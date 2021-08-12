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Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Ремонт ділянки траси Н-03 Житомир - Чернівці стартував біля села Ладиги Хмельницької області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", робітники вже поклали перший кілометр нової дорожньої основи за інноваційною технологією холодного ресайклінгу.

В ході президентської програми "Велике будівництво", нову ділянку автодороги планують розширити на 2 метри. Виробництво основи дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу відбувається прямо в русі.

"Ресайклер подрібнює старе асфальтобетонне покриття та змішує його з щебенево-піщаною сумішшю і цементом. У процесі до всього цього додаються в’яжучі матеріали. Потім отриману суміш плануємо автогрейдером і ущільнюємо котками. На виході отримуємо надміцну основу дороги", - йдеться в повідомленні "Укравтодору".

Зазначається, що зараз робочі готуються до укладання двох шарів асфальтобетону та ремонту моста через річку Случ.

Роботи на ділянці дороги планують завершити до кінця дорожньо-будівельного сезону-2021.

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Траса Н-03 проходить територією Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей, її довжина становить 336,1 км.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цьогоріч планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - Укравтодор 01
Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - Укравтодор 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Велике ЗЕкрадівництво продовжується.
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12.08.2021 10:14
+4
Не факт, що буде як в Польщі, Аргентина нам світить...
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12.08.2021 10:39
+3
Молодці, розбудова інфраструктури держави окупається десятикратно.
****
...Ти думаєш, що цим скавчанням піднімеш рейтинг олігарха, що отримав нищівного пендаля, вище рейтинга якогось там бойка? ))))
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12.08.2021 10:22
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Велике ЗЕкрадівництво продовжується.
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12.08.2021 10:14 Відповісти
Молодці, розбудова інфраструктури держави окупається десятикратно.
****
...Ти думаєш, що цим скавчанням піднімеш рейтинг олігарха, що отримав нищівного пендаля, вище рейтинга якогось там бойка? ))))
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12.08.2021 10:22 Відповісти
Ти там не відволікайся, а збирай полуницю, бо пан поляк вижене.
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12.08.2021 10:36 Відповісти
З паршивої вівці бодай шерсті клок.
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12.08.2021 11:02 Відповісти
А ты за станком стоишь и пишешь? Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5887
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12.08.2021 11:26 Відповісти
Я своє відстояв, а тепер розважаюсь тут з такими як ти. Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2925
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12.08.2021 11:35 Відповісти
Ты не развлекаешься,а ноешь и бред пишешь)Или ты после станка решил ботом поработать? Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6663
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12.08.2021 11:39 Відповісти
Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8985
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12.08.2021 11:46 Відповісти
Ото и все?А как же попрославлять Гэтьмана и попроклинать зебилов?Ты отрабатывай,а то высчитают или вообще их Секты выгонят))
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12.08.2021 11:51 Відповісти
Ти таки досвистівся і отримуєш почесний номер Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6278 4 в списку тріпачів згідно абетки.
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12.08.2021 12:00 Відповісти
Нее...Все равно слабовато)Напиши что-то типа:5% истинных украинцев,которые любят Гэтьмана и работают,и воюют,а 95%-козлы и агенты кримля)Тогда Секта оценит))
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12.08.2021 12:33 Відповісти
Розбудова інфраструктури почалася після того, як Яценюк-Порох прийняли закон про Дорожний фонд. Продовжується і зараз. Правда, зараз картель "зєлєйоббіків" краде великі гроші на кожному кілометрі дороги. Але, то таке, не звертайте уваги, пишіть ще. Бажано про Свинарчуків і торгівлю на крові)))))
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12.08.2021 12:17 Відповісти
Так Пэтя не строил потому,что не хотел красть? Ремонт трассы Житомир-Черновцы стартовал на Хмельнитчине, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1529
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12.08.2021 10:26 Відповісти
Ізвілін не вистачало.
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12.08.2021 11:03 Відповісти
Одеса - Рені, Львів - Тернопіль - Хмельницький, Володимир - Луцьк і. т.п. побудовані при Пороху.
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12.08.2021 12:19 Відповісти
Почали будувати в 2016 і далі темпи тільки нарощували. Але ти ж сліпеньке, не бачило, та ще й тупеньке, не розуміло, що подібним ремонтам передує стадія проектування, яка займає місяці, а іноді і більше.
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12.08.2021 12:31 Відповісти
