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Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Виконавиця alyona alyona (Олена Савраненко), яка брала участь у дрифті на Софійській площі в центрі Києва, отримала повістку про виклик на допит.

Фото документа вона оприлюднила в сторіз в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Як видно на знімку, співачку викликано як свідка в кримінальному провадженні №12021100100003119. Вона має з'явитися 16 серпня о 10:00 в Шевченківське управління поліції в Києві (вул. Прорізна, 12Б).

Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції 01

Дивіться також: Реп-співачка Аlyona alyona відмиває Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок. ВІДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі, які дрифтували.
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Топ коментарі
+58
Альона Альона дрифтує Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 3262

Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 1355
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11.08.2021 22:09
+20
ты же хотела пиар?) получи и распишись)
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11.08.2021 22:08
+15
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 6522
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11.08.2021 22:19
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ты же хотела пиар?) получи и распишись)
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11.08.2021 22:08 Відповісти
Нащо піарити цю істоту...?
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11.08.2021 22:08 Відповісти
свиноматка, готуйся... реп "заспіваєш" поліціянтам...
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11.08.2021 22:09 Відповісти
Альона Альона дрифтує Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 3262

Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 1355
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11.08.2021 22:09 Відповісти
))))))))))))
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11.08.2021 22:23 Відповісти
Тю! А якщо до вподоби дрифтувати? Не заздрить

Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 6104
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11.08.2021 22:56 Відповісти
С такими данными всё, остаётся - это дрифт.
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11.08.2021 23:03 Відповісти
Так смішно, ну просто кацапський рівень гумору! Молодці!
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11.08.2021 23:35 Відповісти
та мені якось пох на цих зелених потвор. воно наробило шкоди, а я винуватий! як це по кацапські! Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 3847
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12.08.2021 09:49 Відповісти
Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 3158
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12.08.2021 00:26 Відповісти
Щось забагато цієї Альони в новинах.Та й взагалі,як можна таке слухати?
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11.08.2021 22:16 Відповісти
Можна. І добре, що в нас ще не всі обрусіли.
Чого ви нищите своє за одну помилку...
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11.08.2021 22:20 Відповісти
Ксюша ,хто її нищит,хіба що сама себе ???)))
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11.08.2021 22:22 Відповісти
Не туди спрямовуєте гнів.
Не подумала- виправить.
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11.08.2021 22:31 Відповісти
ви впевнені, що там є розум для цього?
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11.08.2021 22:38 Відповісти
Так це ж сміття.Маю на увазі її творчість.Навіщо нам таке?
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11.08.2021 22:23 Відповісти
Замість моргерштерна .
Чи ви хочете йому конкуренцію скласти ?
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11.08.2021 22:32 Відповісти
Ці хто слухають її і моргенштерна слухають і ще не багато гірших від моргенштерна слухають.Я колись думав,що зараз будуть не таке лайно слухати.Я вже тут казав,що навесні йшов біля школи.Так старшокласники слухали меладзе і співали.Це взагалі зашквари.Вся така бридка музика,в одному полі.
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11.08.2021 22:36 Відповісти
Йому конкуренцію не потрібно складати.Є повно закордонних виконавців.Є класичні рок гурти,класичні поп гурти,навіть класичні вже репери.Сам я електронну музику слухаю.Але не можна таку бездарність слухати.

