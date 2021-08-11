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нафта (704) Росія (47133) екологія (925) Чорне море (1350)

Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Нафта розлилася за 6 км від Новоросійська на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) під час закачування нафти на грецький танкер "Мінерва Симфоні".

Розлив стався ще 7 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Винна в аварії компанія оцінила масштаб лиха лише в "200 квадратних метрів". Вчені ж стверджують, що площа забруднення вже перевищує 80 квадратних кілометрів.

Сьогодні Інститут космічних досліджень Російської академії наук опублікував супутниковий знімок плями, яка утворилася.

Пляма витягнулася від берега на відстані 19 кілометрів.

На даний момент шкоду від розливу нафти ще не оцінено.

Екологи ж заявляють про масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої можуть бути непоправні.

Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів 01
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Топ коментарі
+51
Кацапы одну седьмую часть суши засрали...им то море засрать раз плюнуть...
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11.08.2021 19:38
+34
Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров - Цензор.НЕТ 8718
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11.08.2021 19:40
+27
СВИНОТА СМЕРДЮЧА
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11.08.2021 19:40
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Кацапы одну седьмую часть суши засрали...им то море засрать раз плюнуть...
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11.08.2021 19:38 Відповісти
Як хрюкнув та гавкнув у якомусь вуличному опитуванні пересічний кацап - "а нам и не надоть как в Европе и Америке! Мы лучше Европу и Америку засрем, шоб как у нас было! Нам на помойке духовнее!"
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11.08.2021 19:46 Відповісти
росія це країна терорист, тому вона має бути ліквідована, щоб не отруювати екологію планети.
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11.08.2021 19:48 Відповісти
Кацапы гадят по всему миру. Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів - Цензор.НЕТ 9915

﻿

«Гадит и создает проблемы по всему миру! Он реально больной!»: Путина сравнили с диктатором Гитлером
Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів - Цензор.НЕТ 9364
Президента страны-агрессора Владимира Путина сравнили с убийцей десятков миллионов человек, главой третьего рейха Адольфом Гитлером. Как пишет replyua.net, поводом для такого нового обсуждения в сети стало выступление президента России в столице Франции на фоне Эйфелевой башни. Пост в соцсети «Твиттер» с определенными фотографиями обнародовала группа МН17Ru.

Так, в сети вспомнили, как в летнюю пору года 1940-го на фонде той самой достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни позировал немецкий диктатор Адольф Гитлер. Но, как известно с истории, последнему так и не удалось взобраться на вершину башни. Обнародованное в соцсети видео подписано таким образом: «Все в истории повторяется. Гитлер в Париже на фоне Эйфелевой башни говорит о принципах демократии».

В свою очередь пользователи сети не заставили ждать с комментариями к посту, написав: «Гадит и создает проблемы по всему миру», «Глаза сумасшедшего», «Он реально больной. Дергается всеми конечностями, когда не с бумажки читает за столом», «У него ни одной человеческой черточки, чистый сатана», «Это - циничный, хитрый, подлый мудак. Мерзавец!».
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11.08.2021 23:31 Відповісти
Про це вже сказав посол Азербайджану, хто такі є "русскія".
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11.08.2021 19:38 Відповісти
а що сказав?
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11.08.2021 21:14 Відповісти
Зразу під моєю відповіддю фотка зі свинею. О так і сказав.
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11.08.2021 21:39 Відповісти
Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров - Цензор.НЕТ 8718
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11.08.2021 19:40 Відповісти
да хвати эту алену пиарить постоянно пусть идет плитку драить
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11.08.2021 21:53 Відповісти
Єта ті, Сєрьйога.
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12.08.2021 11:47 Відповісти
довбані кацапські свині, де вони там срач і смердить лайном
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11.08.2021 19:40 Відповісти
СВИНОТА СМЕРДЮЧА
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11.08.2021 19:40 Відповісти
я понимаю почему кацапы везде устраивают срач.
чтоб на общем фоне.помойки внутри роССии,не так заметно было.
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11.08.2021 19:42 Відповісти
Так и есть. Это стержень их пропагандистской работы все 20 лет. Представить везде тотальный ужас, только под путиным "стабильность и процветание" блгагодаря его "сверхспособностям"..
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11.08.2021 19:49 Відповісти
в них це не виходить..
Якщо проїхатись глубінкою, то там такий свинарник чи кощлятник...явно ще не подолали наслідки першої світової, не кажучи вже про другу...
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11.08.2021 19:50 Відповісти
Було б дуже дивно, якби свинособацюри щось навпаки очистили, покращили і облаштували.
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11.08.2021 19:43 Відповісти
Если вдуматься, то от России только один вред всем, включая ее граждан.
Пожалуй единственная на Земле абсолютно вредная и никому не нужная страна.
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11.08.2021 19:44 Відповісти
Ще КНДР хіба що. І Сомалі.
Збсь компанія у кацапів. Цим можна пишатись
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11.08.2021 19:49 Відповісти
У КНДР и Сомали масштабы не те. Их можно просто отгородить и хай в собственной сцанине живут.

