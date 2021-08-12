Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська обстріляли поле поблизу селища Нью-Йорк у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці обстріляли поле поблизу селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське), з якого селяни тільки встигли зібрати урожай зерна.

"Ми сіємо наші поля пшеницею, а ворог - залізом", - з гіркотою кажуть хлібороби. Родючі чорноземи - найбільше природне багатство України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання", - йдеться в повідомленні.

Прибулі за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК зафіксували черговий злочин і провели заміри воронок, що залишилися в полі після обстрілу.

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"На щастя, боєприпасів на землях сільгосппризначення виявлено не було, тому польові роботи - підготовка ґрунтів до посіву озимих - продовжаться згідно з планом сільськогосподарських робіт", - наголошується в повідомленні.

"І другий обстріл- плюс 19 снарядів 122 калібру та 5 мін 120мм. миномету. З нашими, дякувати Богові, все гаразд. Воєнні злочинці. Створіння, які щойно, ввечері 10 серпня, прикриваючись населеним пунктом Озерянівка, що тимчасово знаходиться під їх контролем, застосували ствольну артилерію 122 калібру по позиціях захисників Нью-Йорка. 14 пострілів. Кожен з яких може забрати багато життів. Стріляли орієнтовно з того району. З якою метою вони це роблять? Це не відомо. Може для вчинення психологічного впливу на нас, та це даремно, - тут ви промахнулись. Може, просто тому що вони інакше не можуть. Просто їм байдуже на місцевих. Але ось прикритись цивільними, стати в межах населеного пункту та відкрити вогонь - це так, це вони можуть. Ми знаємо, що вони, ці нелюди, нас читають. І хочемо донести до їх розуму одну просту річ (якщо є чим сприйняти її, звісно) - ви за це відповісте. Всі ваші злочини документуються, фіксуються та підшиваються в справи. І справжні імена, які ви намагаєтесь скрити за позивними теж далеко не таємниця", - додали в 10-й гірничо-штурмової бригади.







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