталась вернуть "по-хорошему".

Большой привет нашим законам, судьям и правоохранительной системе, которые вынуждают людей обращаться к бандосам.
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11.08.2021 09:37 Відповісти
 
 