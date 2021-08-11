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Київ (13826) військові навчання (2582) резервісти (62)

Навчання резервістів у Києві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Києві тривають навчання: резервісти відпрацьовують ведення бойових дій у міських умовах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Учасники навчань відпрацьовували захист ключових урядових будівель і цивільних будівель.

Місця, в яких проходили навчання, були тимчасово закриті міською владою. Городян попередили, що не варто боятися звуків стрілянини і вибухів.

Навчання в Києві триватимуть до 13 серпня.

Також дивіться: Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва. ФОТОрепортаж

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Навчання резервістів у Києві 06
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Навчання резервістів у Києві 11

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Для отработки боя в городских условиях нужен полигон. Это не учения, а показуха для замазывания глаз.
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11.08.2021 02:33
+6
Москалі на шостому фото чудово виглядають
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11.08.2021 04:52
+5
Фигасе. Зелёная банда действительно боится что её вынесут с Банковой и на кол посадят.
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11.08.2021 02:51
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Для отработки боя в городских условиях нужен полигон. Это не учения, а показуха для замазывания глаз.
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11.08.2021 02:33 Відповісти
Насколько я знаю терроборона это партизанщина и все фото просто бред.
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11.08.2021 07:53 Відповісти
ты еврей? это называется удержать горпункт до подхода красной плесени регуляров
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11.08.2021 07:57 Відповісти
Ты дебил? Ты меня будешь учить как воевать? Ты Наполеон?
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11.08.2021 08:04 Відповісти
та шо там наполеон - Помпей был гораздо крепче - мочился без шлема бо раз его чуть не убил солдик - не узнал а пароль Помпей забыл)
ты не в курсе шо враг не всегда ВНЕЗАПНО захватывает город? - регуляры сдерживают, а тероборона занимает позиции..... а потом все встречают Путина Навчання резервістів у Києві - Цензор.НЕТ 278
ниче тя учить не собираюсь, т.к. уроки то платные)
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11.08.2021 08:42 Відповісти
Ты не глупый человек, но не понял цель и задачи терробороны. Это рух опору ,а иначе партизаны и подпольщики. То что идёт под первым пунктом доктрины о терробороне просто слова т.к это плохо увязывается с цивилизованными методами ведения войны
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11.08.2021 09:59 Відповісти
Слова о том что ху...до может реально захватить Украну,а вот контролировать территорию не сможет --- это не просто слова и эта цель и стоит перед терробороной
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11.08.2021 10:08 Відповісти
понимаешь ли что если оккупация, то уже накласть на партизанщину, бо рашка тупо будет выжигать, если на то пойдет.
терроборона - это удержать города до прибытия войск НАТО. и тут вспомнилась песня Арии - Мечты Навчання резервістів у Києві - Цензор.НЕТ 591
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11.08.2021 10:21 Відповісти
Меняйте уже свои методички про вяликую и няпабедимую, на чеченском детородном органе верченную дедываеванную армию.
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11.08.2021 11:14 Відповісти
ты не понимаешь с кем мы имеем дело?
я же сказал - второй раз рашка не упустит, если зайдет, то сможешь эти навыки засунуть в каземат. в Чечне наживалка была для кучи друзей Путина и Ельцина - никто бы не устоял перед миллионом мяса русского, так шо ты это мимо сказал.
и да - диды так и ваевале - навалить миллионы пушмяса и пока противник лечится от шока - навалить еще пару миллионов(и тот в панике убегает)
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11.08.2021 11:20 Відповісти
"насколько я знаю")))))
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11.08.2021 09:36 Відповісти
Фигасе. Зелёная банда действительно боится что её вынесут с Банковой и на кол посадят.
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11.08.2021 02:51 Відповісти
Ого! Вот это масштаб.Не ожидал. В Мариуполе бывали учения, понятное дело, но чтобы взрывы и стрельба- не упомню.
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11.08.2021 04:37 Відповісти
Москалі на шостому фото чудово виглядають
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11.08.2021 04:52 Відповісти
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11.08.2021 05:46 Відповісти
Учения резервистов в Киеве - Цензор.НЕТ 1920 Отработка боевых действий в городских условиях - "стоя", "с колена" и .... "на коленях". Учения резервистов в Киеве - Цензор.НЕТ 1289

