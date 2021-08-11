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Фінансували провокації до Дня Незалежності України: СБУ блокувала в Києві мережу підпільних криптообмінників. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Мережу підпільних криптообмінників блокували в Києві. Щомісяця через неї пропускали близько 30 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підпільні криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку.

Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" тощо.

Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів.

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Мережа функціонує від початку 2021 року. "Обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу.

У межах досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування "офісів" у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Вилучено: комп’ютери та серверне обладнання із доказами протиправної діяльності; мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників; печатки та установчі документи фіктивних підприємств, які зареєстровані в Україні, і були задіяні у схемі виведення коштів; готівка в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та причетних до протиправного механізму осіб.

Фінансували провокації до Дня Незалежності України: СБУ блокувала в Києві мережу підпільних криптообмінників 01
Фінансували провокації до Дня Незалежності України: СБУ блокувала в Києві мережу підпільних криптообмінників 02
Фінансували провокації до Дня Незалежності України: СБУ блокувала в Києві мережу підпільних криптообмінників 03
Фінансували провокації до Дня Незалежності України: СБУ блокувала в Києві мережу підпільних криптообмінників 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Цікаво на яких дибілів розраховані такі новини, де обналічка криптовплют, а де якісь провокації до дня Незалежності, . Напишіть чесно, взяли і грабонули декілька обмінників, кеш поділили між братвою.
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11.08.2021 14:37
+2
передєл ринку почався з крипти. видно Зе владі не донесли...
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11.08.2021 14:35
+1
Жлобізм згубив, не ділились з СБУ.
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11.08.2021 14:35
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передєл ринку почався з крипти. видно Зе владі не донесли...
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11.08.2021 14:35 Відповісти
Жлобізм згубив, не ділились з СБУ.
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11.08.2021 14:35 Відповісти
Цікаво на яких дибілів розраховані такі новини, де обналічка криптовплют, а де якісь провокації до дня Незалежності, . Напишіть чесно, взяли і грабонули декілька обмінників, кеш поділили між братвою.
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11.08.2021 14:37 Відповісти
Это уже давно такой тренд. Вот, навскидку, аналогичная новость на Цензоре от 30-го апреля : "СБУ в Киеве заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют с миллионным ежемесячным оборотом". Содержание аналогичное, - сеть использовали шпионы и диверсанты. На днях тут же была новость про то, как СБУ накрыла каких-то он-лайн биржевых дельцов, - обвинение в финансировании террористов. То бишь, все МВД-шные темы перехватывает СБУ под предлогом борьбы с терроризмом и шпионажем.
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11.08.2021 14:54 Відповісти
На злодієві шапка горить?
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11.08.2021 15:16 Відповісти
Вывод:
Крипта -- зло!))
Точнее притягивает зло
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11.08.2021 18:40 Відповісти
НЕ ПОНЯВ?...
Це ж мабуть ті "АйТі-шники", що на них Зеленський такі надії покладав....
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11.08.2021 21:59 Відповісти
Тільки одне питання, нащо вони крипту одразу в кеш переводять?? бояться нестабільності? крипта ще менш стабільна ніж гривня? краще вже "твердий" доляр в кишені??
)))))))))) Хахахаха-хх
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11.08.2021 22:01 Відповісти
просто деньги очень нужны
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12.08.2021 09:49 Відповісти
это сбу так майнингом занимаеться
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12.08.2021 09:51 Відповісти
ну так легадизлвать обменики и налогом обложить ума нет или чего
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12.08.2021 09:53 Відповісти
менял ограбилтеперь пишут что попало
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12.08.2021 09:53 Відповісти
 
 