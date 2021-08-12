УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13129 відвідувачів онлайн
Новини Фото Суспільство Агресія Росії проти України Допомога пораненим
3 467 13
допомога (5010) Юсупова (162)

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Шістьох воїнів поранено на Донбасі за три доби, зокрема у важкому стані.

Про це в Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронті біда, майже за три доби загинуло двоє бійців і ще шістьох воїнів поранено! Є бійці у важкому стані. Кожен день окупанти обстрілюють наші позиції. Потрібна допомога на фронт! У понеділок треба викупити квадрокоптер 45 тис. і дві батареї по 9 тис., хоча б одну. Вчора я оплатила ліки 8 тис. і 3800, оплатила назофарингеальні трубки, надгортанний повітропровід, це 6100 грн, і ще чекаю внутрішньокісткові катетери, голки і тракційну шину, майже на 20 тис. грн. Я давно не просила допомоги, але ж багато всього відправила на фронт, багато ліків, квадрокоптер 28 тис., шолом 8600 тис., всі звіти у мене на сторінці. Прошу допомогти, 20, 30, 50 грн, хто як може. Поки народ насолоджується літніми відпустками, наші воїни віддають життя за країну. Дякую всім, хто підтримує армію! Картка для допомоги: 5375 4115 0042 7369 і 4441 1114 4700 2464 монобанк", - написала волонтерка.

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 01
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 02
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 03
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 05
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 06
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 07
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 08

Читайте також: Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера для відправки на передову

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 09
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 10
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 11
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 12

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 13
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 14
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 15
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 16

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 17
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту 18
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Ещё не всем олимпийцам квартиры выдали,какой ещё фронт,какие раненные?!
показати весь коментар
11.08.2021 18:44
+4
сколько лярдов спалят на парад?
показати весь коментар
11.08.2021 18:53
+2
Може і волали , тільки не за таку суму , як зарядили зеклоуни !
показати весь коментар
11.08.2021 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё не всем олимпийцам квартиры выдали,какой ещё фронт,какие раненные?!
показати весь коментар
11.08.2021 18:44 Відповісти
сколько лярдов спалят на парад?
показати весь коментар
11.08.2021 18:53 Відповісти
А ще рік тому волали майже усі, що парад конче потрібний 🥴
показати весь коментар
11.08.2021 19:06 Відповісти
Може і волали , тільки не за таку суму , як зарядили зеклоуни !
показати весь коментар
11.08.2021 19:34 Відповісти
+
показати весь коментар
11.08.2021 19:25 Відповісти
Извините , но я не верю что сейчас на передовой нет медикаментов для оказания помощи раненным.Когда этап реабилитации да, хотелось бы лучшего.
показати весь коментар
11.08.2021 22:23 Відповісти
О, закончился волонтерский запал, комментаторы? Теперь уже вовсю обплевываете Юсупову?Зато в комментариях вы все такие вояки, советчики еще те. Вы здесь такие патриоты, так любите наших защитников. А много ли из вас побывали в госпиталях, навестили раненых, поддержали их копеечкой и добрым словом? А Юсупова это делает постоянно.
показати весь коментар
12.08.2021 00:46 Відповісти
Вы, я надеюсь, поддержали? elena kosakovskaya правильно сомневается в том, что нет медикаментов.
Что касается Юсуповой, то последние полгода ее просьбы как под копирку одинаковые: квадрокоптер, медикаменты для раненых бойцов киевского военного госпиталя(!!!) и, что характерно, характер ранений постоянно один и тот же. И только чеки на покупку.
В то время как волонтеры делают фото, видео фиксацию передачи волонтерской помощи. Вплоть до документального подтверждения передачи некоторых видов девайсов.
Юсупова - человек не бедный, я далек от грязных мыслей, но выглядят постоянно одни и те же ее просьбы о помощи как-то уже странно
показати весь коментар
12.08.2021 07:34 Відповісти
 
 