Учения резервистов в Киеве - Цензор.НЕТ 5915
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11.08.2021 06:18 Відповісти
Лугандон.
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11.08.2021 06:44 Відповісти
У тебя в башке.
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11.08.2021 08:50 Відповісти
похоже на расстрел
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11.08.2021 08:22 Відповісти
Расстреливать тоже нужно уметь.
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11.08.2021 08:51 Відповісти
к осенним митингам готовятся ..1850 грн в месяц это не так уж и мало сказал президент-комик 2 года назад
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11.08.2021 07:10 Відповісти
Та да… народ жи з калашами прийде на мітинги, ти переплутав тренінги моськовського омона
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11.08.2021 07:21 Відповісти
Уряд з презом звичайно агенти кремля зрадники зебіли , але подібні тренінги то добра справа , Тим більше бойові дії в міських умовах найважчі
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11.08.2021 07:17 Відповісти
"Агенти кремля" мабуть тренують армію для протидії військам НАТО?!!!
Я правільно вас зрозумів?
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11.08.2021 07:33 Відповісти
Армию или партизан? Какое отношение эти люди имеют к ВСУ ?
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11.08.2021 08:01 Відповісти
Так звичайно
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11.08.2021 08:35 Відповісти
Феєрично. Хто небудь, з цих командирів, на війні був? Що таке бій в умовах міста коли-небудь вони чули? Окопи біля висоток...напів-дот з мішків з висоткою в дупі...феєрично. Класика совкового ідиотизму і маразму. Показуха, окозамилювання та дерибан коштів.
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11.08.2021 07:31 Відповісти
Наступаючі війська супротивника прийдуть з центра міста?
І таке може статися, але тренуються відбивати атаку зовні.
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11.08.2021 07:36 Відповісти
Наступаючі війська супротивника, шанцями та дотами, зустрічають задовго ДО входу в місто, а в самому місті в доти та лінії укріплень перетворюють самі будинки. Принцип "панівних висот" працює і для міста також. Це, звичайно, не так показушно, зате еффективно.
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11.08.2021 07:46 Відповісти
Учения резервистов в Киеве - Цензор.НЕТ 4755Учения резервистов в Киеве - Цензор.НЕТ 6884
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11.08.2021 08:00 Відповісти
Інструктора- АТОшники. З хорошим бойовим досвідом.
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11.08.2021 08:12 Відповісти
Ну якщо бойовий досвід "хороший", то звідки ця вся дічь на фото?!!!
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11.08.2021 08:19 Відповісти
как у кино ни рикошетив не пробачень все сталося саме собою...
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11.08.2021 07:57 Відповісти
за рикошеты кстати - судили же солдика шо выстрелил в землю, а пуля знала куда срикошетить и сепар вроде подох, или ранен был.
неплохо - нападали на военных, а тут такой фошист посмел выстрелить под ноги сепарастам. хотя по уставу - должен был всех там положить. оно трудно но блин - судить за то шо действовал по уставу(!)
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11.08.2021 08:03 Відповісти
пруф и ссылку
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11.08.2021 08:40 Відповісти
не смог найти, но вроде тут было это.
да еще было шо прорывались на машине, а пограничник или на КПП кто-то стрелял в двигатель вроде, но пассажир(ка?) погиб(ла?) - и тоже судили. поди найди новость 5летней давности - гугл засран - листать там хз скока.
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11.08.2021 08:46 Відповісти
В разных источниках по разному освящают происходящее.если это резервисты то учения в Киеве более чём неуместны. Если это терроборона то вообще дичь.
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11.08.2021 08:17 Відповісти
Нарід, чого ви кипішуєте!!!
Хай москалі бояться. І побільше української мови, від неї у москалів та манкуртів дупи рве, як від вибуху джавеліна.
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11.08.2021 08:30 Відповісти
Это они готовятся к народным протестам
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11.08.2021 08:34 Відповісти
НОЧЬЮ НАДО ДЕЛАТЬ УЧЕНИЯ !!! С РЕЗИНОВЫМИ ПУЛЯМИ И НАСТОЯЩИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ !!!
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11.08.2021 09:15 Відповісти
 
 