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Литва (1529) протест (2247)

Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж За кордоном

10 серпня жителі Вільнюса провели акцію протесту проти рішення влади ввести обмеження для громадян, які не вакцинувалися від коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Представник поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська поінформувала, що біля парламенту зібралося близько 4500 осіб.

"Біля будівлі парламенту стоїть стилізована шибениця, а біля сцени поруч із бібліотекою ім. М.Мажвідаса - бутафорський колючий дріт, обвішаний зірками Давида", - йдеться в повідомленні.

Учасники акції намагалися звернути на себе увагу депутатів сиренами, криками та оплесками. Люди скандують: "Парламент - геть!"

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Як заявив голова комісаріату, поліція застосувала необхідні заходи і розігнала натовп, затримані 26 осіб. Їх затримали за підозрою в участі в заворушеннях. За даними поліції, ці люди підозрюються в порушенні громадського порядку і завданні травм поліції.

"Усі вони застосовували незаконні заходи, завдали шкоди поліцейському транспорту, завдали фізичного болю поліцейським, закидали камінням автомобіль швидкої допомоги. Я повинен сказати, що постраждали близько 10 поліцейських, співробітників СГБ", - сказав голова комісаріату.

Голова Служби громадської безпеки Річардас Поцюс розповів виданню, що троє правоохоронців госпіталізовані: один отримав контузію внаслідок вибуху, у другого переламані ноги вибуховим пакетом, у третього переломи ніг, отримані внаслідок травм камінням. Остаточно бунтівників розігнали лише до другої години ночі. Їх розігнали за допомогою сльозогінного газу.

Після закінчення засідань у парламенті частина учасників мітингу блокувала вихід із будівлі і виїзд із внутрішнього двору парламенту. Коли поліцейські відтісняли їх від виходу, почалися заворушення, в правоохоронців почали кидати пляшки, сигнальні ракети, проти учасників протесту довелося застосувати сльозогінний газ. Крім того, учасниками акції протесту була використана і піротехніка.

