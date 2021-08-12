Артпотяг "ГогольTrain" вирушить у подорож фестивалями України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
На першому в Європі артпотягу можна вирушити на головні події Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "ГогольFest".
Це сім вагонів, розписаних сучасними українськими художниками, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
В цьому році до 30-річчя Незалежності України унікальний артпоїзд об'їде практично всю країну. Пасажири — артисти та художники, які беруть участь у фестивалі "ГогольFest". У маршруті — шість міст, від Львова до Дніпра. У планах — об'єднати країну за допомогою сучасного мистецтва.
"Перший напрямок 13 серпня — це Київ-Одеса, а 21 серпня — Одеса-Київ. Потім ми їдемо в Кам'янець-Подільський на Західну Україну, там у нас буде "Республіка фестиваль". Потім вирушаємо в Херсон. Далі у нас парад-фестиваль в Харкові. Потім Львів — це Форум видавців. І, власне, Дніпро", — перерахував маршрут артпоїзда директор фестивалю "ГогольFest" Максим Демський.
Вже цієї п'ятниці, 13 серпня, поїзд відправиться на Одеський міжнародний кінофестиваль. Цей рейс "ГогольTrain" присвятили художнику Олександру Ройтбурду, який помер 8 серпня. На одному з вагонів зобразили його портрет.
А мультимедіахудожник з Нової Каховки створює рекордне цілісне полотно, яке складається з семи вагонів з різними написами. Тут і тема Незалежності, й рівних прав чоловіків і жінок.
"Це буде єдина картина на кожному з вагонів. Кожен з вагонів зі своєю концепцією. Є рожевий вагон, там дуже багато жіночих імен, тому що womens are beautiful, є чоловічий вагон — блакитного кольору", — розповідає мультимедіахудожник Максим Кільдеров.
"Це буде унікальна подія. У Олешківських пісках буде проєкт з інсталяцією, музикою "Дахи Брахи", з місцевими артистами, будуть і кримськотатарські актори. Ми будемо представляти оперу-репост, присвячену Лесі Українці", — сказав режисер, засновник фестивалю "ГогольFest" Влад Троїцький.
У наступному році артпоїзд стане міжнародним проєктом - "ГогольTrain" доїде до Мюнхена.
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чого металолому іржавіти...та й масовий фестивальний рух в україні взагалі не скоординований і не освітлений на загал, окрім ентузіастів на місцях...
де сонячні кларнети?
Еще впервые в Мире в стратосферу был запущен борщ.
Впервые в Мире парашютисты будут танцевать гопак.
И все потому, что впервые в Мире наркоман стал президентом. Креатив попер буром.
Анало говнет!!! Прямо, как у "той стороны".
Где блин новые сверхзвуковые самолеты, где современные вертолеты? Где технология изготовления своего ядерного топлива? Где тысячи дронов и новое ПВО? Нахрен нужна эта шароварщина? Зачем на нами уже 30 лет издеваются эти твари?
Сейчас у руля те, кто представляет себе украинское именно, как шароварщину. Даже, если им начать объяснять, они не поймут.
Поэтому под вывеской Марии Приймаченко под ОП на полном серьезе сидит обосцаный петух.
Поэтому теперь Зеля.
Просто ты тупой кугут с напроч отсутствующими причинно-следственными связями.
Судя по тому, что я поискал, в Европе только немцы скучные и разрисованые поезда не запустили.
Один раз в истории серьезно в масштабах Германии проявили творческое начало и то Холокост получился.
И Дерижабль
А также лучшую в мире оптику
Рациональные они , эти немцы
С цепелинами у немцев вышло немного грустно. Хотя поначалу, когда их использовали, как немцы привыкли, кошмарить Англию неплохо получалось.
Если серьезно, то "Жизнь слишком коротка, чтобы
пить плохие винаездить на плохих машинах". Гёте.
Большинство украинцев не понимает, что тонна Ахметовского или Пинчуковского железа стоит в сотни раз меньше, чем тонна Мерседесов. Поэтому Германия лидер Европы, а Украина всегда пасет задних с умным видом и креативными идеями.
Жизненными стимулами большинства у нас являются понты и жлобство, а не прагматизм и рациональность. Время и силы у нас никто не считает ценным ресурсом.
Это то: что я пытаюсь постоянно в ней комментировать
В юности именно поэтому я был германофилом. Правда с возрастом обнаружил другую сторону медали и стал больше симпатизировать Великобритании. У британцев все-таки нет таких перекосов в рационализм, за счет прекрасного и иногда бесшабашного.
Может поэтому они спокойно говорят, что предпочитают немецкие машины британским.
Кстати, есть доля правды в том, что одной из причин поражения в ВМВ является непреодолимая тяга немцев к качеству. Даже пистолеты немцы делали так, будто на века. А в это время конвейеры США и СССР просто заваливали Германию менее качественными самолетами и танками. Правда США при этом больше заботились о своих людях, а совок потери не считал.
Старая английская шутка:
"Если ты хочешь, чтобы утром твой Ягуар завелся покупай сразу два Ягуара".
А как унитаз или вагон разрисовать психоделическими сюжетами - нет у них искры.
прикольна ж ідея, як у подерев'янського - поїзд з митцями. Бацилу по святах, кохве по вихідних, а так макарони, компот і Люда.
Гдє атомоходи-ракєти-пароходи? - Гдє-гдє? В піздє!
Зробіть собі науковий поїзд і катайтесь по селам, пгт, та маленьким містам і там показуйте дітворі силу науки, а не сокрушайтєсь о судьбах отєчєства. До чого тут культура?