А можно поинтересоваться у нетупенького и пипец на сколько зрячего,сколько Пэтя с Сеней патронный завод проектируют?Можешь заодно сказать,как долго Питроликсеич планировал проекты по закрытию помоек Медведчука)А то что-то планировал,речи патриотические толкал,а Зеля взял и закрыл))
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12.08.2021 12:38 Відповісти
Ти з теми не зістрибуй. І де там той патронний завод, може зеля будує чи проектує? А Петя таки да, тупанув, що по "бєспрєдєлу" не пішов, а так би закрив ще й те Г+Г, якому мова на хліб не мазалася і свинарчуки з усіх боків ввижалися.
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12.08.2021 13:02 Відповісти
Знаешь,мне как-то пофиг каким именно образом закрылись эти клоаки:по Закону или по беспределу)Но,кто хотел,тот способ нашел,а хреновому танцору известно,что мешает
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12.08.2021 13:37 Відповісти
А на счет патронного:ты просто не следишь за темой-уже и инвестор нашелся,и проект готов.И Пэтьки нэма,а путин все так и не напал...
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12.08.2021 13:38 Відповісти
И скока отката на финишной прямой забито на старте...
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12.08.2021 10:20 Відповісти
стартонули
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12.08.2021 10:20 Відповісти
Був у Києві кілька днів, їздив також в одне з обласних міст. Зміни за рік в кращу сторону радують. Караван іде, а на гавкотливу дрібноту, підкормлену цукерками, яка гавкає синхронно з ворогом - не варто звертати увагу. І навіть те, що олігархи задерли ціни на цукерки до 35 гривень за 100г - їм не допоможе. Стартував ринок землі, і за пару років Україна буде завалена продуктами харчування, і конкуренція знизить ціну автоматично, як це відбувається в Польщі.
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12.08.2021 10:33 Відповісти
Не факт, що буде як в Польщі, Аргентина нам світить...
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12.08.2021 10:39 Відповісти
Ну, до Аргентини з її ВВП, який наближається до пів трильйона доларів, Україні ще не близько. Як і до рівня Аргентини в світі, а вона була на 7 місці, а тепер впала вдвічі нижче.
Головна проблема Аргентини - у сільському господарстві панують великі землевласники та іноземні компанії. Великі господарства з площею понад 1 тис. га володіють 75 % землі. Монополія завжди погано. А в Польщі майже всі землевласники - дрібні, тут дозволяється володіти ділянкою під виробництво від 1 до 100 га, причому лише людині, яка має аграрну освіту, має досвід роботи на землі і прожила в цій місцевості не менше 5 років - тому змови між аграріями майже неможливі, бо це було б надто помітно. І тому вони нормально конкурують один з одним. У виграші всі - разом з аграріями включно, тому що в країні постійний ріст купівельної спроможності, і вони завжди знаходять гарантований збут.
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12.08.2021 11:29 Відповісти
На сьомому місці в світі Аргентина могла бути лише по бичкам на душу населення)))) А в Польщі продукти дешевші не через конкуренцію, а через те, що ПДВ на продукти харчування - 6-7%, а не 16 - 20%, як в Україні. "Іксперд", мля, знайшовся...)))
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12.08.2021 12:22 Відповісти
Аргентина побудувала підземне метро у 1913 році. По сьогоднішній день вона входить в Велику 20.
Щодо Польщі, то ПДВ тут 8,5% - і я купую свинину по 8,5 злотого за кілограм, хоч в Lidl, хоч в Auchan, хоч в Biedronka. А ще тут зарплата в селі чи на переробних підприємствах, складає мінімум 20 тисяч гривень на сісяць, і ця ціна лягає на собівартість того ж м'яса.
А в Києві в супермаркеті свинина в понеділок коштувала 145 грн за кг, це майже 21 злотий. І я хотів би знати, кому з селян платять 20 тисяч на місяць.
Розповідай свої казочки про ПДВ далі.
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12.08.2021 12:44 Відповісти
вже не входить в двадцятку, на 21 мiсцi, якщо зараз навiть не нижче.
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17.09.2021 13:26 Відповісти
У Польщі конкурентна економіка тому споживачі у виграші.В Україн монополізована економіка олігархами які за 30 років нічого немодернізували і пререкли країну на відсталість,ось і все пояснення.І не треба дивуватися що соняшникова олія в Іспанії коштує дешевше ніж в Україні.
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17.09.2021 13:29 Відповісти
Відсталість України не виникла само по собі, вона відкладалася і відкладається мільярдами в кишені ахмєтових, коломойських, порошенків та інших медведчуків.
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17.09.2021 17:56 Відповісти
А ,що не дає Україні ліквідувати ПДВ взагалі?
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17.09.2021 13:24 Відповісти
Такі ви оптиміст. Ціни в Україні знизяться, лише коли власників бізнесу тричі пропустити через крематорій. Можливо їх внуки стануть розумнішими.
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12.08.2021 11:07 Відповісти
Вже пропустили, через Сибір, в 30-х роках. Тому й маємо зараз таких "власників". Пропонуєш ще раз по колу пройтися?
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12.08.2021 13:05 Відповісти
Ці дороги довго не послужать,допустимі навантаження практично не контролюють,проїде по розпеченій дорозі перевантажена фура навіть одна і все,цього вистачить що б у зимку з невеликих деформацій та тріщин з'явилися великі вибоїни.Так як люди у нас в більшості не свідомі громадяни потрібно будувати бетонні дороги з великим терміном експлуатації та навантажень.
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17.09.2021 13:37 Відповісти
 
 