Розстріл молодого хлопця в Дубні: зловмисник, який ховався понад пів року, сам з'явився в поліцію, його помістили в СІЗО. ФОТОрепортаж

35-річний уродженець м. Дубно, який кілька місяців переховувався від органів досудового слідства за вчинення умисного вбивства, з'явився в Головне слідче управління Нацполіції разом з адвокатом, його помістили в слідчий ізолятор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

У поліції нагадали, що 8 січня, біля розважального закладу в місті Дубно 34-річний місцевий житель розстріляв 23-річного молодика.

Слідчі слідчого управління поліції Рівненської області повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною пунктом 5 частини 2 статті 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та вручили його батькові.

Підозрюваного оголосили у міжнародний розшук та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. У червні першим заступником Генерального прокурора України досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати Головному слідчому управлінню НПУ тож кримінальне провадження скерували до Києва.

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Вчора, 10 серпня, підозрюваний сам прийшов до столичної поліції. Його доправили до Рівненського міського суду, де під час судового засідання вищевказаний запобіжний захід застосували.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від восьми до 15 років або довічне позбавлення волі.



Фото: сайт поліції