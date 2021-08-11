Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Прибирання бруківки на Софійській площі в Києві від слідів дрифту, що залишилися внаслідок рекламних зйомок компанії Red Bull UA, продовжиться ще кілька днів.
Про це розповів представник клінінгової компанії, яка займається прибиранням, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Максимально чорне будемо намагатися прибрати сьогодні, а все інше будемо закінчувати протягом наступних днів", - зазначив він.
За словами співрозмовника, роботи з відмивання тривали до 22.00 10 серпня, а поновилися в 06.00 11 серпня.
Станом на 09.30 11 серпня від слідів дрифту частково прибрана половина площі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі.
Будь ласка, зачекайте...
все так...але дайте льосi ганчiрку...геть кацапiзми з мови!
я майже 40 рокiв живу за межами Неньки, але намагаюсь не забувати та практикуватись, як тiльки випадає нагода.
В продолжение вчерашнего материала о спортсменах-шоуменах возникла очередная иллюстрация того, что это за публика. Буквально через пару часов после публикации стало известно о том, что некая шоувуменша, под псевдонимом Проклёна-Проклёна или как-то так, устроила позорный перфоманс на Софийской площади. Два центнера своего живого веса она впихнула в легковой автомобиль и тот начал выписывать круги по пешеходной части площади, покрытой светлой плиткой. Понятно, что бедолажное авто от такой нагрузки стерло почти всю свою резину и наверное - днище. Но «днище» это было редкое и отвратительное и показывающее отношение этой публики ко всему и всем.
В общем, чем больше таких вот инцидентов происходит с ними и чем больше «спортсмены» несут поток своего нижеплинтусного сознания, тем больше создается впечатление, что это люди, склонные к тяжелым нарушениям психики. Они почему-то считают, что им все должны и ими должны восхищаться. Но кроме глубокого и всеобъемлющего отвращения это позорное зрелище больше не вызывает никаких чувств. По крайней мере, нас никогда не интересовало, сколько и каких медалей они там получили, либо кто там выиграл Евровидение. Все эти «победители» и «герои» непременно начинают нести отборную дичь и показывать одно и тоже - плинтус, высоко над своей головой.
Но все же спортсмены имеют этот плинтус еще дальше, чем юмористы, шоумены или самозванные певцы и певицы. Это потому, что примерно к одному и тому же уровню позора здесь прибавляется еще и то, что они имеют какие-то воинские звания. И получается, что своими обычными помоями они поливают не только страну или память о тысячах погибших на войне с оккупантом, но еще и армию. Вот об этом следующий ниже текст, возникший в виде комментария к той статье. Как обычно, мы его публикуем в режиме «как есть» и потому к нему следует относиться как к комментарию, который автор не видел в качестве самостоятельного материала.
Советская традиция записывать всех значимых спортсменов в Вооруженные силы (или в другие силовые структуры), кого сержантом, кого офицером, в общем-то понятна на фоне тотальной милитаризации и пропаганды воинской службы в ссср. Плюс изучение иностранных государств самими "спортсменами" и их мнимыми "тренерами". Однако, как правило, их в подразделениях никто никогда не видел - это были мертвые души, которые числились и даже делали карьеру, повышаясь в званиях и должностях, но заочно. Это обычная для совка военная истерия в рамках подготовки к будущей мировой войне и уже давно предмет истории. В улусе Джучи эту традицию продолжают, что совершенно закономерно, как преемственность имперских замашек, тоталитаризм, величие и неспособность к модернизации. Тяжело представить, чтоб лейтенант ВС США только числилися, пропадая на сборах и тренировках, это просто невозможно в свободном, не тоталитарном, обществе.
Однако, как видно, у нас это тоже осталось. Каков смысл этой традиции для Украины, вероятно, сейчас уже не объяснит никто. О каких стандартах НАТО, якобы уже внедренных, может идти речь, если должностное лицо в наличии только "на бумаге", а если его вдруг вернуть на службу, то оно будет бессмысленно хлопать глазами, не зная куда пришить погоны и с какого конца взять в руки автомат. Вот такой "младший сержант" 19-ти лет - он какую пользу приносит Вооруженным Силам? Хотя о чем это я? Кто думает о пользе государству? Способных думать немного и, как правило, их у нас страшно не любят.
