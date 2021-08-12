Старший лейтенант 1-ї окремої танкової бригади Петро Яшин помер у зоні ООС в результаті раптової зупинки серця. ФОТО

35-річний старший лейтенант Петро Яшин помер у зоні ООС 11 серпня в результаті раптової зупинки серця.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні 11 серпня, внаслідок зупинки серця раптово пішов із земного життя старший лейтенант ЯШИН Петро В’ячеславович.

Сумна звістка полетить в м. Прилуки Чернігівської області, звідки родом був офіцер, якому назавжди залишиться 35…

Петро В’ячеславович з червня 2020 року проходив військову службу в бригаді на посаді інженера ремонтного батальйону, після закінчення факультету військової підготовки ХПІ м.Харкова.

Відповідальний офіцер, досвідчений фахівець та просто гарна людина…

Без чоловіка залишилася дружина…

Без батька - донька...

Командування та особовий склад бригади висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Петра. Жодна смерть українського військовослужбовця не мине безкарно для ворога.

Вічна слава Захиснику України!", - йдеться в повідомленні.

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