А Роися - практически вечный генератор дерьма с огромной территорией.
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11.08.2021 19:52 Відповісти
Так. Розсосисія - це КНДР плюс Сомалі на стероїдах, блть...
(хоча Сомалі це траблмейкер теж іще той, бо кораблям якось треба йти біля тієї піратської клоаки)
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11.08.2021 21:14 Відповісти
потому что россия-раковая опухоль на теле планеты
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11.08.2021 19:49 Відповісти
на карте площадь загрязнения ровно 200 кв.м., кто вна расии посмеет это отрицать, того ждет уникальная путевка на ЮБМЛ, лет на 20.
для справки ( ЮБМЛ - южный берег моря лаптевых)
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11.08.2021 19:46 Відповісти
Твари винторогие. Пора мировому сообществу подумать о резервации для этих жопоголовых рукожопах.
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11.08.2021 19:47 Відповісти
Всё по пьяни, тем более под Новороссийском Там и среди недели трезвую тушку редко встретишь, а уж в районе выходных - хорошо если на ногах держится.
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11.08.2021 19:47 Відповісти
По-моему в названии деревни Южная Озереевка пропущена одна очень необходимая там буква, которая может объяснить причину такой рукожопости кацапов.
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11.08.2021 19:48 Відповісти
🤔"В" ?
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11.08.2021 19:52 Відповісти
🙄"К"?
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11.08.2021 19:54 Відповісти
"Х"🧐
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11.08.2021 19:57 Відповісти
"В", конечно. Но Ваш вариант интересен, "Х" надо не добавлять, а заменить вместо "З".
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11.08.2021 20:03 Відповісти
москальные свини везде насрут
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11.08.2021 19:48 Відповісти
якщо вони не будуть срати на весь світ, то як доведуть, що вони - світова держава?
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11.08.2021 19:49 Відповісти
ну можно Воронеж разбомбить.
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11.08.2021 19:54 Відповісти
Говорю честно, как на духу: я десятки и десятки раз бывал в Новороссийске. Я точно знаю где находится Нефтегавань. Я не могу себе представить чтобы кацапы зафигачили ещё один причал чисто в открытом море!!! Не могу. Тут что-то не так. Так не может быть потому, что не может быть никогда! И- всё!
П.С.: Сужу по этой фотке, то есть- аэрофотосъемке. Там не может быть нефтепричала по определению!
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11.08.2021 20:00 Відповісти
ПоГУГЛИЛ. Убедился- я не прав. Они реально зафигачили в Озерейке нефтетерминал. У меня нет слов... У меня нет ничего, кроме охренения...
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11.08.2021 20:04 Відповісти
Погугли ещё что такое "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) и кому он принадлежит:

