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ГогольFest (4) потяг (681) фестиваль (115) Ройтбурд (39)

Артпотяг "ГогольTrain" вирушить у подорож фестивалями України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На першому в Європі артпотягу можна вирушити на головні події Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "ГогольFest".

Це сім вагонів, розписаних сучасними українськими художниками, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

В цьому році до 30-річчя Незалежності України унікальний артпоїзд об'їде практично всю країну. Пасажири — артисти та художники, які беруть участь у фестивалі "ГогольFest". У маршруті — шість міст, від Львова до Дніпра. У планах — об'єднати країну за допомогою сучасного мистецтва.

Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 01

"Перший напрямок 13 серпня — це Київ-Одеса, а 21 серпня — Одеса-Київ. Потім ми їдемо в Кам'янець-Подільський на Західну Україну, там у нас буде "Республіка фестиваль". Потім вирушаємо в Херсон. Далі у нас парад-фестиваль в Харкові. Потім Львів — це Форум видавців. І, власне, Дніпро", — перерахував маршрут артпоїзда директор фестивалю "ГогольFest" Максим Демський.

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Вже цієї п'ятниці, 13 серпня, поїзд відправиться на Одеський міжнародний кінофестиваль. Цей рейс "ГогольTrain" присвятили художнику Олександру Ройтбурду, який помер 8 серпня. На одному з вагонів зобразили його портрет.

Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 02

А мультимедіахудожник з Нової Каховки створює рекордне цілісне полотно, яке складається з семи вагонів з різними написами. Тут і тема Незалежності, й рівних прав чоловіків і жінок.

"Це буде єдина картина на кожному з вагонів. Кожен з вагонів зі своєю концепцією. Є рожевий вагон, там дуже багато жіночих імен, тому що womens are beautiful, є чоловічий вагон — блакитного кольору", — розповідає мультимедіахудожник Максим Кільдеров.

Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 03
Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 04

"Це буде унікальна подія. У Олешківських пісках буде проєкт з інсталяцією, музикою "Дахи Брахи", з місцевими артистами, будуть і кримськотатарські актори. Ми будемо представляти оперу-репост, присвячену Лесі Українці", — сказав режисер, засновник фестивалю "ГогольFest" Влад Троїцький.

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У наступному році артпоїзд стане міжнародним проєктом - "ГогольTrain" доїде до Мюнхена.

Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 05
Артпотяг ГогольTrain вирушить у подорож фестивалями України 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Кстати!!!

Еще впервые в Мире в стратосферу был запущен борщ.
Впервые в Мире парашютисты будут танцевать гопак.

И все потому, что впервые в Мире наркоман стал президентом. Креатив попер буром.
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12.08.2021 01:01
+3
А чего не первый в Мире, солнечной системе или в галактике?
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12.08.2021 00:59
+3
Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 392
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12.08.2021 01:27
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Якщо ви вже зображуєте Ройтбурда, то і картини його переносьте на поїх. Наприклад картину анального сексу. 😊
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12.08.2021 00:51 Відповісти
Наркотрафик?????))))
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12.08.2021 00:55 Відповісти
Та й взагалі, хоч би поїзд був ********, а не металолом.
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12.08.2021 00:56 Відповісти
колись був такий поїзд цк лксму...чи то корчагінець, чи молода гвардія...
чого металолому іржавіти...та й масовий фестивальний рух в україні взагалі не скоординований і не освітлений на загал, окрім ентузіастів на місцях...
де сонячні кларнети?
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12.08.2021 09:47 Відповісти
Металолом має бути порізаний.
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12.08.2021 12:31 Відповісти
А чего не первый в Мире, солнечной системе или в галактике?
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12.08.2021 00:59 Відповісти
Кстати!!!

Еще впервые в Мире в стратосферу был запущен борщ.
Впервые в Мире парашютисты будут танцевать гопак.

