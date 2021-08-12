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Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Угруповання налічувало понад 10 осіб віком від 17-ти до 44-х років. Серед фігурантів були співробітники ВОХР, які за грошову винагороду дозволяли вчиняти крадіжки газу з вагонів-цистерн суб’єктів господарювання в районі залізничної станції Первомайського району. Заробітки зловмисників у місяць могли становити до мільйона гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

За словами начальника ГУНП в Миколаївській області Сергія Шайхета, суть схеми полягала у наступному: один водій потяга залишав вагони в обумовленому місці. Там вже чекали інші фігуранти на спеціально орендованій вантажівці, які приєднували обладнання та відкачували газ. Потім крадений газ у супроводі організатора доставляли на підконтрольні заправні станції.

У ході проведення розшукових заходів була встановлена територія ферми, на якій приховувались знаряддя злочину, а також автомобіль газовоз, що знаходився там перед викраденням газу з цистерн. Поліцейські задокументували ряд таких фактів.

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Поліцейські накрили на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн 01

11 серпня миколаївські слідчі Слідчого управління, оперативники Управління карного розшуку, поліцейські Первомайського районного відділу у супроводі спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення провели масштабну спецоперацію із викриття учасників угруповання.

У результаті низки обшуків поліцейські вилучили грошові кошти, комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти, зброю, набої до неї, вантажний транспортний засіб, наркотичні засоби та інші речові докази.

Поліцейські накрили на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн 02

Дев’ятьом фігурантам слідчі за процесуальної підтримки Первомайської окружної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України), за що зловмисники ризикують провести за ґратами до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Злочинними діями суб’єктам господарювання спричинено шкоду на близько пів мільйона гривень, остаточна сума буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

Поліцейські накрили на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн 03

Раніше правоохоронцями вже були затримані двоє з фігурантів. Дізнавшись про це, організатор угруповання, колишній депутат міськради, вирішив запропонувати начальнику місцевої поліції 5 тисяч доларів США за не притягнення його подільників до кримінальної відповідальності, тобто закриття кримінального провадження, повернення вилученого автомобіля та не перешкоджання його подальшій злочинній діяльності.

Про спробу підкупу керівник Первомайського районного відділу поліції повідомив внутрішню безпеку поліції, співробітники якої спільно за слідчими ГУНП 11 серпня затримали 42-річного фігуранта під час передачі обіцяної суми. Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання до восьми років ув’язнення. Розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Групу іноземців-"квартирників" затримано в Києві. ФОТОрепортаж