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Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 02
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Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 05
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 06
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 07
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 08
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Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 11
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Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 14
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 15
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 16
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 17
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 18
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 19
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 20
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 21
Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 22
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Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 25
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Масові протести проти обовязкової вакцинації відбулися у Вільнюсі 30
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Топ коментарі
+34
Дайте угадаю національність більшості протестуючих?))
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11.08.2021 12:19
+18
Но на атєчєства их ни калачом не заманишь, ни пинком не выгонишь Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильюнсе - Цензор.НЕТ 115
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11.08.2021 12:20
+16
большинство "протестующих" лаптеногие с "русскай челюстю", потомки гэбни и лахты, привезённых взамен увезённых в лагеря местных?
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11.08.2021 12:20
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Дайте угадаю національність більшості протестуючих?))
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11.08.2021 12:19 Відповісти
Но на атєчєства их ни калачом не заманишь, ни пинком не выгонишь Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильюнсе - Цензор.НЕТ 115
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11.08.2021 12:20 Відповісти
Ото видно, що ви не були у балтійських кранах і мислите стереотипами... Я у Литві (і Латвії) не раз був, народ там дуже навіть веселий і гулящий! Стільки рокових і джазових клубів ніде не бачив!
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11.08.2021 12:36 Відповісти
О, кацапчик спалився! Красиво, браво - я все почув, у спам, козломорде!
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11.08.2021 12:45 Відповісти
До речі , дуже ментально схожі на Українців . Я теж був приємно здивований - і гумор схожий , і мову швидко починаєш розуміти , навіть призвіща є на наші схожі .
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11.08.2021 12:46 Відповісти
Коли дивився литовський фільм Зеро 2 трохи був у шоці, на слух таке враження наче говорять українською але нічого не зрозуміло)
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12.08.2021 16:04 Відповісти
Скрепна національність там не приживається. Чомусь.
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11.08.2021 12:23 Відповісти
Тому , що з Людей не зробили совків .
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12.08.2021 16:07 Відповісти
у себя на рефии они бы сидели тихо
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11.08.2021 12:35 Відповісти
ватники повыходили..стоп фашизму и прочая хрень....
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11.08.2021 12:20 Відповісти
ковид фашизм процветает, и это факт.
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11.08.2021 14:32 Відповісти
большинство "протестующих" лаптеногие с "русскай челюстю", потомки гэбни и лахты, привезённых взамен увезённых в лагеря местных?
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11.08.2021 12:20 Відповісти
Я лично не сторонник вакцинации (не делал и небуду), но в данном конкретном случае без провокации со стороны русских свиней не обошлось однозначно!!!
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11.08.2021 12:21 Відповісти
Дякую за патріотзм , але вакцинуйтесь , якщо жити хочете .
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12.08.2021 16:10 Відповісти
Обязтельная вакцинация -- сложный выбор между свободой воли и общественным благом.
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11.08.2021 12:23 Відповісти
Та дивно якось виходить, раніше всім нам десятиліттями робили прививки від віспи, кору, дифтерії, туберкульозу і ніхто ніколи на протести не виходив!
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11.08.2021 12:26 Відповісти
Так. В школі приходила медсестра на урок і казала "урок скасовано, всі станьте в чергу до медкабінету". Коль-Коль-Коль. І батьки навіть могли не знати про прививку, якщо дитина вдома не сказала.
А зараз все в руках людей. Як вони вирішать, так і буде.
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11.08.2021 12:31 Відповісти
Ну у нас теж не всіх підряд кололи - якщо у дитини протипоказання чи навіть простуда, то не прививали. Інша справа, що причина мала бути дійсно вагомою (і бажано - з довідкою від лікаря).
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11.08.2021 12:34 Відповісти
З вагомими причинами не кололи по карточках. А з ситуативними (простудами) виглядало так "ти не хворий, добре себе почуваєш, дитина: так" Коль.
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11.08.2021 12:38 Відповісти
У кого як... Але побочки в мене ніколи не було... Хоча у 90-х і індійських чи китайських вакцин не було у нас!
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11.08.2021 12:42 Відповісти
Побочок я ніколи не бачив. Правда.
А що до вакцин, то в СРСР індійські ліки і вакцини вважалися за супер.
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11.08.2021 12:47 Відповісти
Китайських не було. Якщо ви пам'ятаєте СРСР ворогував з Китаєм. Та й Китай тоді не був такою розвиненою державою, як зараз.
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11.08.2021 12:56 Відповісти
как бы да - нужно давать место и для эволюционного развития общества.... тот или иной выбор - важен для всего человечества и с его последствиями жить или нет.. туту уже только время расставит на свои места
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11.08.2021 12:28 Відповісти
Це вибір між здоровим глуздом(небажання хворіти і померти) та ідіотизмом , підкріпленим російською та іншими пропагадами , і шарлатанами від медицини . Завдяки вакцинаціям людство перемогло багото смертельниз пандемій . За 60 років не зустрів жодного знайомого серйозно постраждалого від щеплення , а робили всім .
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12.08.2021 17:14 Відповісти
Було б цікаво дізнатися у скількох з затриманих є паспорт негромадянина (кацапа).
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11.08.2021 12:25 Відповісти
А це ніби у Латвії і Естонії такі паспорти, в Литві % кацапів менше, то у них немає такого...
