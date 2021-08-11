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Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Місцеві депутати і податківці Кіровоградщини намагалися шахрайським шляхом виманити у підприємця 60 тисяч доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники Державного бюро розслідувань викрили на шахрайстві депутатів місцевих рад Кіровоградщини та працівників обласної податкової. Вони обіцяли підприємцю за 60 тисяч доларів США допомогти закрити щодо нього справу. Досудове розслідування встановило, що працівники обласної податкової вступили у змову з депутатами місцевих рад Кіровоградської області. Спільники гарантували директору приватного підприємства, що займалось розвитком альтернативної енергетики за гроші "вирішити" питання із закриттям кримінального провадження, в якому він підозрювався в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що за 60 тис. доларів крім закриття провадження посадовці обіцяли фермеру уникнути штрафних санкцій, хоча не мали на це жодних повноважень.

Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР 01
Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР 02
Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР 03
Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР 04

Оборудка була припинена працівниками ДБР під час отримання фігурантами всієї суми неправомірної вигоди на автозаправній станції у Кропивницькому.

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Наразі, для встановлення всіх осіб причетних до шахрайської схеми, слідчі ДБР проводять обшуки за місцем проживання фігурантів та у приміщенні Державної податкової служби у Кіровоградській області.

"В одного з депутатів правоохоронці вилучили арсенал зброї: пістолети з глушниками і набої до них, карабін, рушниці та арбалет зі стрілами. В його гаражі виявлено 66 тисяч американських доларів. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у замаху на злочин (ч. 2 ст. 15 КК України) та шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна", - зазначили в ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура. Оперативний супровід - СБУ.
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Топ коментарі
+14
синоним слова "бандюки"?
- местные дупутаты и налоговики ! Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 1147
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11.08.2021 15:45
+6
Не зрозумів, - бандюгани вже цим не займаються? )
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11.08.2021 15:42
+6
Зараз бандюгани при владі...
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11.08.2021 16:45
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Усьо нажито непосільним рєкєтом..
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11.08.2021 15:40 Відповісти
Не зрозумів, - бандюгани вже цим не займаються? )
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11.08.2021 15:42 Відповісти
Зараз бандюгани при владі...
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11.08.2021 16:45 Відповісти
синоним слова "бандюки"?
- местные дупутаты и налоговики ! Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 1147
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11.08.2021 15:45 Відповісти
а если быть точнее то реформаторы и эксперты из ассоциаций.
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11.08.2021 15:49 Відповісти
В цій справі головне який буде "фінальний акорд", а не початок.
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11.08.2021 15:47 Відповісти
А що, є випадки, що когось посадили?
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12.08.2021 07:37 Відповісти
ДПС = ОПГ
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11.08.2021 15:49 Відповісти
в депутаты только за этим и идут, чтобы нажиться
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11.08.2021 16:06 Відповісти
Нет крыши - жди перевирки,штрафа,вымогательств,конфискации майна и прочих неприятностей,полный бардак.
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11.08.2021 16:10 Відповісти
...разоблачили на мошенничестве депутатов местных советов Кировоградщины и работников областной налоговойИсточник: https://censor.net/ru/p3282168, т.е. эти как бы уважаемые люди при должностях - обычные бандюки? и что им будет? как обычно - ничего, наверное, под личное обязательство и на волю с чистой совестью...
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11.08.2021 16:17 Відповісти
Так и осталось непонятным: предприниматель все-таки уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах? Уголовное дело было правильно возбуждено или нет? Или все-таки часть из суммы в 60 тыс.долл. пойдет на закрытие дела?
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11.08.2021 17:10 Відповісти
 
 