Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції. ФОТО

Виконавиця alyona alyona (Олена Савраненко), яка брала участь у дрифті на Софійській площі в центрі Києва, отримала повістку про виклик на допит.

Фото документа вона оприлюднила в сторіз в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Як видно на знімку, співачку викликано як свідка в кримінальному провадженні №12021100100003119. Вона має з'явитися 16 серпня о 10:00 в Шевченківське управління поліції в Києві (вул. Прорізна, 12Б).

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі, які дрифтували.