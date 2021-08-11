У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Стартувала реконструкція стадіону "Колос" у Городищі Черкаської області. На ньому будуть тренувати дітей із місцевих шкіл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує голова Черкаської обласної адміністрації Олександр Скічко.
Зазначають, що на стадіоні буде професійне покриття, яке зараз мають тільки два стадіони в регіоні - Черкаси та Умань.
"Колос" служить тренувальною базою для півтисячі учнів із трьох місцевих навчальних закладів. Тут працюють секції дзюдо, фітнесу та футболу, проводять спортивні змагання різного рівня.
"Але сьогодні на стадіоні активно займаються не команди, а бригади будівельників. Вони капітально ремонтують спортивні майданчики та легкоатлетичні доріжки за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", - зазначив Скічко.
Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлюють спортивну інфраструктуру по всій країні. Як повідомляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, до кінця 2021 року планується будівництво або реконструкція 94 стадіонів, старт будівництва 19 льодових арен, реконструкція 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ.
Будь ласка, зачекайте...
Это две большие разницы.
(на камеру)
И не нужно большой фантазии, чтобы понять - для чего всё это было.
Ще важливих новин давайте!
А куди ж мона задовбать мільйонів п'ять бабла - в стадіон!
Оце вже всі станемо спіртсменами!
Схожа ситуація і в моєму селі на межі Київської з Черкаською областю. Кругом, ***, дороги убиті, а вони купу мільйонів убехкали в кілька кілометрів дорогущого капітального ремонту дороги. Уявіть лише собі - здерли усі трасу, наклали пиріг по усіх правилах і головне (для нашого забитого села це зараз найголовніше і найпотрібніше) дорога тепер обмежена бордюрами (кацапам поясню - порєбріком ) і дорогим тротуаром, причому не асфальтованим а з тротуарної плитки. Корови ходять, офігівають, перечіпаються і з переляку уже засрали ту плитку по самоє нє могу...