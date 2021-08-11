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Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
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НЕдитячий майданчик під ОП...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Путінська чортівня
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Топ коментарі
+48 Порохобандерівець
показати весь коментар11.08.2021 08:11
+43 Порохобандерівець
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+41 саша паламарчук
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