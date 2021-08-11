Перший дитсадок у селі Лебедівка на Київщині побудують до кінця року, - ОДА. ФОТО
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У селі Лебедівка на Київщині з'явиться перший дитсадок. Раніше батькам доводилося возити дітей до Вишгорода і Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОДА.
"В Лебедівці проживає 80 дітей. І відсутність дитсадка на території села є серйозною проблемою. Зараз виправляємо ситуацію. Підходяще приміщення для облаштування закладу вже знайшли. Зараз його реконструюємо в рамках програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". До кінця цього року будівельно-монтажні роботи плануємо завершити", - заявив глава Київської ОДА Василь Володін.
Будівельна готовність об'єкта становить 51%. Торік у рамках президентської програми "Велике будівництво" провели демонтажні роботи, вирили котлован під фундамент прибудови і встановили двері і вікна. А в цьому році працюють над зовнішньою і внутрішньою обробкою будівлі, пристроєм покрівлі та інженерних мереж та благоустроєм території.
Загальна вартість реалізації проєкту становить 23,6 млн гривень.
Нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани цьогоріч відкрити близько 100 шкіл і 67 дитячих садків по всій Україні.
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