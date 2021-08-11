Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі. ФОТОрепортаж

10 серпня жителі Вільнюса провели акцію протесту проти рішення влади ввести обмеження для громадян, які не вакцинувалися від коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Представник поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська поінформувала, що біля парламенту зібралося близько 4500 осіб.

"Біля будівлі парламенту стоїть стилізована шибениця, а біля сцени поруч із бібліотекою ім. М.Мажвідаса - бутафорський колючий дріт, обвішаний зірками Давида", - йдеться в повідомленні.

Учасники акції намагалися звернути на себе увагу депутатів сиренами, криками та оплесками. Люди скандують: "Парламент - геть!"

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Як заявив голова комісаріату, поліція застосувала необхідні заходи і розігнала натовп, затримані 26 осіб. Їх затримали за підозрою в участі в заворушеннях. За даними поліції, ці люди підозрюються в порушенні громадського порядку і завданні травм поліції.

"Усі вони застосовували незаконні заходи, завдали шкоди поліцейському транспорту, завдали фізичного болю поліцейським, закидали камінням автомобіль швидкої допомоги. Я повинен сказати, що постраждали близько 10 поліцейських, співробітників СГБ", - сказав голова комісаріату.

Голова Служби громадської безпеки Річардас Поцюс розповів виданню, що троє правоохоронців госпіталізовані: один отримав контузію внаслідок вибуху, у другого переламані ноги вибуховим пакетом, у третього переломи ніг, отримані внаслідок травм камінням. Остаточно бунтівників розігнали лише до другої години ночі. Їх розігнали за допомогою сльозогінного газу.

Після закінчення засідань у парламенті частина учасників мітингу блокувала вихід із будівлі і виїзд із внутрішнього двору парламенту. Коли поліцейські відтісняли їх від виходу, почалися заворушення, в правоохоронців почали кидати пляшки, сигнальні ракети, проти учасників протесту довелося застосувати сльозогінний газ. Крім того, учасниками акції протесту була використана і піротехніка.

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