Акционеры консорциума:
Российская Федерация (представлен ПАО «Транснефть») - 24 %;
Республика Казахстан (представлен «КазМунайГаз») - 19 %,
Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15 %;
LUKARCO B.V. - 12,5 %;
Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5 %;
Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5 %;
КТК Компани (представлен ПАО «Транснефть») - 7 %;
BG Overseas Holding Limited - 2 %;
Eni International N.A. N.V. - 2 %;
Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75 %;Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров - Цензор.НЕТ 1641
Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75 %.
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11.08.2021 20:21 Відповісти
Благодарю. Это многое объясняет. Если не всё...
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11.08.2021 20:27 Відповісти
Да, казахи настояли на своём собственном порте отдельно от собственно Новороссийска.
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11.08.2021 20:29 Відповісти
7 августа 2021 года в 16.49 мск на Морском терминале КТК в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony (греческий флаг, порт прописки Пирей) произошел выход нефти
судя по фото, там как такого причала нет что ли
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11.08.2021 20:19 Відповісти
Там понятно что: две швартовные бочки, и один поплавок, со шлангом. Это и есть такой причал... А ведь на Черном море бывают и сильнейшие юго-западные ветра... Какая мерзота сотворила этот кошмар???
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11.08.2021 20:26 Відповісти
А ведь есть ещё и новое творение - порт Тамань.
Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров - Цензор.НЕТ 5109
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11.08.2021 20:33 Відповісти
Там я бывал, не единожды. Так там- хотя бы порт! А тут- открытое море, которое создает волну океанскую, легко. Перегрузочный рейд в Тамани, правда- реально опасен! Я там два месяца провел, с грузовыми операциями. Но, это в случае крайне редкого, чисто южного ветра.
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11.08.2021 20:40 Відповісти
Сегодня Институт космических исследований Российской академии наук опубликовал спутниковый снимок образовавшегося пятна. Источник: https://censor.net/ru/p3282235

Да ладно.
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11.08.2021 20:16 Відповісти
"Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир", - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Вагабзаде
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11.08.2021 20:46 Відповісти
там где рюсьге свинья -там везде насрано
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11.08.2021 21:01 Відповісти
Киносеансы закончились, а служебные клоуны с билетами на их убогие киносеансы в реальность вернутся не могут. Не приучены ни к работе, ни к объективной реальности.
Готовтесь. Будет "массовая зачистка" не только служебных клоунов,парящих в облаках слабоумия.
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11.08.2021 21:24 Відповісти
Ви, рузкі свині, те море копали, щоб нафтою його забруднювати? Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів - Цензор.НЕТ 7062
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11.08.2021 21:52 Відповісти
Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів - Цензор.НЕТ 5733 Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів - Цензор.НЕТ 9180 Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів - Цензор.НЕТ 2491
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12.08.2021 10:05 Відповісти
А рукожопі козломорди тільки на таке і здатні. Що візьмеш із убогих на розум?
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11.08.2021 22:24 Відповісти
Бывает. помню лет десять назад в Мексиканский залив тоже много вылилось нефти.
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11.08.2021 23:04 Відповісти
Тоже москали обосрались?
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11.08.2021 23:37 Відповісти
Рукожопі козломорди !!!
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11.08.2021 23:35 Відповісти
Кремлядська поговорка (суть нації) :
Максім помер, ну і хрєн з ним Росіяни влаштували розлив нафти в Чорному морі, площа забруднення - понад 80 квадратних кілометрів - Цензор.НЕТ 1248
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11.08.2021 23:39 Відповісти
ВОТ ТВАРИ !!! КОГДА ЖЕ БОГ ИХ ВСЕХ НАКАЖЕТ !!!???
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12.08.2021 09:26 Відповісти
І чого на бл@дсь дачу пітіна не пішло? А крисчани нашаманили.
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12.08.2021 23:11 Відповісти
 
 