Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Нафта розлилася за 6 км від Новоросійська на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) під час закачування нафти на грецький танкер "Мінерва Симфоні".
Розлив стався ще 7 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Винна в аварії компанія оцінила масштаб лиха лише в "200 квадратних метрів". Вчені ж стверджують, що площа забруднення вже перевищує 80 квадратних кілометрів.
Сьогодні Інститут космічних досліджень Російської академії наук опублікував супутниковий знімок плями, яка утворилася.
Пляма витягнулася від берега на відстані 19 кілометрів.
На даний момент шкоду від розливу нафти ще не оцінено.
Екологи ж заявляють про масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої можуть бути непоправні.
Будь ласка, зачекайте...
«Гадит и создает проблемы по всему миру! Он реально больной!»: Путина сравнили с диктатором Гитлером
Президента страны-агрессора Владимира Путина сравнили с убийцей десятков миллионов человек, главой третьего рейха Адольфом Гитлером. Как пишет replyua.net, поводом для такого нового обсуждения в сети стало выступление президента России в столице Франции на фоне Эйфелевой башни. Пост в соцсети «Твиттер» с определенными фотографиями обнародовала группа МН17Ru.
Так, в сети вспомнили, как в летнюю пору года 1940-го на фонде той самой достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни позировал немецкий диктатор Адольф Гитлер. Но, как известно с истории, последнему так и не удалось взобраться на вершину башни. Обнародованное в соцсети видео подписано таким образом: «Все в истории повторяется. Гитлер в Париже на фоне Эйфелевой башни говорит о принципах демократии».
В свою очередь пользователи сети не заставили ждать с комментариями к посту, написав: «Гадит и создает проблемы по всему миру», «Глаза сумасшедшего», «Он реально больной. Дергается всеми конечностями, когда не с бумажки читает за столом», «У него ни одной человеческой черточки, чистый сатана», «Это - циничный, хитрый, подлый мудак. Мерзавец!».
чтоб на общем фоне.помойки внутри роССии,не так заметно было.
Якщо проїхатись глубінкою, то там такий свинарник чи кощлятник...явно ще не подолали наслідки першої світової, не кажучи вже про другу...
Пожалуй единственная на Земле абсолютно вредная и никому не нужная страна.
Збсь компанія у кацапів. Цим можна пишатись
А Роися - практически вечный генератор дерьма с огромной территорией.
(хоча Сомалі це траблмейкер теж іще той, бо кораблям якось треба йти біля тієї піратської клоаки)
для справки ( ЮБМЛ - южный берег моря лаптевых)
П.С.: Сужу по этой фотке, то есть- аэрофотосъемке. Там не может быть нефтепричала по определению!
Акционеры консорциума:
Российская Федерация (представлен ПАО «Транснефть») - 24 %;
Республика Казахстан (представлен «КазМунайГаз») - 19 %,
Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15 %;
LUKARCO B.V. - 12,5 %;
Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5 %;
Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5 %;
КТК Компани (представлен ПАО «Транснефть») - 7 %;
BG Overseas Holding Limited - 2 %;
Eni International N.A. N.V. - 2 %;
Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75 %;
Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75 %.
судя по фото, там как такого причала нет что ли
Да ладно.
Готовтесь. Будет "массовая зачистка" не только служебных клоунов,парящих в облаках слабоумия.
Максім помер, ну і хрєн з ним