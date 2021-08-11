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стадіон (56) Черкащина (646) Скічко (43) Велике будівництво (718)

У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Стартувала реконструкція стадіону "Колос" у Городищі Черкаської області. На ньому будуть тренувати дітей із місцевих шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує голова Черкаської обласної адміністрації Олександр Скічко.

Зазначають, що на стадіоні буде професійне покриття, яке зараз мають тільки два стадіони в регіоні - Черкаси та Умань.

"Колос" служить тренувальною базою для півтисячі учнів із трьох місцевих навчальних закладів. Тут працюють секції дзюдо, фітнесу та футболу, проводять спортивні змагання різного рівня.

"Але сьогодні на стадіоні активно займаються не команди, а бригади будівельників. Вони капітально ремонтують спортивні майданчики та легкоатлетичні доріжки за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", - зазначив Скічко.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлюють спортивну інфраструктуру по всій країні. Як повідомляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, до кінця 2021 року планується будівництво або реконструкція 94 стадіонів, старт будівництва 19 льодових арен, реконструкція 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ.

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У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА 01
У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА 02
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Топ коментарі
+5
Некуда сейчас деньги тратить? Субсидии снова урезают, денег на них есть только до ноября, долги по зарплатам, долги по соцвыплатам, долги по содержанию военных -- а они пилят деньги, аж гай шумит.
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11.08.2021 15:27
+4
В Городище на Черкасщине реконструируют школьный стадион, - ОГА - Цензор.НЕТ 9870
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11.08.2021 15:23
+2
КОгда Порох открывал новые объекты, дебилы визжали и улюлюкали. А сейчас вдруг всё резко стало норм
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11.08.2021 15:28
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В Городище на Черкасщине реконструируют школьный стадион, - ОГА - Цензор.НЕТ 9870
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11.08.2021 15:23 Відповісти
Ремонтувати спортивні споруди в далеких містах це не дуже вдала ідея, бо там немає грошей підтримувати ці споруди в справному стані і за рік вони вже будуть мати жахливий вигляд. Потрібно будувати щось в великих містах, там де всі ці споруди будуть активно використовуватись! Потрібно будувати щось виключно красиве, дороге та ефектне, те що стане прикрасою міста на десятиліття. Саакашвілі в Грузії будував скляні поліцейські відділки, нові школи, нові лікарні. А в нас тільки фарбують старі будівлі - це тупість! Якщо будувати то нове, зі скла, металу та бетону, щось футуристичне, таке щоб дух захоплювало, щоб це був останній піск архітектурної, технічної та екологічної думки! Немає розмаху і креативу в ідеях креативщиків Зеленського! Слабенькі, дуже слабенькі!
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11.08.2021 15:39 Відповісти
там вже є якісь місцевий слуга народа, який зразу там зробе платні тенісні корти як в київі на русанівці. а чому б і ні,,, тепер по стадіону ходити не можна,,, бо, піклується. а ви кажете))))
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11.08.2021 15:57 Відповісти
хазяїни житьття
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11.08.2021 15:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fD4JIc0090g&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online
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11.08.2021 21:03 Відповісти
Мне хватает этого зеленого дебила в жизни, чтобы его еще в тупых поделках смотреть.
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11.08.2021 21:57 Відповісти
Некуда сейчас деньги тратить? Субсидии снова урезают, денег на них есть только до ноября, долги по зарплатам, долги по соцвыплатам, долги по содержанию военных -- а они пилят деньги, аж гай шумит.
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11.08.2021 15:27 Відповісти
КОгда Порох открывал новые объекты, дебилы визжали и улюлюкали. А сейчас вдруг всё резко стало норм
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11.08.2021 15:28 Відповісти
Ты про работу или про перерезание ленточек? У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 632
Это две большие разницы.
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11.08.2021 15:33 Відповісти
Ну так президент и не должен лопатой махать или пожарные машины плечом подталкивать. Этим занимаются только плохие президенты.
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11.08.2021 15:35 Відповісти
А хорошие ленточки перерезают. У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 265
(на камеру)
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11.08.2021 15:37 Відповісти
Вообщето мой посыл был не про президентов, а про дебилов с двойными стандартами
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11.08.2021 15:39 Відповісти
Но если вы хотите сравнимать президентов, то это тоже можно
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11.08.2021 15:40 Відповісти
Оба хороши.
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11.08.2021 15:49 Відповісти
Ющ и Зеля? В чём-то вы правы... хотя Ющ выглядит ещё более-менее на фоне...
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11.08.2021 15:51 Відповісти
Не валяй чауса. У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 8904
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11.08.2021 15:55 Відповісти
Ну что вы? Как можно? Я корчу из себя зелю
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11.08.2021 16:07 Відповісти
Тебе ничего и корчить не нужно. У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 6943
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11.08.2021 16:09 Відповісти
Конечно не нужно. Как и тебе. Ты забыл, что мы теперь все - президенты?
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11.08.2021 16:30 Відповісти
Ты чауса не переводи с больной на здоровую.
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11.08.2021 16:32 Відповісти
Т.е. перерезали ленточки на не сделанных объектах. Делали и больше, но гораздо дешевле и без такого пиара. Скоро таблички про "велике" будут вешать на свежевымытых полах и покрашенных стенках. Доходит уже до полного маразма.

