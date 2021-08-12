"Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві. ВІДЕО+ФОТО

У Білій Церкві на Київщині стався конфлікт між поліцейськими. Вони билися прямо біля патрульного автомобіля, а очевидці з багатоповерхівки зняли бійку на відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі zbroya.info.

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Зараз деталі конфлікту точно не відомі. На кадрах можна побачити, що один з правоохоронців зчепився з іншим прямо біля патрульного автомобіля, а їхні колеги намагалися вгамувати чоловіків.

У Нацполіції поки не прокоментували бійку правоохоронців. Втім, відомо, що закінчилася перепалка без серйозних травм.

"Куди дзвонити, коли поліція вбиває поліцію? В Білій Церкві зняли рідкісні кадри справжнього правоохоронного тімбілдингу. Йшов 27-й день без Авакова", - іронізують автори повідомлення.

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