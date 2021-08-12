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контррозвідка (458) СБУ (10007) шпигунство, шпіонаж (809) операція Об'єднаних сил (4158) ГРУ (72)

Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали агента Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації.

За цю "роботу" він отримував грошову винагороду.

Російських "кураторів" цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Шпигуна затримано на "гарячому" під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) КК України.

Припинення протиправної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Луганської Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.

Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ 01
Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Таким надо яйца отбивать сражу при задержании чтобы не плодило себе подобных и сделать это традицией, глядишь и шпиёнов число по уменьшится.
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12.08.2021 10:41
+12
Все жду новыну, что в ОПе задержан сотрудник кацапстанской разведки с позывным Козырь. Чё-то все нету и нету. Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5848
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12.08.2021 10:45
+10
Или убит при поытке к бегству
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12.08.2021 10:50
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Таким надо яйца отбивать сражу при задержании чтобы не плодило себе подобных и сделать это традицией, глядишь и шпиёнов число по уменьшится.
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12.08.2021 10:41 Відповісти
І якіж НОВІТНІ зразки озброєнь шукав шпигун? Невже свіжопокрашений танк Т 64?
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12.08.2021 11:00 Відповісти
Все жду новыну, что в ОПе задержан сотрудник кацапстанской разведки с позывным Козырь. Чё-то все нету и нету. Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5848
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12.08.2021 10:45 Відповісти
Или убит при поытке к бегству
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12.08.2021 10:50 Відповісти
Не-не! Этого е...анька надо на весь мир показать с петлей на шее. Тогда очень многие вздрогнут, захлопнут пасти и хвосты подожмут.
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12.08.2021 10:55 Відповісти
Краще відірвало голову при спробі втечі.
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12.08.2021 10:57 Відповісти
На хламидию похож
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12.08.2021 10:47 Відповісти
На спирохету. Бледную.
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12.08.2021 10:55 Відповісти
Півшостий поміняє на якогось таксиста.
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12.08.2021 10:51 Відповісти
Якщо не постановка то респект спецурам (!)
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12.08.2021 11:00 Відповісти
А толку? Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 7830
Поосидит.
Помилуют.
Обменяют.
?????
Profit.
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12.08.2021 11:23 Відповісти
Хлопці свою роботу зробили за це і респект а чи помилують цього щура чи засудять це вже судові функціі , не спецури
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12.08.2021 11:42 Відповісти
Та понятно. Обидно, что их работу сольют в унитаз.
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12.08.2021 12:20 Відповісти
То звичайно так.. ( О то тре було ще у 2014 році всю цю паскудну суддево прокурорську воровську зграю гнати драною метлою з своіх посад і робити реальну перевірку реальну ротацію
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12.08.2021 14:24 Відповісти
Чё не в трусиках?
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12.08.2021 11:34 Відповісти
Стара розложиста яблуня або груша,мотузка,мило,стілець і -прощай,мы расстаемся навсегда...
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12.08.2021 12:38 Відповісти
Ну, так это обычное дело - предательство страны в ВСУ. Никакого общественного резонанса, нормальное явление, руководство и командный состав не волнует - сами такие. А вот девочка на Олимпиаде на стадионе после соревнований сфотографировалась - это возмутительно для ВСУ! Ничего себе - как посмела! Крысы тыловые.
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12.08.2021 13:13 Відповісти
"...задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ."

Де тут сказано про ВСУ? Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 7763
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12.08.2021 15:31 Відповісти
Тут головне , правильно йому нирки підлікувати . Відрихтувати так , щоб він до скону тільки ними й займався .
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12.08.2021 14:02 Відповісти
 
 