И все потому, что впервые в Мире наркоман стал президентом. Креатив попер буром.
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12.08.2021 01:01 Відповісти
Во Франции запустили арт-поезда 26.06.2016

Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 7950
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12.08.2021 01:07 Відповісти
Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 1512
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12.08.2021 01:08 Відповісти
Но даже и не сомневайтесь, что Укзализныця все придумала сама и впервые в Мире. Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 8511

Анало говнет!!! Прямо, как у "той стороны".
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12.08.2021 01:11 Відповісти
Тоже, небось, впервые в Мире. Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 8137
Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 8464
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12.08.2021 01:13 Відповісти
у цк лксму був поїзд ще у далеких 80-х
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12.08.2021 09:49 Відповісти
Как это все задолбало...арт поезд из вагонов прошлого тысячелетия, парашютный гопак на парашютах прошлого тысячеления....тризуб из сала с последующей дрысней в инфекционке...

Где блин новые сверхзвуковые самолеты, где современные вертолеты? Где технология изготовления своего ядерного топлива? Где тысячи дронов и новое ПВО? Нахрен нужна эта шароварщина? Зачем на нами уже 30 лет издеваются эти твари?
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12.08.2021 01:22 Відповісти
Тут такое дело...

Сейчас у руля те, кто представляет себе украинское именно, как шароварщину. Даже, если им начать объяснять, они не поймут.

Поэтому под вывеской Марии Приймаченко под ОП на полном серьезе сидит обосцаный петух.
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12.08.2021 01:28 Відповісти
Это уже шестой обосцаный петух у нас президентом.
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12.08.2021 09:25 Відповісти
У вас стопудово. Шото с вами не так.
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12.08.2021 09:35 Відповісти
Та не. То ты мудак.

Поэтому теперь Зеля.
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12.08.2021 10:02 Відповісти
Та не.
Просто ты тупой кугут с напроч отсутствующими причинно-следственными связями.
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12.08.2021 22:07 Відповісти
Так людям це все подобається.
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12.08.2021 01:37 Відповісти
Киевские вагоны метро давно сделали Арт поездами
Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 1325
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12.08.2021 01:26 Відповісти
Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 392
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12.08.2021 01:27 Відповісти
Это тоже впервые в Европе. Только никому не говори. Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 1680

Судя по тому, что я поискал, в Европе только немцы скучные и разрисованые поезда не запустили.
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12.08.2021 01:29 Відповісти
Немцы вместо этой дурни совершенствуют поезда 😀
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12.08.2021 01:33 Відповісти
Немцы всегда были скучными. Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 5906

Один раз в истории серьезно в масштабах Германии проявили творческое начало и то Холокост получился. Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 40
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12.08.2021 01:43 Відповісти
Они ещё от скуки Мерседес , БМВ и Фольксваген придумали
И Дерижабль
А также лучшую в мире оптику
Рациональные они , эти немцы Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 267
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12.08.2021 01:47 Відповісти
То не от скуки. Это они наверное все время подсознательно готовятся к войне с дидами. Арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 6164
С цепелинами у немцев вышло немного грустно. Хотя поначалу, когда их использовали, как немцы привыкли, кошмарить Англию неплохо получалось.

Если серьезно, то "Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина ездить на плохих машинах". Гёте.
Большинство украинцев не понимает, что тонна Ахметовского или Пинчуковского железа стоит в сотни раз меньше, чем тонна Мерседесов. Поэтому Германия лидер Европы, а Украина всегда пасет задних с умным видом и креативными идеями.
Жизненными стимулами большинства у нас являются понты и жлобство, а не прагматизм и рациональность. Время и силы у нас никто не считает ценным ресурсом.
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12.08.2021 09:21 Відповісти
Артпотяг "ГогольTrain" вирушить у подорож фестивалями України - Цензор.НЕТ 4443 Я Ваш коммент перенесу на Автотему
Это то: что я пытаюсь постоянно в ней комментировать
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12.08.2021 09:25 Відповісти
На здоровля.

