В 2021 році за злочинну діяльність на кордоні з РФ і лінії розмежування порушено 37 кримінальних проваджень, вилучено товарів на 180 млн грн, - ДПСУ

З початку 2021 року на сході України прикордонники ліквідували діяльність 12 злочинних груп, причетних до контрабанди і контрафакту, за злочинну діяльність на кордоні з РФ і лінії розмежування порушено 37 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Завдяки роботі оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, з початку цього року виявлено та припинено діяльність 23 баз накопичення контрабандних та контрафактних товарів та 78 місць їх збуту. Це переважно про підакцизні товари. Зокрема, з незаконного обігу вилучено понад 840 тис. пачок сигарет, 43 тонни контрафактного алкоголю, 1,3 тис. тонн контрафактного пального та обладнання для його виробництва. Загальна сума вилученого товару склала понад 180 млн грн", - випливає з повідомлення.

За вчинення злочинів в економічній сфері за поданням прикордонників Східного регіонального управління розпочато 37 кримінальних проваджень.

"Цього року за вчинення таких злочинів 4 особи отримали обвинувальні вироки суду та покарання у вигляді позбавлення волі на терміни від 1 до 3 років. Також судами накладено штрафів на суму 119 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

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