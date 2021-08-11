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На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Ролі співробітників заводу зіграли представники місцевої адміністрації. Перед візитом президента РФ їм довелося 2 тижні відсидіти в карантині на базі відпочинку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську "Новую газету".

Володимир Путін відвідав завод "Цемікс" 6 серпня. У зустрічі брали участь інвестори, глава Башкортостану і "працівники заводу".

Буквально через кілька годин після того як трансляція заходу була показана на федеральних каналах, місцеві жителі помітили, що три жінки, на яких була форма працівників заводу і яким дали поставити запитання Путіну, є співробітницями адміністрації Абзеліловського району Республіки Башкортостан.

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На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних робітників 01

Так, спочатку запитання поставила одягнена в форму робітниці заводу Гузель Янбердіна. На сайті районної адміністрації зазначено, що вона "головний інженер відділу капітального будівництва". Янбердіна запитала Путіна про те, коли на олімпіаді буде знову звучати російський гімн, при цьому не згадала, що її відділ не має стосунку заводу.

На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних робітників 02

Гузель Янбердіна

Інша співробітниця адміністрації Розалія Булатова, одягнена в форму робітниці, запитала, коли буде закінчена газифікація місцевих районів. Азалія Ягудіна також працює в місцевій адміністрації. Вона числиться держінспектором із житлових субсидій, але представилася Путіну головним інженером.

На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних робітників 03

Азалія Ягудіна і Володимир Путін

З усіх, хто ставив Путіну запитання, справжнім робітником був тільки один чоловік - Станіслав Ішмаєв, майстер з відвантаження. Він запитав у Путіна, чи планується подальша реалізація програми пільгового кредитування для населення.

Один із співробітників заводу розповів журналістам на умовах анонімності, що всіх, хто був на зустрічі з Путіним, за 2 тижні до неї відвезли в санаторій на самоізоляцію, щоб вони не могли заразити президента РФ COVID-19. Іншим робітникам, яких не допустили до зустрічі, заборонили виходити з заводу (їх не випускали з восьмої ранку до першої години дня), підходити до вікон.

Сам завод стояв, верстати і печі не працювали.

Це далеко не вперше, коли на зустрічах з Путіним виявляються "підставні" люди. Так, у 2016 році Путін з Медведєвим нібито випадково зустрілися з рибалками на озері Ільмень. Потім, через кілька місяців, цих же "рибалок" помітили на фотографії поруч із Путіним, зробленій під час різдвяної служби. Пізніше з'ясувалося, що однією з "рибалок" була генеральна директорка новгородської компанії "Єврохімсервіс".
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Топ коментарі
+62
Фейковый президент-узурпатор, фейковые "рабочие", фейковые вопросы, фейковые ответы. Все ложь и обман, ничего настоящего -вот суть современной России.
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11.08.2021 23:25
+39
фу, гидота!
будь ти тричі проклята !
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11.08.2021 23:19
+38
на переднем плане почти никого выше этого недоразумения
все так же от роста комплексует
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11.08.2021 23:21
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пишдаглазка стоит рядом с картонкой пыни..на подпорке)
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12.08.2021 07:59 Відповісти
какое оно только хйло ! На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 7928
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12.08.2021 08:33 Відповісти
На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 2754
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12.08.2021 09:09 Відповісти
Да , правдивие рабочиє - круче
На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 5229
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12.08.2021 10:48 Відповісти
На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 7165
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12.08.2021 10:49 Відповісти
На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 2902
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12.08.2021 10:50 Відповісти
На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 6873
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12.08.2021 10:52 Відповісти
***** тоже не настоящий)
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12.08.2021 09:39 Відповісти
Зкріпно!
Маразм крєпчаєт на расєє.
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12.08.2021 12:05 Відповісти
У меня служили (при СССР) башкиры. И я хочу сказать, что это были очень толковые, умеющие помогать друг другу солдаты. Ими было приятно командовать.

И вот, в эту республику, Путин приезжает с ТАКИМИ мероприятиями по обеспечению собственной безопасности.

Да он же ссыт!!! Очень сильно ссыт. И какие бы рейтинги не печатались в кацапских газетах, но вот такие подставные говорят о том, что у чекистов имеется совсем иная картина поддержки Путина.
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12.08.2021 13:45 Відповісти
"поддержка" и "рейтинг"- это очень интересные понятия в условиях тоталитарного строя. Например. Если вы поедете в КНДР и начнёте спрашивать прохожих, поддерживают ли они своего пузатика, то вам каждый первый будет клястся в вечной любви к нему. Но стоит оставить дырку на границе без присмотра, как тот же каждый первый попробует сделать ноги.
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12.08.2021 14:00 Відповісти
вряд ли....единицы, им там хорошо...футболисты их чемпионы мира....а космонавты давно высадились на Солнце..))
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12.08.2021 15:31 Відповісти
В соответствии с пирамидой Маслоу жрачка - более базовая потребность, чем футбол. А с ней там плохо.
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12.08.2021 15:44 Відповісти
Тоже мне новость. Он уже лет десять так делет, если не больше.
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12.08.2021 13:56 Відповісти
костюм у х..л....высокий )))
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12.08.2021 15:29 Відповісти
Где же они столько людей с ростом 140 см понабирали?
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12.08.2021 17:36 Відповісти
Зеля оттуда и черпает вдохновение. Все делает как под копирку
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12.08.2021 18:00 Відповісти
А когда у них настоящие були, кацапстан це страна фейк. Чиста рузкие морди)
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12.08.2021 18:49 Відповісти
Нормальные морды. Это Башкортостан вообще-то, а не московия.
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12.08.2021 19:46 Відповісти
Шановне товариство! А що ви хотіли від кремлівського педофіла- ***** та його команди. Все закономірно. І ніхто не запитав у ***** : скільки років йому світить у Гаагському трибуналі за скоєні ним злочини проти людства, за вбивства громадян суверенних країн та анексію та окупацію їхніх територій : в Придністров`ї, в Грузії, в Україні , в Сирії, за війну в Чечні, в Єфіопії та інших регіонах світу. Тому й не пускають адекватних( хоча таких на кацапії дуже мало) на такі зустрічі та й возять за собою треновану масовку. На превеликий жаль.
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12.08.2021 21:59 Відповісти
"Осень патриарха" явно затянулась. Книга была написана за 40 лет, а как про современность писали.
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12.08.2021 22:38 Відповісти
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