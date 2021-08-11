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Навчання резервістів у Києві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У Києві тривають навчання: резервісти відпрацьовують ведення бойових дій у міських умовах.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Учасники навчань відпрацьовували захист ключових урядових будівель і цивільних будівель.
Місця, в яких проходили навчання, були тимчасово закриті міською владою. Городян попередили, що не варто боятися звуків стрілянини і вибухів.
Навчання в Києві триватимуть до 13 серпня.
Топ коментарі
+8 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар11.08.2021 02:33
+6 Nick Heinen
показати весь коментар11.08.2021 04:52
+5 aquarius580 .
показати весь коментар11.08.2021 02:51
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красной плесенирегуляров
ты не в курсе шо враг не всегда ВНЕЗАПНО захватывает город? - регуляры сдерживают, а тероборона занимает позиции..... а потом все встречают Путина
ниче тя учить не собираюсь, т.к. уроки то платные)
терроборона - это удержать города до прибытия войск НАТО. и тут вспомнилась песня Арии - Мечты
я же сказал - второй раз рашка не упустит, если зайдет, то сможешь эти навыки засунуть в каземат. в Чечне наживалка была для кучи друзей Путина и Ельцина - никто бы не устоял перед миллионом мяса русского, так шо ты это мимо сказал.
и да - диды так и ваевале - навалить миллионы пушмяса и пока противник лечится от шока - навалить еще пару миллионов(и тот в панике убегает)
Я правільно вас зрозумів?
І таке може статися, але тренуються відбивати атаку зовні.
неплохо - нападали на военных, а тут такой фошист посмел выстрелить под ноги сепарастам. хотя по уставу - должен был всех там положить. оно трудно но блин - судить за то шо действовал по уставу(!)
да еще было шо прорывались на машине, а пограничник или на КПП кто-то стрелял в двигатель вроде, но пассажир(ка?) погиб(ла?) - и тоже судили. поди найди новость 5летней давности - гугл засран - листать там хз скока.
Хай москалі бояться. І побільше української мови, від неї у москалів та манкуртів дупи рве, як від вибуху джавеліна.