В итоге у нормальных людей из евроатлантического сообщества, вполне искренне (или из корысти) помогающих нам воевать с армией врага, возникает, мягко говоря, недоумение, когда они нам "Джавелины", а "сержанты", которые должны из них вести эффективный огонь по общему для нас с Западом противнику, вдруг обнимаются с капитаном ВС РФ и доверенным лицом ПТН на псевдовыборах царя? Тут дело даже не в пафосном определении "имидж страны" и т.д. Тут дело в элементарной человеческой логике. Иностранцы, особенно, англосаксы, люди прямые и простые. Для них сержант - это военнослужащий вооруженных сил или других формирований. Им тяжело понять, что сержант - это как бы и не сержант, а юная девица-спортсменка, 19 лет, "у нее все впереди", "на эмоциях", "молоденькая, еще не осознала" и прочая лабуда в стиле фейсбучного поста мэра Днепра в защиту Магучих. Мол, бестолковая юная девица, вчерашняя школьница, победила в соревнованиях и на радостях обнималась с колежанками, особо не задумываясь, с кем обнимается и т.д. Короче, понять и простить. Для нее это просто спорт, она, типа, сделала это не задумываясь и не со зла.
Как бы так, но не так.
Во-первых, зачем нам "младший сержант", который ни о чем не думает? Вдруг она устроит по глупости "дружественный огонь", а потом все будут говорить "не со зла, просто глупышка, молоденькая, не подумала". Или не сможет отличить танк от пулемета, офицера от солдата и врага от своего? Какой будет имидж нашей армии, держащей в своих рядах фейковых "младших сержантов" в силу совершенно малопонятной вменяемым людям некой "традиции", де еще и совковой? Чем мы тогда отличаемся от мордора, у которых делается точно так же? Чтоб условному пересичному немцу было тяжелее разобраться, где же разница между украинцами и мокшанами?
Во-вторых, не стоит выеденного яйца этот вселенский срач с посыпаем головы пеплом и сумными песнями на бандурах по поводу обнимашек. Мы сам раздули скандал и лупим теперь друг друга на потеху московитам, срывая голос на ток-шоу и стирая пальцы до хрипоты в фейсбуке. Какого лысого оно нам надо? Нам, украинцам, как нации? Обязательно ли демонстрировать свою незрелость и убогость всему миру? Жить в каком-то постоянном надрыве? Ой, на пару медалек меньше, ой горе, почему так? Кого наказать? Что за глупости? Ладно там, соревнуются США и Китай, они во всем соревнуются, геополитика такая. Но нам то что? Швейцария не взяла ни одной медали и что? Там все плачут и играют жалостливые песни на бандурах? С кем мы соревнуемся в убогости наших загаженных подъездов? Олимпиаду нам, престиж подавай, а вот в Швейцарии подъезды чистые. А Олимпиада так, строчка в новостях, о которой тут же забыли и пошли чистить подъезд. А у нас уже неделю истерика с подсчетом медалей, и спорами блоггеров по методике подсчета рейтинга выступления сборных, зато про подъезд забыли начисто. Пусть это дерьмо выгребают немцы и французы из наших подъездов, почему мы еще не в ЕС, а? и не в НАТО, а?
В-третьих. Девочке 19 лет, война идет 7 лет. Одной только глупостью и молодостью ее поведение с представителями врага уже никак не объяснишь. Как ни крути.
Пора взрослеть.
И наказывать, одних за поддержание совковых никому не нужных традиций, вторых за коллабориционизм. Третьих за схемы и воровство. Это возможно только, если общество захочет, а оно пока не хочет - 73%.
Компромиссы и "какая разница" приведут к коллапсу нашей государственности, как и "спорт….(нужное подчеркнуть) вне палитики".https://defence-line.org/2021/08/pomoi-na-pogony/