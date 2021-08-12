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Із загиблим від зазнаних на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем простяться завтра в Новограді-Волинському. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Завтра, 13 серпня, у місті Новоград-Волинський Житомирської області з 12.00 до 14.00 у 31-му гарнізонному Будинку офіцерів відбудеться церемонія прощання з Олексієм Петровичем Кайдановичем (позивний Кардан), 1991 року народження, уродженцем села Федорівка Новоград-Волинського району, старшим солдатом, військовослужбовцем 54-го окремого розвідувального батальйону, який помер 10 серпня у військовому шпиталі в результаті вогнепальних осколкових поранень, що отримав того ж дня під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ в районі селища Новолуганського Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олексій Кайданович народився 09.01.1991 року.

У складі 30-ї окремої механізованої бригади брав участь у важких боях за Іловайськ. Залишившись у живих після тих страшних для України днів, продовжив службу, з 2017 року перебував у складі 54-го ОРБ.

Поховають Героя у його рідному селі Федорівка. У нього залишилися дружина, син та донька.

Із загиблим від зазнаних на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем простяться завтра в Новограді-Волинському 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 54-го ОРБ Олексій Кайданович помер у лікарні від зазнаних учора на Донбасі поранень. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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