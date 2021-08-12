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Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Оперативники і слідчі Нацполіції викрили злочинну організацію, яка обкрадала вантажні поїзди на Придніпровській залізниці. "Команда" з 40 осіб спеціалізувалася на крадіжках з товарняків міндобрив і вугілля. Протягом одного дня вони викрадали від 5 до 30 тонн вантажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління встановили, що на території Придніпровської залізниці в Запорізькій області злочинна організація тривалий час здійснює крадіжки з вантажних потягів, які перевозять міндобрива та вугілля.

Поліцейські з’ясували, що 34-річний мешканець Запорізької області створив розгалужену злочинну організацію, до якої входили три злочинні групи. Водночас до протиправної діяльності були залучені працівники воєнізованої охорони регіональної філії Придніпровської залізниці. Загалом злочинна організація налічувала близько 40 осіб.

Зловмисники діяли за налагодженими схемами: викрадали продукцію, коли потяг перебував на залізничній станції або ж під час руху товарняка. Встановлено, що протягом одного дня фігуранти відвантажували від 5-ти до 30-ти тонн вантажу. У подальшому викрадену продукцію збували серед населення суміжних районних центрів, а також через приватних підприємців, які спеціалізуються на реалізації вугілля.

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Встановлено, що що кошти від злочинної діяльності передавалися представникам криміналітету, так званим "смотрящим".

Наразі встановлено і задокументовано близько 30 фактів злочинної діяльності.

Поліцейські провели 58 санкціонованих обшуків, до яких були залучені близько 200 поліцейських: оперативники Департаменту карного розшуку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, оперативники поліції Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення із Дніпропетровської та Донецької, Харківської та Кіровоградської областей.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції організатору та 15-тьом активним учасникам організованої злочинної організації повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 (Створення злочинної організації), та ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. 12 фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють інших учасників злочинної організації, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Після проведення відповідних експертиз буде встановлена сума збитків.

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Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція 01

Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція 02
Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція 03
Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція 04
Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція 05

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Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
мля...на последнем фото чувак обоссался
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12.08.2021 02:29
+4
Я еще где-то в 2004-2005 году на жд станции Таврическ (город Васильевка) наблюдал, как просто на перроне с вагона на асфальт выгружали уголь и это напротив дежурного станции. Я был в шоке тогда. Уголь поставляют на Запорожскую ТЭС и видел года 3 назад, как состав с углем въезжал в Энергодар, а на составе в первом и последнем вагоне сидело по одному человеку, типа охранники, так знакомый машинист говорил. Также был в Васильевке года 4 назад, привозил ребенка на ЗНО, так около школы есть дом и в этот двор въежали машины типа пирожок и я так понял браконьеры, водохранилище рядом. Ну и город Васильевка депрессивный город, работы нет, но идти против закона тоже не выход. Ну браконьеры еще как-то воспринимаю, но красть с идущего состава це занадто.
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12.08.2021 05:51
+4
Воровать надо не с вагонов, а вагонами! Тогда менты не при делах!
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12.08.2021 06:25
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Реальные каторжане))))
Их шо? Ваше не кормили???
Чахлыки....
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12.08.2021 01:49 Відповісти
Особенно КАТОРЖАНИН на предпоследнем фото
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12.08.2021 02:13 Відповісти
мля...на последнем фото чувак обоссался
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12.08.2021 02:29 Відповісти
Во! Таки это реально стало униформой, для задержания. Я имею ввиду что всех стали в трусах задерживать. А толчок дал некто Чаус... Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1415 И ещё интересно: на второй фотке сверху мешки. А на мешках надпись: срок годности декабрь 2018. Это что, неликвид какой-то, подлежащий утилизации? Уже три года как истек срок годности!
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12.08.2021 04:58 Відповісти
Ну якщо точніше, то написано грудень 2019. А що буде з білим цукром (суддячи з напису) після нормального зберігання?
А цих кріпишей - на передок укрілення рити Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2499
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12.08.2021 06:00 Відповісти
Пришлось включить экранную лупу на 300%. Вы правы 2019 год. Что не снимает вопроса об истечении срока годности. А этот сахарок, как я понимаю, в вагонах возили которые после уголька, немытые. А можэ и мытые, но не тщательно.
показати весь коментар
12.08.2021 06:08 Відповісти
Я еще где-то в 2004-2005 году на жд станции Таврическ (город Васильевка) наблюдал, как просто на перроне с вагона на асфальт выгружали уголь и это напротив дежурного станции. Я был в шоке тогда. Уголь поставляют на Запорожскую ТЭС и видел года 3 назад, как состав с углем въезжал в Энергодар, а на составе в первом и последнем вагоне сидело по одному человеку, типа охранники, так знакомый машинист говорил. Также был в Васильевке года 4 назад, привозил ребенка на ЗНО, так около школы есть дом и в этот двор въежали машины типа пирожок и я так понял браконьеры, водохранилище рядом. Ну и город Васильевка депрессивный город, работы нет, но идти против закона тоже не выход. Ну браконьеры еще как-то воспринимаю, но красть с идущего состава це занадто.
показати весь коментар
12.08.2021 05:51 Відповісти
Сто лет назад видали и иное- крючников. Помните таких, по книгам/фильмам? Ото було точно занадто! А это- такэ...
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12.08.2021 06:10 Відповісти
Потому, что воровать - не грех! Грех - не воровать!..
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12.08.2021 06:07 Відповісти
шахтеры, мля
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12.08.2021 06:15 Відповісти
Воровать надо не с вагонов, а вагонами! Тогда менты не при делах!
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12.08.2021 06:25 Відповісти
100% 👍
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12.08.2021 12:08 Відповісти
вохр педики и зачем вам калаш и наган.((
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12.08.2021 07:32 Відповісти
Шахтеры, заслуженные.
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12.08.2021 07:44 Відповісти
дикий запад в 21 веке...
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12.08.2021 08:07 Відповісти
Работы нет а тут такая шара ... это всегда так было но сред белого дня вообще страх потеряли.
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12.08.2021 08:09 Відповісти
скорее всего они работали на мусоров
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12.08.2021 08:41 Відповісти
Да это по всей Украине разворовывают вагоны по крышей ментов.
Как-то отправляли вагонами кондитерку, так на одном направлении постоянно пропадало 20-30% вагона.
Завели дело и прочая показуха. А потом как-то следователь говорит тет-а-тет: "Слушай, воруют и крышуют наши же - МЕНТЫ, это целая мафия, организация, ОТДЕЛ в ментовке по разграблению вагонов. Вы ничего и никогда здесь не добьетесь, никогда и ни через кого. Поверьте просто. Поверьте. Как бы мы ни расследовали, всё равно дело сольют. Там ОЧЕНЬ большие деньги"."
То, что я написал - правда.
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12.08.2021 08:43 Відповісти
При порошенко такого не було!
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12.08.2021 10:45 Відповісти
удобно,Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9524
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12.08.2021 11:33 Відповісти
 
 