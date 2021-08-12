Фотограф, який виготовляв і розповсюджував дитячу порнографію, постане перед судом на Київщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

48-річний житель Українки (Київська область) постане перед судом за виготовлення і поширення дитячої порнографії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що чоловік реалізовував свою злочинну діяльність протягом 2013 – 2017 років. Наразі встановлено 41 особа малолітніх потерпілих, яких чоловік примушував до участі у створенні матеріалів порнографічного характеру.

Окрім цього, для того, аби діти почувалися розкутіше зловмисник пригощав їх алкоголем та електронними цигарками.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно зловмисника скеровано до суду. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше, поліцейські Київщини повідомили про підозру 48-річному жителю міста Українка, який виготовляв фото і відеоматеріали порнографічного характеру з дітьми. Після цього зловмисник продавав матеріали зйомок іноземцю за кордон. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 і ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч.3 ст.149 (торгівля людьми), ч.2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

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