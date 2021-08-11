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Наслідки обстрілу терористами Новомихайлівки зі 122-мм артсистем: Пошкоджено трансформаторну підстанцію і водонапірну вежу, знеструмлено населені пункти. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Сьогодні, 11 серпня, з 3 до 4 години ночі бойовики незаконних збройних формувань, використовуючи артилерійський вогонь, пошкодили цивільну інфраструктуру села Новомихайлівка. Окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Підкреслюється, що всього було зафіксовано 22 постріли, внаслідок чого пошкоджені трансформаторна підстанція і водонапірна вежа. В результаті обстрілу знеструмлені населені пункти Новомихайлівка, Тарамчук, Степове і Солодке. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

"Вкотре наперекір перемир'я противник продовжує обстріли мирного населення та нехтуючи нормами гуманітарного права наражає на небезпеку цивільних та життєво важливу інфраструктуру Донбасу. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - випливає з повідомлення.

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Наслідки обстрілу терористами Новомихайлівки зі 122-мм артсистем: Пошкоджено трансформаторну підстанцію і водонапірну вежу, знеструмлено населені пункти 01
Наслідки обстрілу терористами Новомихайлівки зі 122-мм артсистем: Пошкоджено трансформаторну підстанцію і водонапірну вежу, знеструмлено населені пункти 02
Наслідки обстрілу терористами Новомихайлівки зі 122-мм артсистем: Пошкоджено трансформаторну підстанцію і водонапірну вежу, знеструмлено населені пункти 03
Наслідки обстрілу терористами Новомихайлівки зі 122-мм артсистем: Пошкоджено трансформаторну підстанцію і водонапірну вежу, знеструмлено населені пункти 04
Наслідки обстрілу терористами Новомихайлівки зі 122-мм артсистем: Пошкоджено трансформаторну підстанцію і водонапірну вежу, знеструмлено населені пункти 05

Автор: Анастасія Потіха
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А ответка была их 122..артсистеи ..или опять с пулеметео потрещали.и пару выстрелов из РПГ сделали...в никуда.для СМИ что ответка была..
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11.08.2021 14:29 Відповісти
пока не будут давать ответ по тем же объектам, которые находятся на оккупированной территории, то так и будут наглеть
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11.08.2021 14:35 Відповісти
пикарда взорвалась
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11.08.2021 16:00 Відповісти
 
 