Поліцейські накрили на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн 04
Поліцейські накрили на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн 05
Поліцейські накрили на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн 06
Поліцейські накрили на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн 07
Поліцейські накрили на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн 08
Поліцейські накрили на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн 09
Поліцейські накрили на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн 10
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Директоров АЗС задержали?
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12.08.2021 15:05
+3
Красавцы! Теперь "крышу" найти и точки сбыта.
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12.08.2021 15:15
+3
Ти новину читав? Чи тільки заголовок?
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12.08.2021 15:51
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прям ОПГ
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12.08.2021 15:00 Відповісти
А де газові цистерни для зберігання зрідженого газу? Крали і куди дівали?
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12.08.2021 15:35 Відповісти
Ти новину читав? Чи тільки заголовок?
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12.08.2021 15:51 Відповісти
Я читав, де фото арештованого газовозу?
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12.08.2021 16:06 Відповісти
может тебе фото газа ещё сделать, который внутри газовоза? Иди опохмелись
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18.09.2021 16:07 Відповісти
Директоров АЗС задержали?
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12.08.2021 15:05 Відповісти
Красавцы! Теперь "крышу" найти и точки сбыта.
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12.08.2021 15:15 Відповісти
"Криша" поїхала. Аваков - у Італії.
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12.08.2021 16:33 Відповісти
У всьому винні будуть оператори АЗС...
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12.08.2021 15:19 Відповісти
Молодчины!!!!!! Круто!!!!
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12.08.2021 15:22 Відповісти
тонами/ Заработки злоумышленников в месяц могли составлять до миллиона гривен - Преступными действиями субъектам хозяйствования нанесен ущерб на сумму около полумиллиона гривен .
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12.08.2021 15:24 Відповісти
"...суть схемы заключалась в следующем: один водитель поезда ..."Источник: https://censor.net/ru/p3282387
Водитель поезда - улыбнуло !
Правильно - МАШИНИСТ !
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12.08.2021 15:39 Відповісти
Виникає цілком логічне питання , якщо є у потяга є водій , то де у потяга - кермо .?? Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 5021 .
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12.08.2021 15:59 Відповісти
Это, конечно, не поезд, но лично мне доводилось ездить на таких трамваях в детстве во Львове. И на некоторых руль был прикручен от какого-то грузовика, черный... Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 6159
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12.08.2021 18:22 Відповісти
Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 6244
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12.08.2021 15:41 Відповісти
Фильм классный!
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12.08.2021 19:07 Відповісти
А где конкретно это происходило, кто скажет? В Первомайском районе это могло быть на станциях Каменный мост, в самом Первомайске и на ст. Подгородная, причем, на ст. Подгородная, когда с нее выежать есть какая-то кантора, где хранится сжиженный газ, а потом распределяется и развозится газовозами.
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12.08.2021 15:54 Відповісти
Неподелились вот и результат))
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12.08.2021 15:56 Відповісти
один водитель поезда оставлял вагоны в условленном месте. Источник: https://censor.net/ru/p3282387
Хищения на ЖД транспорте - моя любимая тема (жизнь учил не по учебникам)
Это в обеденный перерыв водитель маневрового тепловоза на горке растолкал состав и вытащил 2-3 вагона газовоза? После загнал в какой то тупик с подьездными путями. Там преступники перекачали газ. После водитель восстановил повреждённые жд пломбы и притянул вагоны обратно поставив на то же место в поджидающий состав.
Эт понятно. Как исправить показания манометра, чтобы в жд документах и реальный прибор на вагоне показывали одинаковое давление?
Ведь не по 20 литров (погрешность показаний) скачивали с вагона.
Вывод: растут люди. Аж завидно их умению.
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12.08.2021 15:58 Відповісти
А пофиг, ЗПУ целое, значит недогруз отправителя, если ЗПУ взломано то всем тоже пофиг, оплачивает Укрзализныця. Газ под охраной ВОХР не идёт, поэтому отследить на каком участке была кража довольно трудно. Да там почему то дежурный по станции не фигурирует, а без них никак... Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 8485
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12.08.2021 16:59 Відповісти
В результате ряда обысков полицейские изъяли денежные средства, компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, сим-карты, оружие, боеприпасы, грузовое транспортное средство, наркотические средства и другие вещественные доказательства. Источник: https://censor.net/ru/p3282387
Скорее всего вагоны шли неофициально конкретному получателю. Технически это не так сложно (при связях в управлении дороги) весь обслуживающий персонал просто исполнял должностные инструкции. Удивляет наличие оружия и наркотиков. Это широкий бизнес зачем пистолет? Кто в бизнес возьмёт карика с хранением улик на месте? Скорее всего менты чтобы покрепче посадить на кукан лепят статьи. Иначе не объяснить.
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12.08.2021 16:11 Відповісти
"один водитель поезда"... Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 8035 Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 8765 Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 7476 ...а чё не водитель звездолёта ?
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12.08.2021 16:47 Відповісти
не удивляйся.у нас уже водители самокатов есть.
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12.08.2021 19:09 Відповісти
Водитель поезда,это круто..
Тогда уж пишите, машинист грузовика
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12.08.2021 19:51 Відповісти
а у этой банды случаем главной не баба Тюля ... ещё та, с косой ?
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12.08.2021 23:38 Відповісти
Для баба Тюли слишком мелко. Старуха с косой миллиардами ворочала, и не гривень а гринов, а тут какая-то мелкая гопота.
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13.08.2021 07:33 Відповісти
 
 