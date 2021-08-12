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Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстріляли поле поблизу селища Нью-Йорк у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці обстріляли поле поблизу селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське), з якого селяни тільки встигли зібрати урожай зерна.

"Ми сіємо наші поля пшеницею, а ворог - залізом", - з гіркотою кажуть хлібороби. Родючі чорноземи - найбільше природне багатство України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання", - йдеться в повідомленні.

Прибулі за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК зафіксували черговий злочин і провели заміри воронок, що залишилися в полі після обстрілу.

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"На щастя, боєприпасів на землях сільгосппризначення виявлено не було, тому польові роботи - підготовка ґрунтів до посіву озимих - продовжаться згідно з планом сільськогосподарських робіт", - наголошується в повідомленні.

"І другий обстріл- плюс 19 снарядів 122 калібру та 5 мін 120мм. миномету. З нашими, дякувати Богові, все гаразд. Воєнні злочинці. Створіння, які щойно, ввечері 10 серпня, прикриваючись населеним пунктом Озерянівка, що тимчасово знаходиться під їх контролем, застосували ствольну артилерію 122 калібру по позиціях захисників Нью-Йорка. 14 пострілів. Кожен з яких може забрати багато життів. Стріляли орієнтовно з того району. З якою метою вони це роблять? Це не відомо. Може для вчинення психологічного впливу на нас, та це даремно, - тут ви промахнулись. Може, просто тому що вони інакше не можуть. Просто їм байдуже на місцевих. Але ось прикритись цивільними, стати в межах населеного пункту та відкрити вогонь - це так, це вони можуть. Ми знаємо, що вони, ці нелюди, нас читають. І хочемо донести до їх розуму одну просту річ (якщо є чим сприйняти її, звісно) - ви за це відповісте. Всі ваші злочини документуються, фіксуються та підшиваються в справи. І справжні імена, які ви намагаєтесь скрити за позивними теж далеко не таємниця", - додали в 10-й гірничо-штурмової бригади.

Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 01
Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 02
Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 03

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Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 04
Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 05
Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 06
Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 07

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Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 08

Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 09
Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 10


Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ Північ 11

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Снарядов излишка, а мозгов недостаток. Это называется Рашизм.
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12.08.2021 05:46
+5
Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2532 Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8898
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12.08.2021 07:07
+3
Мрази рюзького мира!
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12.08.2021 07:45
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орда имеет лишние снаряды... по команде из мацквы уничтожает.
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12.08.2021 05:07 Відповісти
Снарядов излишка, а мозгов недостаток. Это называется Рашизм.
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12.08.2021 05:46 Відповісти
Всё же лучше, чем воровать, как здесь принято. Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2354
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12.08.2021 06:55 Відповісти
Что лучше?
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12.08.2021 08:15 Відповісти
воровать на Росии принято. Это у них в генах.
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12.08.2021 09:40 Відповісти
Стрелять и убивать это лучше чем воровать?
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12.08.2021 11:20 Відповісти
Это всё, что параша может сделать против Штатов. Нью-Йорк обстрелять в Донецкой области. Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2022
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12.08.2021 06:39 Відповісти
Еще не вечер. Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2001
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12.08.2021 06:56 Відповісти
Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2532 Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8898
показати весь коментар
12.08.2021 07:07 Відповісти
Мрази рюзького мира!
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12.08.2021 07:45 Відповісти
Бубочку на поле поставить и пусть записывает видосик со словами - Я не лох! Нужно перестать стрелять.
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12.08.2021 07:52 Відповісти
Так они себя чувствуют людьми, с точки зрения кацапов… Нью Йорк посмели обстрелять…
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12.08.2021 08:14 Відповісти
Не понимаю, куда смотрит Байден. Сегодня снаряд разорвался в хлебном поле, а завтра долбанут по Манхэттену или Уолл-Стрит. Путин - это Бен Ладен и Годзилла в одном лице. Пора американцам призадуматься. Наверняка э мэр Нью-Йорка уже сообщил об обстреле.
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12.08.2021 08:20 Відповісти
пора бы выслать эскадрилью F16 для защиты Нью Йорка принципиально ! байден введи войска !
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12.08.2021 08:29 Відповісти
Вже расєянє хліб почали нищіти!
Хліб не можна нищіти!!!
расєянє це не люди!
Чи потрібна ця нація на Планеті?
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12.08.2021 08:30 Відповісти
Тю,мля,не встигли вкрасти зерно,тепер ще злішими будуть,бо дуже голодні.
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12.08.2021 09:59 Відповісти
А шо там за улица у дамбасов называется скрепно "Минин и Пожарский"?? Нахрена нам ************ герои?? Своих нет?
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12.08.2021 10:01 Відповісти
А шоб помнили, что от раши на дамбасе сполшные мины и пожары. Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4246
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12.08.2021 10:15 Відповісти
 
 