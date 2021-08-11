Фінансували провокації до Дня Незалежності України: СБУ блокувала в Києві мережу підпільних криптообмінників. ФОТОрепортаж

Мережу підпільних криптообмінників блокували в Києві. Щомісяця через неї пропускали близько 30 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підпільні криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку.

Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" тощо.

Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів.

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Мережа функціонує від початку 2021 року. "Обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу.

У межах досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування "офісів" у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Вилучено: комп’ютери та серверне обладнання із доказами протиправної діяльності; мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників; печатки та установчі документи фіктивних підприємств, які зареєстровані в Україні, і були задіяні у схемі виведення коштів; готівка в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та причетних до протиправного механізму осіб.







