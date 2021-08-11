5 939 0
В Одесі прощаються з Олександром Ройтбурдом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Церемонія прощання з померлим 8 серпня художником, директором Одеського художнього музею, Олександром Ройтбурдом, відбувається у дворі музею.
До труни вишикувалася довга черга друзів і близьких художника, його колег, а також просто одеситів, які прийшли попрощатися з Ройтбурдом. Сотні людей прийшли покласти квіти до його труни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Поруч на екрані показують фотографії Олександра Ройтбурда.
Похорон Ройтбурда відбудеться о 13:00 на Єврейському кладовищі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...