Я так помітив,що ми є ті.що ми слухаємо і дивимось.Це можливо в ********* світі,найважливіше.
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11.08.2021 22:39 Відповісти
Ну, ти сьогодні... всю нашу культуру - туди. Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 1812
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11.08.2021 22:37 Відповісти
Меркава Ну якщо в нас така культура,то тому і країна в глибокій ямі.
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11.08.2021 22:40 Відповісти
Ksenia VB Це й репачок якраз прийшов з москальщини.
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11.08.2021 22:24 Відповісти
Що ? З якої ще москальщини?
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11.08.2021 22:31 Відповісти
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 4226
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11.08.2021 22:33 Відповісти
Ksenia VB Стиль.Москалі взяли з Америки і переробили на свій лад.А ми з москалів і переробили на свій лад.Кліпи навіть бездарно зняті і дуже подібно.саме до москалів.
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11.08.2021 22:42 Відповісти
Не всё то золото, что блестит.
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11.08.2021 22:25 Відповісти
Та какой там слушать??? Тут пощупать страшно. Вы на пальчики гляньте, внизу фотки. Особенно правая ручка впечатляет. Я даже не упомню аналогов, в видимых мною женских ручках. Если ото всё мышцы- то я бы не рискнул поздороваться, рукопожатием.
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11.08.2021 22:23 Відповісти
То все наше ,улюлене сало !!!)))
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11.08.2021 22:27 Відповісти
Ну я за зовнішність не критикую.Хоча вона би могла схуднути і підтягнути себе.В неї є можливості.
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11.08.2021 22:27 Відповісти
площадь отдраила ?
или только видуху сняла со щеткой???
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11.08.2021 22:17 Відповісти
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 3788
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11.08.2021 22:19 Відповісти
Дюймовочки ! Дєвачки-сопелочкі !!!))))
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11.08.2021 22:21 Відповісти
Мама имя! Куда ей ещё мороженое!
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11.08.2021 22:32 Відповісти
поверх катлєток та печева. Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 2288
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11.08.2021 22:37 Відповісти
Господи... шерепи перегрілись, антифризу потребують...
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11.08.2021 22:41 Відповісти
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 1682
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11.08.2021 22:43 Відповісти
Альона на максималках Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 5378 Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 6959
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11.08.2021 23:14 Відповісти
Мені "подобається"! Дехто з цієї льохи колгоспної ліпить образ Рятувальниці від рюсського репа і попси! Зовсім вже подуріли! Рагулі і бидло не мають національності- це особливий біовид і біогумус ! Фу !Гидко дивитися на цю бадіпазітіфницю! Воно не тільки страшне зовні- ще й дурне як срака!
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12.08.2021 00:35 Відповісти
Піар понад усе і на всьому !!!)))
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11.08.2021 22:20 Відповісти
посмотрел только что на Софийскую площадь - думал она та со шваброй рысачит - а нет ее , пару уборочных машин ездит но что то без особого успеха
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11.08.2021 22:18 Відповісти
Значить буде міняти плитку за власний кошт.
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11.08.2021 22:22 Відповісти
Булоб не погано в компанію по ремонту площі взяти Ред Булл та ментів !!)))
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11.08.2021 22:24 Відповісти
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 6522
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11.08.2021 22:19 Відповісти
сивошке лучше пока не просыпаться - а то не только обмочится...)))) еще и заикой останется ))
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11.08.2021 22:41 Відповісти
Ну а шо, поспал - пописал, проснулси - заодно и покакал... Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 6369
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11.08.2021 23:07 Відповісти
Цікаво ,а поліціанти будут відповідати за це неподобство ???)))
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11.08.2021 22:19 Відповісти
Реперы не фраера)))
Должны и нары прочувствывать))
Тоже мне, Лил Ким ))
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11.08.2021 22:19 Відповісти
Эта барышня своими понтами решила показать что она по уровню положения выше всех...вот такое быдло нужно штрафовать по максирмуму и желательно чтоб суд ей добавил 100 часов отработки по благоустройству Киева.
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11.08.2021 22:20 Відповісти
А покрытие площади щеткой не отпалируеш
Манентко химию нужно применять и дорогую
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11.08.2021 22:21 Відповісти
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 824
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11.08.2021 22:22 Відповісти
Що це взагалі за корова?
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11.08.2021 22:26 Відповісти
А как ты думала, альона?
Или не думала?
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11.08.2021 22:27 Відповісти
Дай нам, пане Боже, щоб у нас в Країні це було найбільшою проблемою
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11.08.2021 22:30 Відповісти
Реп а реп нула.
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 4035
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11.08.2021 22:33 Відповісти
Андрій Альохін

А ця моя подруга Алёна² якась, їй-Богу, причинна: напартачить - а тоді давай бідкатись: не подумала, простіть.
Запросили на з'їзд Порошенка - посиділа, фуршет подивилася, а тоді: простіть, заманули обманом, я нейтрал, зразу не вхопила суть.
Записала кліп з расєйськими КВНщиками, а тоді - ой, даруйте, не подумала. Яка ж я колаборантка, я ї жопу прапором, бува, обертаю: ось, дивіться, милота яка.
Тоді заспівала дуетом з маскавітами, які і в Криму виступали, й Х...йла вітали - і знову така: більше - ніколи, це я по дурості, звиняйте. Не рознюхала зблизька, щó воно.
Тепер з гонщиками тисячолітню Софію перепаскудила - і звично: ах, не знала, думала, красівоє, посадили для баласту.
Я оце дивлюся і думаю: Господи, та вже викрикуй ці свої пісні і рекламуй по дамських журналах ожиріння. Але що ж ти вляпуєшся постійно в якесь лайно?
Як наче магніт який, пороблено скоріш за все дівчині, хоч яйцем викатуй.

