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Київ (13826) пожежа (3739) ДСНС (4458)

2-поверхова будівля загорілася в Голосіївському районі Києва, вогонь перекинувся на гаражі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

12 серпня о 8:55 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Михайла Бойчука, в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Києва.

Встановлено, що займання виникло в 2-поверховому будинку, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані гаражі.

Співробітники ДСНС приступили до гасіння пожежі та пошуку джерел водопостачання. Разом з тим проводиться евакуація автомобілів з гаражів.

О 9:46 пожежа була локалізована на площі 400 кв.м, ліквідація триває.

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"Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу пожежних гідрантів. Зараз організовано постійне підвезення води", - випливає з повідомлення.

Також зазначається, що до ліквідації вогню залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 рятувальників особового складу.

2-поверхова будівля загорілася в Голосіївському районі Києва, вогонь перекинувся на гаражі, - ДСНС 01
2-поверхова будівля загорілася в Голосіївському районі Києва, вогонь перекинувся на гаражі, - ДСНС 02
2-поверхова будівля загорілася в Голосіївському районі Києва, вогонь перекинувся на гаражі, - ДСНС 03
2-поверхова будівля загорілася в Голосіївському районі Києва, вогонь перекинувся на гаражі, - ДСНС 04
2-поверхова будівля загорілася в Голосіївському районі Києва, вогонь перекинувся на гаражі, - ДСНС 05

Автор: Анастасія Потіха
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Раритетные экспанаты сгорели... Там музей?
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12.08.2021 10:24 Відповісти
Кому музей, а кто-то на этом выживает...
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12.08.2021 10:39 Відповісти
Заголовок должен быть - "Сожгли автосервис, как в 90х"
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12.08.2021 10:25 Відповісти
і додати, що на цьому місці виростуть багатоповерхові споруди-красені зі скла і бетону, котрі, нарешті, милуватимуть око киянам і гостям столиці
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12.08.2021 11:00 Відповісти
Там речки Лыбидь под боком случайно нет ? В ней как бы вода.
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12.08.2021 10:39 Відповісти
та там, всё больше фекалии, а не вода...
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12.08.2021 10:58 Відповісти
Для тушения пожара сойдёт.
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12.08.2021 11:20 Відповісти
 
 