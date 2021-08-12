"Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Білій Церкві на Київщині стався конфлікт між поліцейськими. Вони билися прямо біля патрульного автомобіля, а очевидці з багатоповерхівки зняли бійку на відео.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі zbroya.info.
Зараз деталі конфлікту точно не відомі. На кадрах можна побачити, що один з правоохоронців зчепився з іншим прямо біля патрульного автомобіля, а їхні колеги намагалися вгамувати чоловіків.
У Нацполіції поки не прокоментували бійку правоохоронців. Втім, відомо, що закінчилася перепалка без серйозних травм.
"Куди дзвонити, коли поліція вбиває поліцію? В Білій Церкві зняли рідкісні кадри справжнього правоохоронного тімбілдингу. Йшов 27-й день без Авакова", - іронізують автори повідомлення.
Топ коментарі
+35 Welle
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+32 Підлога Маккартні
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+29 oleg1966
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Будь ласка, зачекайте...
зы мусора не люди!
Отже, можливі два варіанти: або під час правління а-ффак-офф'а, або... тої перестрілки взагалі не було!
...Хлопці, тіштеся, що ті "любителі маринованих помідорів" не нагодували кулями одні інших.
Йшов N-й день при Рюкзáкову...
- У відділку поліції у Кагарлику копи гвалтували молоду жінку.
- У Переяславі п'яні копи стріляли для розваги і застрелили 5-річного Кирила Тлявова.
Є що пригадати гражданіну А-ффак-офф'у, є що.
- А мы тут причем, звоните в скорую, ментам.
- Так менты со скорой и дерутся !
Було таке відчуття, відколи грузинки полишили МВД.