У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА. ФОТО

Стартувала реконструкція стадіону "Колос" у Городищі Черкаської області. На ньому будуть тренувати дітей із місцевих шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує голова Черкаської обласної адміністрації Олександр Скічко.

Зазначають, що на стадіоні буде професійне покриття, яке зараз мають тільки два стадіони в регіоні - Черкаси та Умань.

"Колос" служить тренувальною базою для півтисячі учнів із трьох місцевих навчальних закладів. Тут працюють секції дзюдо, фітнесу та футболу, проводять спортивні змагання різного рівня.

"Але сьогодні на стадіоні активно займаються не команди, а бригади будівельників. Вони капітально ремонтують спортивні майданчики та легкоатлетичні доріжки за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", - зазначив Скічко.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлюють спортивну інфраструктуру по всій країні. Як повідомляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, до кінця 2021 року планується будівництво або реконструкція 94 стадіонів, старт будівництва 19 льодових арен, реконструкція 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший дитсадок у селі Лебедівка на Київщині побудують до кінця року, - ОДА. ФОТО



