Артпотяг "ГогольTrain" вирушить у подорож фестивалями України. ФОТОрепортаж

На першому в Європі артпотягу можна вирушити на головні події Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "ГогольFest".

Це сім вагонів, розписаних сучасними українськими художниками, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

В цьому році до 30-річчя Незалежності України унікальний артпоїзд об'їде практично всю країну. Пасажири — артисти та художники, які беруть участь у фестивалі "ГогольFest". У маршруті — шість міст, від Львова до Дніпра. У планах — об'єднати країну за допомогою сучасного мистецтва.

"Перший напрямок 13 серпня — це Київ-Одеса, а 21 серпня — Одеса-Київ. Потім ми їдемо в Кам'янець-Подільський на Західну Україну, там у нас буде "Республіка фестиваль". Потім вирушаємо в Херсон. Далі у нас парад-фестиваль в Харкові. Потім Львів — це Форум видавців. І, власне, Дніпро", — перерахував маршрут артпоїзда директор фестивалю "ГогольFest" Максим Демський.

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Вже цієї п'ятниці, 13 серпня, поїзд відправиться на Одеський міжнародний кінофестиваль. Цей рейс "ГогольTrain" присвятили художнику Олександру Ройтбурду, який помер 8 серпня. На одному з вагонів зобразили його портрет.

А мультимедіахудожник з Нової Каховки створює рекордне цілісне полотно, яке складається з семи вагонів з різними написами. Тут і тема Незалежності, й рівних прав чоловіків і жінок.

"Це буде єдина картина на кожному з вагонів. Кожен з вагонів зі своєю концепцією. Є рожевий вагон, там дуже багато жіночих імен, тому що womens are beautiful, є чоловічий вагон — блакитного кольору", — розповідає мультимедіахудожник Максим Кільдеров.





"Це буде унікальна подія. У Олешківських пісках буде проєкт з інсталяцією, музикою "Дахи Брахи", з місцевими артистами, будуть і кримськотатарські актори. Ми будемо представляти оперу-репост, присвячену Лесі Українці", — сказав режисер, засновник фестивалю "ГогольFest" Влад Троїцький.

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У наступному році артпоїзд стане міжнародним проєктом - "ГогольTrain" доїде до Мюнхена.