У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 5399
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11.08.2021 15:38 Відповісти
Т.е. перерезали ленточки на камеру.
И не нужно большой фантазии, чтобы понять - для чего всё это было. У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 2790
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11.08.2021 15:41 Відповісти
Да не нужно большой фантазии, чтобы понять, что эта карта "великого будівництва" одной из областей -- полная туфта для лохов. Это все строится и делается за деньги местных бюджетов и раньше на это никто и не обращал внимания. А сейчас тупой пиар делается на всем подряд.

У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 1680
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11.08.2021 15:57 Відповісти
В Кобиловолоках закінчують сезонний літній ремонт класів, залишилось ще помалювати підлоги в декількох кабінетах. Перед "першим" звоником почистять плитку на подвір'ї школи.
Ще важливих новин давайте!
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11.08.2021 15:32 Відповісти
Полторы тысячи домов в Черкасской области остались без крыш. В селе Сагуновка жители четвертый день без света, разбирают поваленные деревья и собирают шифер по огородам. На улицах до сих пор лежат вырванные стихией электроопоры с грудами разорванных проводов. Проблемы людям наделал дождь с ветром и градом.
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11.08.2021 15:36 Відповісти
і місцева алкашня яка вспіла покрасти провода з повалених ліній електро передач.
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11.08.2021 15:38 Відповісти
Напиши заявление в полицию.
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11.08.2021 15:43 Відповісти
місцеві хай і пишуть. У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 8338
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11.08.2021 15:45 Відповісти
Ты же фактами располагаешь!
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11.08.2021 15:47 Відповісти
я не фактами располагаю, а знаю те, що мені розповіли. фактами располагає слідство.
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11.08.2021 15:51 Відповісти
Тут інші наголоси- стихійне лихо, а не ремонт плановий.
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11.08.2021 15:40 Відповісти
Обычно, устраняют последствия стихийного бедствия, а потом продолжают строить.
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11.08.2021 15:42 Відповісти
Та ясне діло!
А куди ж мона задовбать мільйонів п'ять бабла - в стадіон!
Оце вже всі станемо спіртсменами!
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11.08.2021 15:43 Відповісти
Точно. Головне - ні слова про суму, витрачену на чергове велике крадівництво. Умніки всякі скажуть, що якщо треба, заходьте в Прозоро, шукайте... Але невже так важко, подаючи новину, редактору дізнатись це і просто поінформувати усіх. Врємя - дєньгі...
Схожа ситуація і в моєму селі на межі Київської з Черкаською областю. Кругом, ***, дороги убиті, а вони купу мільйонів убехкали в кілька кілометрів дорогущого капітального ремонту дороги. Уявіть лише собі - здерли усі трасу, наклали пиріг по усіх правилах і головне (для нашого забитого села це зараз найголовніше і найпотрібніше) дорога тепер обмежена бордюрами (кацапам поясню - порєбріком ) і дорогим тротуаром, причому не асфальтованим а з тротуарної плитки. Корови ходять, офігівають, перечіпаються і з переляку уже засрали ту плитку по самоє нє могу...
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11.08.2021 15:56 Відповісти
 
 