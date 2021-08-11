Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ. ФОТО

СБУ запобігла новим спробам дестабілізації суспільно-політичної ситуації в південно-східних регіонах України. Зловмисники планували сформувати псевдодержавні утворення в Мелітополі. Організатори фейкової "громади" закликали громадян не визнавати українських органів влади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, кілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування для розхитування ситуації в регіоні. Для цього вони провели фіктивні "установчі" збори й обрали так званого "уповноваженого суспільством". Щоб залучити до своїх лав "однодумців", зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили в зловмисників: печатки псевдодержавних утворень, комп'ютерну техніку та документальні матеріали з доказами протиправної діяльності.

Вилучені матеріали направлені на експертизу.

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.

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