Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Ремонт ділянки траси Н-03 Житомир - Чернівці стартував біля села Ладиги Хмельницької області.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", робітники вже поклали перший кілометр нової дорожньої основи за інноваційною технологією холодного ресайклінгу.
В ході президентської програми "Велике будівництво", нову ділянку автодороги планують розширити на 2 метри. Виробництво основи дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу відбувається прямо в русі.
"Ресайклер подрібнює старе асфальтобетонне покриття та змішує його з щебенево-піщаною сумішшю і цементом. У процесі до всього цього додаються в’яжучі матеріали. Потім отриману суміш плануємо автогрейдером і ущільнюємо котками. На виході отримуємо надміцну основу дороги", - йдеться в повідомленні "Укравтодору".
Зазначається, що зараз робочі готуються до укладання двох шарів асфальтобетону та ремонту моста через річку Случ.
Роботи на ділянці дороги планують завершити до кінця дорожньо-будівельного сезону-2021.
Траса Н-03 проходить територією Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей, її довжина становить 336,1 км.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цьогоріч планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.
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...Ти думаєш, що цим скавчанням піднімеш рейтинг олігарха, що отримав нищівного пендаля, вище рейтинга якогось там бойка? ))))
Головна проблема Аргентини - у сільському господарстві панують великі землевласники та іноземні компанії. Великі господарства з площею понад 1 тис. га володіють 75 % землі. Монополія завжди погано. А в Польщі майже всі землевласники - дрібні, тут дозволяється володіти ділянкою під виробництво від 1 до 100 га, причому лише людині, яка має аграрну освіту, має досвід роботи на землі і прожила в цій місцевості не менше 5 років - тому змови між аграріями майже неможливі, бо це було б надто помітно. І тому вони нормально конкурують один з одним. У виграші всі - разом з аграріями включно, тому що в країні постійний ріст купівельної спроможності, і вони завжди знаходять гарантований збут.
Щодо Польщі, то ПДВ тут 8,5% - і я купую свинину по 8,5 злотого за кілограм, хоч в Lidl, хоч в Auchan, хоч в Biedronka. А ще тут зарплата в селі чи на переробних підприємствах, складає мінімум 20 тисяч гривень на сісяць, і ця ціна лягає на собівартість того ж м'яса.
А в Києві в супермаркеті свинина в понеділок коштувала 145 грн за кг, це майже 21 злотий. І я хотів би знати, кому з селян платять 20 тисяч на місяць.
Розповідай свої казочки про ПДВ далі.