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Наслідки ранкового обстрілу терористами Новоселівки Другої зі 122-мм артсистем, у ході якого загинув мирний житель. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Бойовики збройних формувань Російської Федерації продовжують цинічно обстрілювати населені пункти, що розташовані поблизу лінії розмежування. Сьогодні, 11 серпня, російсько-окупаційні війська вчинили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Новоселівка Друга.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошують, що окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм. Унаслідок обстрілу постраждали декілька приватних будинків місцевих жителів. Вибухи пошкодили прилеглі домогосподарства.

Штаб ООС також підтверджує інформацію, що в результаті обстрілу загинув місцевий житель 1935 року народження. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

"Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту і свідомому небажанні дотримуватися мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню, а також є порушенням міжнародного гуманітарного права, що несе пряму загрозу життю і здоров'ю цивільного населення, значних матеріальних збитків місцевим жителям", - випливає з повідомлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трьох воїнів поранено внаслідок обстрілу російськими найманцями, стан одного із захисників України - важкий, - ОТУ "Схід"

 Наслідки ранкового обстрілу терористами Новоселівки Другої зі 122-мм артсистем, у ході якого загинув мирний житель 01
Наслідки ранкового обстрілу терористами Новоселівки Другої зі 122-мм артсистем, у ході якого загинув мирний житель 02
Наслідки ранкового обстрілу терористами Новоселівки Другої зі 122-мм артсистем, у ході якого загинув мирний житель 03
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Прийшла пора застосувати українські ударні та розвідувальні БПЛА Касьянова, вони більш небезпечні для ворога ніж турецькі Байрактари. Касьянов вже робить цілі безпілотні VTOL системи, де один безпілотник несе на собі інший безпілотник - керований снаряд і ця система більш небезпечна для ворога, бо вона в рази менша і може атакувати ворога зі 100-200 метрів і може застосовуватись піхотою на будь якій ділянці фронту, для цього не потрібні дорогі апаратні керування, як для Байрактарів.
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11.08.2021 11:37 Відповісти
З ким застосовувати з победоносцем та воно сситься кожний день млявий шутовський головнокомандувач не віддасть такого наказу
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11.08.2021 11:47 Відповісти
Заміна Хомчака показує що Зеленський готовий до активних бойових дій. Останні навчання показують що ЗСУ виходить з коматозу.
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11.08.2021 11:59 Відповісти
Быстро ты упоротый переобуваешься.
То что ты дрищевский жополиз, все знают давно.
Но тут ты переплюнул себя барана.
Как ты раньше дерьмом обливал писюграя зелёного, так сейчас ты очередной подлиз показал.
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11.08.2021 14:08 Відповісти
А полковник інженерно-електрифікаційних військ Анатолій Гриценко уже перестав сцятися і готовий повести в бій хоча б роту солдат?
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11.08.2021 12:04 Відповісти
...разом з Порошенко)))
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11.08.2021 15:57 Відповісти
У нас вроде есть контрбатарейные радары и еще много чего. Вроде. Понятно, что РФ виновато, но есть и наш начальник сектора, при котором происходят безнаказанные обстрелы. Понятно, что есть приказ Путина и наших пацифистов не стрелять, но преступные приказы можно вполне законно не выполнять.
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11.08.2021 11:52 Відповісти
І втратиш премію плюс трибунал.
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11.08.2021 12:04 Відповісти
Защитили таки російсько-фашистські загарбники , рускагаварящего дєда-пабєдітєля від бєндєравцев і кієвскай хунти . Рюзькє мір , **** .
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11.08.2021 13:53 Відповісти
 
 