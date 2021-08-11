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В Одесі прощаються з Олександром Ройтбурдом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Церемонія прощання з померлим 8 серпня художником, директором Одеського художнього музею, Олександром Ройтбурдом, відбувається у дворі музею.

До труни вишикувалася довга черга друзів і близьких художника, його колег, а також просто одеситів, які прийшли попрощатися з Ройтбурдом. Сотні людей прийшли покласти квіти до його труни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Поруч на екрані показують фотографії Олександра Ройтбурда.

Похорон Ройтбурда відбудеться о 13:00 на Єврейському кладовищі.

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В Одесі прощаються з Олександром Ройтбурдом 01
В Одесі прощаються з Олександром Ройтбурдом 02
В Одесі прощаються з Олександром Ройтбурдом 03
В Одесі прощаються з Олександром Ройтбурдом 04
В Одесі прощаються з Олександром Ройтбурдом 05

Автор: Анастасія Потіха
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