Волонтерка Юсупова збирає допомогу для поранених воїнів і фронту. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Шістьох воїнів поранено на Донбасі за три доби, зокрема у важкому стані.
Про це в Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"На фронті біда, майже за три доби загинуло двоє бійців і ще шістьох воїнів поранено! Є бійці у важкому стані. Кожен день окупанти обстрілюють наші позиції. Потрібна допомога на фронт! У понеділок треба викупити квадрокоптер 45 тис. і дві батареї по 9 тис., хоча б одну. Вчора я оплатила ліки 8 тис. і 3800, оплатила назофарингеальні трубки, надгортанний повітропровід, це 6100 грн, і ще чекаю внутрішньокісткові катетери, голки і тракційну шину, майже на 20 тис. грн. Я давно не просила допомоги, але ж багато всього відправила на фронт, багато ліків, квадрокоптер 28 тис., шолом 8600 тис., всі звіти у мене на сторінці. Прошу допомогти, 20, 30, 50 грн, хто як може. Поки народ насолоджується літніми відпустками, наші воїни віддають життя за країну. Дякую всім, хто підтримує армію! Картка для допомоги: 5375 4115 0042 7369 і 4441 1114 4700 2464 монобанк", - написала волонтерка.
Будь ласка, зачекайте...
Что касается Юсуповой, то последние полгода ее просьбы как под копирку одинаковые: квадрокоптер, медикаменты для раненых бойцов киевского военного госпиталя(!!!) и, что характерно, характер ранений постоянно один и тот же. И только чеки на покупку.
В то время как волонтеры делают фото, видео фиксацию передачи волонтерской помощи. Вплоть до документального подтверждения передачи некоторых видов девайсов.
Юсупова - человек не бедный, я далек от грязных мыслей, но выглядят постоянно одни и те же ее просьбы о помощи как-то уже странно