В юности именно поэтому я был германофилом. Правда с возрастом обнаружил другую сторону медали и стал больше симпатизировать Великобритании. У британцев все-таки нет таких перекосов в рационализм, за счет прекрасного и иногда бесшабашного.
Может поэтому они спокойно говорят, что предпочитают немецкие машины британским. Артпотяг "ГогольTrain" вирушить у подорож фестивалями України - Цензор.НЕТ 698

Кстати, есть доля правды в том, что одной из причин поражения в ВМВ является непреодолимая тяга немцев к качеству. Даже пистолеты немцы делали так, будто на века. А в это время конвейеры США и СССР просто заваливали Германию менее качественными самолетами и танками. Правда США при этом больше заботились о своих людях, а совок потери не считал.
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12.08.2021 09:45 Відповісти
У британцев сейчас индуссы работают, потому их автосборка не лучшего качества , а у немцев - словаки, украинцы и тоже немцы . Может немного и турки
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12.08.2021 09:51 Відповісти
Британцы всегда предпочитали для цивильных целей немецкие авто.

Старая английская шутка:
"Если ты хочешь, чтобы утром твой Ягуар завелся покупай сразу два Ягуара".
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12.08.2021 10:05 Відповісти
у немцев на заводах обычно поляков половина а то и больше.
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12.08.2021 22:04 Відповісти
В Словакии на автозаводы берут украинцев и сербов - из-за близкого к словацкому языка
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12.08.2021 22:07 Відповісти
Кстати в тему
Артпотяг "ГогольTrain" вирушить у подорож фестивалями України - Цензор.НЕТ 1371
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12.08.2021 09:53 Відповісти
Кстати Октоберфест по всей стране и никакого поезда не надо - и так напьются 😀😀😀
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12.08.2021 01:50 Відповісти
Вот пиво с капустой и свиными рульками в масштабах страны - это пожалуйста.
А как унитаз или вагон разрисовать психоделическими сюжетами - нет у них искры. Арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 141
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12.08.2021 08:56 Відповісти
Потому немцы такие здоровяки , а художества разные оставили нациям хилым ( без пива и рулек) 😀😀😀
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12.08.2021 09:04 Відповісти
Правда, украинцы тоже на домашнем молоке и самогоне - здоровяки ( не будем приуменьшать достоинств) 😜
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12.08.2021 09:06 Відповісти
Объединить страну с помощью писателя малоросса. Хорошая идея.
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12.08.2021 06:57 Відповісти
Я осуждаю это шоу, это развод и провокация. Гоголь был агентом спецслужб московитов и выставлял украинцев придурками.
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12.08.2021 08:02 Відповісти
поезд будет заполнен девочками, которые считают себя мальчиками и мальчиками, которые себя считают девочками... одним словом художники
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12.08.2021 08:05 Відповісти
Кокса валом, ляща выдать отрезвляющего некому, вот и чудят. Скоро пушечные залпы по потешным полкам увидим, черникой вместо картечи. Прикольно же, все в цветную цяточку! И сразу видно, кто убит-ранен. Как в пейнтболе! Ваще идей море! Когда еще их реализовать, как не при презе-нарике?
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12.08.2021 08:39 Відповісти
А я всегда думал, что он малоросский писатель, а не УКРАИНСКИЙ! Арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 692
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12.08.2021 09:07 Відповісти
Все погано, все не так! Скрізь одна зрада! Це що, клуб нитиків та невдах???? Шановні, розкажіть про свої досягнення у житті перш ніж лайном кидати!
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12.08.2021 09:23 Відповісти
я от тоже думаю
прикольна ж ідея, як у подерев'янського - поїзд з митцями. Бацилу по святах, кохве по вихідних, а так макарони, компот і Люда.
Гдє атомоходи-ракєти-пароходи? - Гдє-гдє? В піздє!

Зробіть собі науковий поїзд і катайтесь по селам, пгт, та маленьким містам і там показуйте дітворі силу науки, а не сокрушайтєсь о судьбах отєчєства. До чого тут культура?
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12.08.2021 09:57 Відповісти
То що Ви бидло то не э досягення....
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12.08.2021 10:02 Відповісти
підлога країни бажає світу
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12.08.2021 10:59 Відповісти
 
 