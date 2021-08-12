Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники і слідчі Нацполіції викрили злочинну організацію, яка обкрадала вантажні поїзди на Придніпровській залізниці. "Команда" з 40 осіб спеціалізувалася на крадіжках з товарняків міндобрив і вугілля. Протягом одного дня вони викрадали від 5 до 30 тонн вантажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління встановили, що на території Придніпровської залізниці в Запорізькій області злочинна організація тривалий час здійснює крадіжки з вантажних потягів, які перевозять міндобрива та вугілля.

Поліцейські з’ясували, що 34-річний мешканець Запорізької області створив розгалужену злочинну організацію, до якої входили три злочинні групи. Водночас до протиправної діяльності були залучені працівники воєнізованої охорони регіональної філії Придніпровської залізниці. Загалом злочинна організація налічувала близько 40 осіб.

Зловмисники діяли за налагодженими схемами: викрадали продукцію, коли потяг перебував на залізничній станції або ж під час руху товарняка. Встановлено, що протягом одного дня фігуранти відвантажували від 5-ти до 30-ти тонн вантажу. У подальшому викрадену продукцію збували серед населення суміжних районних центрів, а також через приватних підприємців, які спеціалізуються на реалізації вугілля.

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Встановлено, що що кошти від злочинної діяльності передавалися представникам криміналітету, так званим "смотрящим".

Наразі встановлено і задокументовано близько 30 фактів злочинної діяльності.

Поліцейські провели 58 санкціонованих обшуків, до яких були залучені близько 200 поліцейських: оперативники Департаменту карного розшуку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, оперативники поліції Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення із Дніпропетровської та Донецької, Харківської та Кіровоградської областей.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції організатору та 15-тьом активним учасникам організованої злочинної організації повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 (Створення злочинної організації), та ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. 12 фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють інших учасників злочинної організації, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Після проведення відповідних експертиз буде встановлена сума збитків.

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