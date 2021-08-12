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Махінації чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації: проведені 62 обшуки, сума завданих збитків - $ 57 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Сума збитків, завданих акціонерному товариству "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) посадовими особами цього акціонерного товариства, становить $ 57 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Слідчі Нацполіції в ході досудового розслідування встановили: службові особи акціонерного товариства, вступивши в злочинну змову з іншими особами, вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю та без здійснення попередньої оплати. Окрім того, вони уклали договори страхування, у яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим спричинили тяжкі наслідки. Сума збитків, завдана державній компанії, становить понад 57 мільйонів доларів США", - випливає з повідомлення.

Також нагадується, що викрили неправомірну діяльність посадових осіб ДПЗКУ оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції.

У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що посадовці корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти.

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"При цьому занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару. В ході слідства поліцейські викрили численні факти реалізації злочинної схеми. Зокрема за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що була значно нижчою за ринкову", - підкреслюють правоохоронці.

На цей час відомо, що протягом січня-травня 2021 року між АТ "ДПЗКУ" укладено зовнішньо-економічні контракти на експорт зернових із іноземними компаніями на загальну суму понад 231 мільйон доларів США. А станом на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість вищезазначених компаній перед державною компанією складає понад 57 мільйонів доларів США.

Махінації чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації: проведені 62 обшуки, сума завданих збитків - $ 57 млн 01
Махінації чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації: проведені 62 обшуки, сума завданих збитків - $ 57 млн 02
Махінації чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації: проведені 62 обшуки, сума завданих збитків - $ 57 млн 03

Також встановлені факти зловживання під час укладення договорів про страхування майна. Посадовці корпорації у змові зі службовими особами комерційних суб’єктів господарювання укладали договори страхування, у яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим спричинили тяжкі наслідки для державної компанії. За цими фактами слідчі Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Повідомляється, між АТ "ДПЗКУ" та трьома страховими компаніями був укладений договір добровільного страхування майна на загальну суму 2,559 мільярда гривень і сплачено страхову премію в розміру 99,042 мільйона гривень.

"Страховий тариф за вказаним договором становив 3,87% від вартості майна корпорації, що в 3-5 разів перевищує ринковий", - уточнюють в Нацполіції.

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10 та 11 серпня правоохоронці провели 62 обшуки у Києві, на території Волинської, Дніпропетровської, Київської, Рівненської та Одеської областей. Слідчі дії відбувалися за місцями роботи і проживання фігурантів, у транспортних засобах та в офісних приміщеннях. За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також понад 200 тисяч доларів США.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
так ось як виглядають "миші", що регулярно з'їдають зерно з державного резерву!
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12.08.2021 14:28
+1
При Петре такого не было!
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12.08.2021 14:28
+1
На 200 млн доларів украли, а знайшли тільки 200 тисяч...
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13.08.2021 14:06
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так ось як виглядають "миші", що регулярно з'їдають зерно з державного резерву!
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12.08.2021 14:28 Відповісти
При Петре такого не было!
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12.08.2021 14:28 Відповісти
Было как раз, и в больших масштабах
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12.08.2021 16:17 Відповісти
Шукайте клоуна. Эта дискотека - банальная и тупая попытка прикрыть зеленского.
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12.08.2021 15:24 Відповісти
Думаю в Украине смело можно идти на любое государственное предприятия....и найдешь не один стыренный миллион.
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12.08.2021 18:18 Відповісти
Миші розмножилися.
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12.08.2021 19:32 Відповісти
И что дальше?))
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13.08.2021 12:17 Відповісти
На 200 млн доларів украли, а знайшли тільки 200 тисяч...
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13.08.2021 14:06 Відповісти
За 2020 год Продовольственно-зерновая корпорация получила 5,8 миллиардов убытка. По результатам 2019 года Государственная продовольственная корпорация получила чистый убыток на сумму 1,54 млрд грн, а в 2018 году сумма убытка составила 1,49 млрд грн

Вопрос кто туда руководителя назначал? Тупо всё пи..т и даже не заморачиваются в ноль работать. Страховая ответит? Это тендер или как, как работает система, где всё Проззоро!
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13.08.2021 14:27 Відповісти
Большой Дерибан! По словам Петрашко, Минэкономики старается возобновить нормальную деятельность ГПЗКУ. Глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский заявлял, что максимальная стоимость ГПЗКУ в случае приватизации составит $150−200 млн. При этом он посчитал целесообразным продавать предприятие не целостно, а по элеваторам. Кредит под госгарантии на $1,5 млрд был предоставлен ГПЗКУ государственным Экспортно-импортным банком Китая в рамках генерального договора о сотрудничестве
показати весь коментар
13.08.2021 14:34 Відповісти
 
 