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11.08.2021 12:26 Відповісти
Совковая отрыжка даже в Литве угомонится не может... Про Украину вообще нет слов с до сих пор существующей опзж...
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11.08.2021 12:27 Відповісти
Ох сейчас лукашеску заявит так заявит! Ждёмс🤓
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11.08.2021 12:27 Відповісти
Ввести санкції проти литовського режиму, диктаторшу Грибаускайте у Гаагу за розгін мирного мітингу.
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11.08.2021 12:28 Відповісти
Ти з неба впав, ілі гдє? Там президент Науседа.
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11.08.2021 12:31 Відповісти
І Наусєлу тоже туда 😀
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11.08.2021 12:34 Відповісти
Лапоть навіть не знає хто в Литві президент. Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 5532
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11.08.2021 12:37 Відповісти
Сам ти лапоть.
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11.08.2021 13:40 Відповісти
иди лизни Х-йлу.
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11.08.2021 12:37 Відповісти
Пипец, стадо в комментах.
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11.08.2021 12:29 Відповісти
Наскільки я зрозумів, протести через обмеження для не вакцинованих.
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11.08.2021 12:30 Відповісти
Da skazem nebudet puskat torgovyje centra bez vakcinaciji,tolko v malenkyje magazini mozno pojti eto odin iz primerov.Bolsinstve na mitinge 5000 + byli liudi s dereven kotoryje nexocet vakcini,potom bolsinstvo usli,ostalis mozet 300
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11.08.2021 12:48 Відповісти
і коли осталось 300, поліція почала вязати...так скрізь, бо ж відіб,ють
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11.08.2021 15:45 Відповісти
Mitingi tut casto byvajet tut netu problem s nimi.Tolko s etogo posli pogovorit v seim,zakryli vyjezd deputatom.Potom policija probyvala zdelat tak sto te mogli ujexat,odni brosali kamni v policiju te im gazom otvetili.
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11.08.2021 17:34 Відповісти
а, ты, сам вакцинировался или, ну его нах?
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11.08.2021 17:46 Відповісти
Ja da vakcinu pfizer. nicego strasnogoJa pinimaju tex liudej netu vybora kak bi,no statistika takova sto zarazionix imejem 500 v den,v bolnicax tolko takyje i lezit,umerajet takze tolko takyje.
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11.08.2021 17:58 Відповісти
А в Украине точно 73% привьются ....
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11.08.2021 12:30 Відповісти
Судя по комментам даже и больше.
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11.08.2021 12:33 Відповісти
Знали- разгон неминуем. Ну и приготовились. Взрывпакеты не слабенькие, пиротехника...
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11.08.2021 12:33 Відповісти
На РАБссии такого не будет..там горят 5 регионов но это Государтвенная Тайна...Якутия горит 2 месяца...вчера смотрел видео из Якутии типа сгоревшая дяревня осталась Лысой что башка Путлера...сгорело ВСЁ... Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 6679 Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 6679
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11.08.2021 12:33 Відповісти
у вільнюсі нині рашинців небагато. тож маразм антивакційний приблизно однаково розповсюджений по всім країнам
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11.08.2021 12:33 Відповісти
А с чего вы взяли что в Литве нет Мавзолейного БЫДЛА? Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 3444 Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 3444
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11.08.2021 12:35 Відповісти
З чого ви тут взяли, що якщо люди вийшли з лозунгами проти фашизму вони відразу кацапи!? Люди порівнюють новітні ковідні порядки із диктатурою як при фашизмі, що є правдою.
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11.08.2021 12:38 Відповісти
потерпаєш від ковідного фашизму?
то може розповіси розгорнуто, які ж такі порядки, які панували в фашистській Італії відповідають ковідним обмеженням?
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11.08.2021 12:50 Відповісти
Bolsinstve derevnia,iz tex sto na foto ,bolsinstve i neucastvovali bezporiadkax tam mozet 300 tolko ostalis i ucastvovali,teper nekotorim iz nix grozit tiurma do 6 let
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11.08.2021 12:50 Відповісти
Я живу в Украине с 1969 года с женой и 2 сыновьями одному 30 , второму 22 вакцинироватся не собираюсь..Стадо идиотов Мавзолейных... Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 7696
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11.08.2021 12:40 Відповісти
ми про вас пам'ятатимемо.
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11.08.2021 12:51 Відповісти
Однозначно, лишить гражданства, или пинком под зад всех свиней москалей.
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11.08.2021 12:44 Відповісти
Совки і в нормальних країнах залишились .
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11.08.2021 12:48 Відповісти
Вот это понимаю, нерабы.
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11.08.2021 13:16 Відповісти
Путлеровские рабы повылазили. Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 5803
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11.08.2021 13:42 Відповісти
Закрийте московську "церкву" і безлад припинеться . Ну і лаптєногих - на родіну відправте .
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11.08.2021 14:04 Відповісти
Вот это по-европейски.
Жаль, что мирными протестами многого не добиться.
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11.08.2021 14:54 Відповісти
Беседа 2 дня назад. Александровская больница. Зашла бабушка на вакцинацию. Спрашивает врача: "Хочу вакцинироваться, но боюсь... Разное говорят. Про чипы например... Планирую к батюшке обратиться за советом" - "Просто шоб вы знали. Вся Печерская Лавра у нас вакцинировалась в полном составе. Так же и синагога. А так - да, консультируйтесь"
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11.08.2021 15:33 Відповісти
тыблы обнаглели. но это отличный способ их отловить в одном месте
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11.08.2021 15:45 Відповісти
говорят злые языки шо во Хфранциях тоже неспокойно, ходят тучи хмурые на еуропейцами! Это все из за конопли. Кара небесная. Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 9330
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11.08.2021 18:19 Відповісти
Правильно ! І я про теж саме . І , головне , нікому не було погано , а діти не хворіли на тяжкі хвороби . Думаю , пару годин підвищеної температури до уваги брати не варто . А зараз я б без сертифікату про щеплення не пускав би нікуди .
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12.08.2021 17:20 Відповісти
Концлагерь он такой. Был ли неправ Гитлер, когда пытался освободить Европу от иудоглобализации.
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13.08.2021 04:36 Відповісти
 
 