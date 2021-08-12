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"Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Білій Церкві на Київщині стався конфлікт між поліцейськими. Вони билися прямо біля патрульного автомобіля, а очевидці з багатоповерхівки зняли бійку на відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі zbroya.info.

Зараз деталі конфлікту точно не відомі. На кадрах можна побачити, що один з правоохоронців зчепився з іншим прямо біля патрульного автомобіля, а їхні колеги намагалися вгамувати чоловіків.

У Нацполіції поки не прокоментували бійку правоохоронців. Втім, відомо, що закінчилася перепалка без серйозних травм.

"Куди дзвонити, коли поліція вбиває поліцію? В Білій Церкві зняли рідкісні кадри справжнього правоохоронного тімбілдингу. Йшов 27-й день без Авакова", - іронізують автори повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдячні Авакову за його роботу в уряді на благо України, - Шмигаль

Йшов 27-й день без Авакова, - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Як вони ті всі психологічні тести попроходили при прийомі на службу?
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12.08.2021 11:51
+32
Горжусь Национальной Патрульной Полицией. Хорошо, что наши налоги идут не хрен знает на шо!!!
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12.08.2021 11:53
+29
Боже,какой стыд! При ЗЕбиле страна превратилась в зоопарк
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12.08.2021 11:54
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Если уж депутаты дерутся постоянно, то что с ментов взять. Понятие, честь мундира им неведомо. Какие могут быть моральные и этические рамки приличия, после обливания зелёнкой живых людей и бросания их в мусорный контейнер, под одобрительные крики граждан. Звонить надо пожарным, а если и они дерутся то скорую помощь надо вызывать. Что тут непонятного.
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12.08.2021 13:34 Відповісти
патамушта зарплаты маленькие!!!)))
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12.08.2021 13:35 Відповісти
Хорошо , что при Авакове научились НЕ стрелять при угрозе собственной жизни. А то поубивали бы друг друга.
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12.08.2021 13:40 Відповісти
При Авакове они не дрались. Они друг друга стреляли...
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12.08.2021 13:42 Відповісти
Цікаво, що не поділили? Точки по продажу наркоти? Чи може ділянку дороги під знаком 40?
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12.08.2021 13:44 Відповісти
Закладку в ножке скамейки у падика
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12.08.2021 13:58 Відповісти
Могли і за самицю подертися. А що? Запросто!
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13.08.2021 03:40 Відповісти
Не факт, держномери ж на голубому фоні. Може і самець фігуровати.
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13.08.2021 09:19 Відповісти
Йой... В такому випадку можна лише сказати: фе-фе-фе! "Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 1788
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13.08.2021 18:56 Відповісти
или зашел на "чужую" территорию, или не дай Бог попался появился чесный мент. но с ним сделают то что с харьковским ментом-правдорубом. будут пи.....дить пока не уволиться. и побоку с аваковым или кем другим. система живет и процветает
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12.08.2021 14:00 Відповісти
И эти дегенераты всемс оружием ...жесть
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12.08.2021 14:01 Відповісти
Нормальные украинские пацаны - когда слов недостаточно набрались в школе, а матюки не действуют - аргументом могут быть лишь кулаки. Кто имеет больше зубов - тот и прав. Не страна - дикие джунгли.
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12.08.2021 14:29 Відповісти
Ребята по ходу расследования вышли на самих себя. Мент побил мента. Круг замкнулся. )))))
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12.08.2021 14:32 Відповісти
зате вони ментально готові до короткостволу. а ви, бидло пролетарське, ні "Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 3701
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12.08.2021 14:41 Відповісти
Вєрнітє Авакава - прі нєм бил парядак
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12.08.2021 14:51 Відповісти
Что за жизнь настала, ни где не спрятаться от очевидцев с камерами
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12.08.2021 15:12 Відповісти
Я понимаю подраться за Приус, но за Рено...
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12.08.2021 15:29 Відповісти
одесские проститутки за турка-дальнобойщика дрались круче..)
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12.08.2021 16:07 Відповісти
меняй вывеску, не меняй, мусора все равно останутся мусорами.
зы мусора не люди!
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12.08.2021 17:01 Відповісти
Я понимаю гвардейцы-срочники сцепились, у тех сперма в голову бьет...а эти клоуны какого хера?
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12.08.2021 19:44 Відповісти
Хабар не поділили?
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12.08.2021 20:11 Відповісти
Від скуки, мабуть. Сиділі хлопці у машині, робити немає чого, дурь в голову чіпається. Вирішили один одному морду набити. )))
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12.08.2021 20:12 Відповісти
"Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 9309
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12.08.2021 20:24 Відповісти
Я нічого не переплутав? Перестрілка у Княжичах коли трапилась? Уже точно не після відходу а-ффак-офф'а. Виходить, до його відходу? Ніт, це неможливо. Бо тоді главмусором був захєрченко, і мусорня на таке не мала часу - відстрілювала лише майданівців.
Отже, можливі два варіанти: або під час правління а-ффак-офф'а, або... тої перестрілки взагалі не було! "Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 30
...Хлопці, тіштеся, що ті "любителі маринованих помідорів" не нагодували кулями одні інших.
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13.08.2021 03:11 Відповісти
Так. При "вічному міністрові" стільки зашкварів було, що все й не запам'ятаєш.
Йшов N-й день при Рюкзáкову...
- У відділку поліції у Кагарлику копи гвалтували молоду жінку.
- У Переяславі п'яні копи стріляли для розваги і застрелили 5-річного Кирила Тлявова.
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13.08.2021 06:39 Відповісти
...І про Сашка Білого, і про рюкзаки, і про казліно, і про кришування наркоторгівлі...
Є що пригадати гражданіну А-ффак-офф'у, є що.
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13.08.2021 19:11 Відповісти
Оце прфесіонали - бійка ще не почалася, а поліція вже на місці злочину "Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 5058
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13.08.2021 08:27 Відповісти
- Алло, пожарная, тут драка, приезжайте!
- А мы тут причем, звоните в скорую, ментам.
- Так менты со скорой и дерутся !
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13.08.2021 11:54 Відповісти
Можна ставити жирного хреста на реформі поліції.
Було таке відчуття, відколи грузинки полишили МВД.
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13.08.2021 08:57 Відповісти
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