Джерело: телеграм-канал Tanya Adams, від August 11
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11.08.2021 22:34 Відповісти
Влада переключае увагу з могучих и говоруна на корову корову
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11.08.2021 22:35 Відповісти
Магучих і ця псевдо птріотка-одного поля ягоди!
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12.08.2021 00:39 Відповісти
когда увидела повесткуДрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 9053
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11.08.2021 23:06 Відповісти
Якщо чесно, то я майже зовсім не знаю шо це за "лідер" думок - альона. І чиїх думок. Імя макшанське. Повинна бути Олена. Чув шо робила в дитячому садочку. Мила підлогу чи ще шо - повага до всіх хто власною працею заробляє на хліб. Нехай і дальше миє.
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11.08.2021 23:08 Відповісти
то все пусте. є політ/колір/габарит/сексі/нєтакеє коректним терором. тих хто до цеї фуйні ставиться ігнорно. но баблокосне ****** накручує недолугих з хитрою сракою. заііпали моральні підораси.
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11.08.2021 23:42 Відповісти
скажет, что была буховая и ничего не помнит, мусора идут лесом
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11.08.2021 23:19 Відповісти
ну. якщо пп обгадила по знатному. то простять. мєнти теж люде. зезє..
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12.08.2021 00:14 Відповісти
НАРОД, может хватит делиться ? Может нужно включить мозги.
Дебилы изгавняли площадь,которая в Юнеско.
Киевляне,вас это не гнетет ?
А почему?
Может вы и не киевляне вовсе ?
Если нет, то идите в жепу все,кому понравился дрифтинг.
А все,кто при памяти, идут во все соцсети и требуют наказания для дебилов,которые
не имеют понятия о достоинстве.
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12.08.2021 00:41 Відповісти
Кто не понял,добавлю. Я-киевлянин до мозга костей.
И мне не всеравно,что какие-то дебилы, и свиньи,типа алены,
уничтожают историю моего родного КИЕВА.
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12.08.2021 00:49 Відповісти
Недостаточно клиринговым компаниям заплатить и смыть "колеса".
А наказать дебилов,не срослось ??????????????????????????????
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12.08.2021 00:51 Відповісти
Я сомневаюсь , что смогут оттереть ФЭМ( фигурные элементы мощения ) . Они сделаны из цемента и песка в основном на заводе Ковальской методом прессования( как я понимаю) , потому верхний слой стёрт
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12.08.2021 00:56 Відповісти
С накрытием этими ФЭМами был курьезный случай из-за непрофессионализма
Когда площадь накрыли, покрытие поднялось колом ( образно) . Оказалось забыли про температурные швы . А материал имеет свойство розширятся при нагреве и ссужаться при холоде
Потому перекладывали площадь по новой
МЫ СЕЙЧАС СВИДЕТЕЛИ КРУПНОЙ ПОДЛЯНКИ ОТ РАШИ , т к переложить ФЭМы к 30 летию уже не успеют и гости всех стран увидят грязь на СВЯТОЙ ПЛОЩАДИ У СОФИИ
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12.08.2021 01:01 Відповісти
Единственное что можно сделать - временно покрасить или раскрасить ФЭМы
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12.08.2021 01:02 Відповісти
Покрасить,расскрасить.......а не проще ли убить дебилов ?
Чтоб другим было неповадно ???

Жарт.Нннноо................
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12.08.2021 01:07 Відповісти
Этот не просто площадь там Собор Софии , который будут показывать мировым лидерам
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12.08.2021 01:11 Відповісти
Та да,мэм, эксперты говорят,что нужно снимать покрытие и заменять НОВЫМ. Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 2235
Ну не твари,а ??/ Те,кто эти круги навыписывал ?/
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12.08.2021 01:04 Відповісти
Ну и я об этом 😀😀я эксперт в этих вопросах .
Ничего Ред Бул богатый - не одну площадь оплатит .
Я считаю , что это продуманная провокации от кацапов, бо крупные мировые компаниии обычно открывают представительства в мацкве , а оттуда рассаживают по всему совку - рашка сразу берет монопольные дистрибьюторские права на все пост советское пространство . Вот и Фейсбук также аккредитован в мацкве
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12.08.2021 01:10 Відповісти
"РедБулл отупляє" новий слоган для Дітріха Матєшица.
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12.08.2021 01:26 Відповісти
 
 