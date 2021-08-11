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музей (386) Одеса (4014) перейменування (502) Порошенко (13228) похорон (1247) Ройтбурд (39)

Порошенко в Одесі підтримав ініціативу присвоїти художньому музею ім'я Олександра Ройтбурда: Це буде найкращим вшануванням його пам'яті. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в Одесі взяв участь у церемонії прощання з видатним українським художником, депутатом Одеської обласної ради, директором Художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Порошенко підтримав ініціативу депутатів з "Європейською Солідарності" клопотати про присвоєння Одеському художньому музею імені Олександра Ройтбурда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні Одеса, Україна і весь світ прощається з людиною, велич якої, масштаб якої не всі зараз розуміють. Сьогодні ми прощаємся з великим творцем, громадянином, патріотом, професіоналом, який у спілкуванні був дуже простою, доступною і людяною особистістю. І разом з тим викликав великий опір тих, хто не розуміє його творчість, мистецтво, Одесу і Україну", – зазначив Петро Порошенко.

Порошенко в Одесі підтримав ініціативу присвоїти художньому музею імя Олександра Ройтбурда: Це буде найкращим вшануванням його памяті 01
Порошенко в Одесі підтримав ініціативу присвоїти художньому музею імя Олександра Ройтбурда: Це буде найкращим вшануванням його памяті 02

"Масштаб його особистості, масштаб постаті Олександра і його різноманітні таланти не тільки в тому, що він є епохою українського живопису. Він поет, громадський діяч і блискучий адміністратор музею. Одесі й Україні пощастило, що доля привела його до того, щоб реалізувати ці свої здібності. Хто з ним спілкувався, знають як він жив другим поверхом. І найкраща форма пошани, яку зараз одесити, українці і світ можуть віддати – прийти і подивитися його роботи. Долучитися до його творчості", – переконаний п’ятий Президент.

"Я підтримую ініціативу одеситів, депутатів з нашої фракції ініціювати процес присвоєння музею, його справі його великого імені. Це буде справедливо, і ми маємо увічнити його пам’ять", – говорить Порошенко.

Лідер партії "Європейська Солідарність" також підтримав ідею перейменувати одну з одеських вулиць на честь Олександра Ройтбурда. "Ми будемо за це боротися. У нас є досвід. Наприклад, ми перейменували вулицю в Києві на ім’я мого великого друга, друга України сенатора Маккейна. Зараз нам треба таке саме зробити в Одесі. Я дуже сподіваюся, що одесити підтримають цю ініціативу про перейменування вулиці на честь свого великого земляка", – говорить Петро Порошенко.

"Олександр дуже любив європейську, цивілізовану, сучасну Україну. Класну і драйвову", – згадує п’ятий Президент.

Порошенко в Одесі підтримав ініціативу присвоїти художньому музею імя Олександра Ройтбурда: Це буде найкращим вшануванням його памяті 03

"Для мене велика честь, що він був моєю довіреною особою на виборах президента. Дуже дякую тобі, Олександре. Він був депутатом обласної раді від "ЄС", повністю поділяв наші принципи. І ми відповідальні за те, щоб зберегти високу планку, яку він поставив щодо майбутнього України, в яке він так беззастережно вірив", – зазначив Петро Порошенко.

Порошенко в Одесі підтримав ініціативу присвоїти художньому музею імя Олександра Ройтбурда: Це буде найкращим вшануванням його памяті 04

"Я дякую всім, хто прийшов сьогодні віддати данину шани і поваги до Олександра. Я повністю згоден з тим, що він не йде від нас. Він залишається в наших серцях. І буде жити з нами доти, доки ми будемо його пам’ятати. А ми будемо його пам’ятати завжди. Вічна пам’ять Олександру Ройтбурду", – сказав Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Світлій Людині і талановитому художнику
Світла пам'ять 😪😪😪
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11.08.2021 13:51
+13
Респект, пане гетьмане. Шляхетно проста ідея без кловунських турбовикрутасів з моднявими фішечками та упісяними півнями.
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11.08.2021 13:53
+11
І про упісяних півнів яких охороняє нацгвардія від дітей

Порошенко в Одессе поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда: Это будет лучшим чествованием его памяти - Цензор.НЕТ 4464
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11.08.2021 14:00
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Большинство комментаторов на Цензоре всё на свете оценивают с точки зрения политики : если бы этот Ройтбурд был ватником, то всё его творчество смешали бы с говном и единодушно признали сумасшедшим. А поскольку он патриот, то картины его сразу трансформируются в недооценённые шедевры уровня Дали...
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11.08.2021 15:12 Відповісти
********* оцінюють Ройтбурда за його справи в Україні. А мистецтво - не буває, щоби подобалось усім. Роботи багатьох імпресіоністів за життя не визнавались. Публіка вважала картини Гогена дешевою мазнею.
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11.08.2021 18:43 Відповісти
Vlad Ivory Зображення какашок має подобатись?
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11.08.2021 22:10 Відповісти
Вы лично видели большинство картин Ройбурда ? Это же хрестоматийный китч и эпатаж... Хорошо, из уважения к покойнику можно назвать их неоднозначными. Но вот какие эпитеты я читаю в статье : "выдающийся художник", "великий творец", "эпоха украинской живописи"... Это не про политическую или административную деятельность, а конкретно про картины.
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11.08.2021 23:28 Відповісти
Лєнін був ліваком та глобалістом.
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11.08.2021 14:34 Відповісти
Лідер головної опозиційної партії.
А хто такий psg psg ?
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11.08.2021 14:26 Відповісти
Ні. Я українобот.
Рамси не плутайте.
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11.08.2021 14:32 Відповісти
Ще один, нульовий....
Хочеш розказати про україноботів подоляка-татарова?
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11.08.2021 14:44 Відповісти
Ну давай, починай.
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11.08.2021 14:46 Відповісти
Я про це вже написала:
"... україноботів від подоляка, татарова не існує в природі, там тільки українофоби."
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11.08.2021 14:56 Відповісти
Та їм все одно проти кого. Аби юшка.
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11.08.2021 18:44 Відповісти
А у відповідь тиша ... Що очікувано.
Тому що україноботів від подоляка, татарова не існує в природі, там тільки українофоби.
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11.08.2021 14:55 Відповісти
> А хто такий psg psg? <
...
Гонорея (шуткує): Та то якесь випадєніє.
© Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
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11.08.2021 14:33 Відповісти
PSG PSG - ???
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11.08.2021 21:49 Відповісти
PSG PSG - нік дописувача, від якого вище самі хрестики лишилися, гейби гробки на цвинтарі.
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11.08.2021 23:28 Відповісти
колишній президент, мені здаються
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11.08.2021 14:36 Відповісти
Ющенко - Червоненко...Порошенко - Ройтбурд...
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11.08.2021 14:45 Відповісти
Каждому еврею по музею.
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11.08.2021 19:31 Відповісти
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