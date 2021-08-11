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Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Місія нездійсненна

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Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Ласкаво просимо

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Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Какая разница?

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Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Поза політикою?

Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Лише фото...

Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Країна - помилка

Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

НЕдитячий майданчик під ОП...

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Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Путінська чортівня

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8329
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11.08.2021 08:11
+43
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5219
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11.08.2021 08:14
+41
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5380
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11.08.2021 08:13
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Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8329
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11.08.2021 08:11 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5380
показати весь коментар
11.08.2021 08:13 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5219
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11.08.2021 08:14 Відповісти
Ну дуже ж схожі, прямо як брати-близнюки!
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11.08.2021 09:05 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9042
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11.08.2021 08:14 Відповісти
"Дай человеку хлеб - и он сыт весь день. Дай человеку арбуз - и он ссыт всю ночь"

Конфуций, древний китайский блогер..
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8325
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11.08.2021 08:15 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7883
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11.08.2021 08:16 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7116
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11.08.2021 08:17 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1967
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11.08.2021 08:18 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5435
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11.08.2021 08:23 Відповісти
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7005 Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1904 Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6881
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11.08.2021 11:22 Відповісти
что-то пошло не так
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11.08.2021 14:47 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 244
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11.08.2021 08:23 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1524
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11.08.2021 08:26 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 903
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11.08.2021 08:26 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2588

Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1793
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11.08.2021 08:28 Відповісти
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2653
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11.08.2021 09:33 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1766
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11.08.2021 08:30 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1644 Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8299
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11.08.2021 08:33 Відповісти
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7514

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11.08.2021 08:35 Відповісти
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4477.
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11.08.2021 10:23 Відповісти
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2513
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11.08.2021 08:46 Відповісти
Лукашенко будує перший концтабір. Його розташовано в районі Новоколосово, на території колишнього арсеналу ракетних військ. Кілька десятків заґратованих бараків на площі понад 200 гектарів оточено трьома рядами колючого дроту під напругою. Периметр контролюється системою відеоспостереження. По це повідомляє CNN з додаванням супутникових знімків.
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7318
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11.08.2021 10:14 Відповісти
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4653
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11.08.2021 10:47 Відповісти
убого, впрочем как всегда
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11.08.2021 11:10 Відповісти
Вместо тысячи слов - 11 августа 2021 года. Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7923Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8578
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11.08.2021 13:29 Відповісти
 
 