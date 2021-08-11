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Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ запобігла новим спробам дестабілізації суспільно-політичної ситуації в південно-східних регіонах України. Зловмисники планували сформувати псевдодержавні утворення в Мелітополі. Організатори фейкової "громади" закликали громадян не визнавати українських органів влади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, кілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування для розхитування ситуації в регіоні. Для цього вони провели фіктивні "установчі" збори й обрали так званого "уповноваженого суспільством". Щоб залучити до своїх лав "однодумців", зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили в зловмисників: печатки псевдодержавних утворень, комп'ютерну техніку та документальні матеріали з доказами протиправної діяльності.

Вилучені матеріали направлені на експертизу.

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.

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Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ 01
Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ 02
Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ 03
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Топ коментарі
+3
Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 8764
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11.08.2021 12:29
+2
Не удивительно В Мелитополе много пенсионеров из кацапии покупало недвижимости
Мне рассказывала жительница Мелитополя, шо кацапы сидят на лавочках и клянут Украину
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11.08.2021 12:03
+2
за такое отстрел вводить пора зеленой власти то зеленые меньшевеки контра
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11.08.2021 12:03
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А в Бердянську розписали машини з расєйськими номерами ПТН-ПНХ. Було навіть фото. Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ - Цензор.НЕТ 1283
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11.08.2021 11:59 Відповісти
Это все тот же "президент Украины" Балахнин? Почему они еще все не в тюрьме? СБУ ловит на живца и играет в долгую?
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11.08.2021 12:00 Відповісти
Не удивительно В Мелитополе много пенсионеров из кацапии покупало недвижимости
Мне рассказывала жительница Мелитополя, шо кацапы сидят на лавочках и клянут Украину
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11.08.2021 12:03 Відповісти
Та тут иное таки! Тут не пенсионеры, на лавочках. Тут действия. Правда, действия идиотов.
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11.08.2021 12:06 Відповісти
за такое отстрел вводить пора зеленой власти то зеленые меньшевеки контра
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11.08.2021 12:03 Відповісти
Это как??? Тихий провинциальный Мелитополь... и тут на тебе! Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 8192 Я иногда не могу врубиться с кем имею дело, с придурками или больными, бывает такое, в реале. Тут- идентичный случай. Потому, не знаю- что и сказать.
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11.08.2021 12:04 Відповісти
Мелитополь 150 тыщ.? Да они в селах по 10 тыщ это организовывают.
Хочешь врубиться в суть? Методы сектанстские. Окучивают людей псевдо совершенной логикой "украинского законодательства". Любой человек прочитавший законодательство на эту тему поймет что это чушь несусветная. Но как и все одуривание, полагаются на тех, кто ничего не понимает, но так хорошо им ложиться, как хочется в своем неведении.
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11.08.2021 13:25 Відповісти
в 14-м с "тихого провинциального" Славянска тоже начиналось...
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11.08.2021 13:33 Відповісти
Для первого раза -просто расстрелять.каждого второго из той шоблы..остальных в допру к тубикам!.....
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11.08.2021 13:48 Відповісти
За токе должна быть статья пожестче , а не присвоение властных полномочий и званий ! Это сепаратизм и антигосударственная деятельность ! Этим кстати рашистские спецслужбы занимаются у нас с 2012-2013 года ходят по неудавшимся депутатам и предлагают этот бред.
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11.08.2021 12:06 Відповісти
_Это не сепаратизм! Это не какие-то там нации и народности Донбасса и Луганска, Мелитополя и т. п. борятся за свободу и независимость - это коллаборанты, вражеские агенты и диверсанты. Разницу надо осознавать! Когда глупцы называют вражеских агентов и диверсантов сепаратистами - они поддерживают ложь врага о "внутриукраинском конфликте". Так что хватит, хватит - говорю я вам - тупить!
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11.08.2021 12:41 Відповісти
Вы глубоко ошибаетесь. Эта "политическая секта" распространенна равно по всей Украине, от Запада до Востока. Гуглите "Балахнин". Это ваш президент. ВЫ не знали? Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 85 А он считает. Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9068
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11.08.2021 13:30 Відповісти
ПНХ, ольгинец
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11.08.2021 13:37 Відповісти
Не слепни. Гугли "Балахнин президент Украины". Не со мной бороться надо.
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11.08.2021 14:12 Відповісти
Это не сепаратисты - а вражеские диверсанты. Что именно тебе неясно?
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11.08.2021 14:16 Відповісти
зачем? надо было до последнего следить, вбросить что то типо мол - Выхадым, Путин щас введет - и повязать сотню террористов, Баканов, ты черт или как? Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9013
это тупо провал же - зачем же взять кучу говна потом, если взяли пару дурачков щас и отчитались то?
а чаусы отпустят и так, либо как еее, ну типо Москалькова, но только наша - обменяет
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11.08.2021 12:09 Відповісти
Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 8764
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11.08.2021 12:29 Відповісти
Там жопоблок мутить Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 4800
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11.08.2021 13:08 Відповісти
Величезна проблема України в тому, що "органи місцевого самоврядування" по всій державі не утворені відповідно до конституції, а саме ст 143
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11.08.2021 13:10 Відповісти
Самоуправление и так фейковое!
Без денег управляй неуправляй всё равно ...
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11.08.2021 14:57 Відповісти
 
 