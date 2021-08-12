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Київ (13828) Київська область (3131) наркотики (1348) СБУ (10010) косметика (10)

В "Борисполі" наркотики під виглядом косметики і ліків намагалися ввезти в Україну, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Зловмисники ввозили оптові партії наркотиків під виглядом ліків і косметики. Щомісяця вони отримували десятки тисяч доларів "прибутку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На території митного посту Міжнародного аеропорту "Бориспіль" правоохоронці викрили двох наркокур’єрів. Зловмисники намагалися провезти до нашої країни партію псевдоефедрину – прекурсору, який у підпільних нарколабораторіях використовують для виготовлення метамфетаміну. Щоб приховати протиправну діяльність, ділки декларували багаж як лікарські засоби.Після переправлення "товару" зловмисники планували реалізувати його через власну мережу дилерів.

Встановлено, що затримані входять до складу міжнародного злочинного угруповання, яке спеціалізується на збуті оптових партій наркотиків з однієї з африканських країн.

У ході оперативно-слідчих дій співробітники СБУ встановили організатора осередку наркоугруповання в Україні. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому та іншим учасникам протиправної діяльності про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Крім того, у Києві затримано ще одного організатора контрабандного каналу наркотиків до нашої країни. Зловмисники переправляли концентрований канабіс з однієї з країн Північної Америки під виглядом косметичної продукції.

Для переправлення "товару" вони використовували сервіси міжнародного поштового зв’язку. Правоохоронці затримали організатора наркотрафіку під час отримання чергової "посилки".

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, йому повідомлено про підозру.

В Борисполі наркотики під виглядом косметики і ліків намагалися ввезти в Україну, - СБУ 01
В Борисполі наркотики під виглядом косметики і ліків намагалися ввезти в Україну, - СБУ 02
В Борисполі наркотики під виглядом косметики і ліків намагалися ввезти в Україну, - СБУ 03
В Борисполі наркотики під виглядом косметики і ліків намагалися ввезти в Україну, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Это не из-за этого сегодня мусорчуки подрались между собой случаем? Наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину на Киевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7761
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12.08.2021 14:48 Відповісти
дерутся из-за крышевания конопли на борщаговке... такие поставки решают в тихих-теплых кабинетах..пущать али не пущать...)
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12.08.2021 14:58 Відповісти
ОТ скоти. Нема щоб відвести в Європу. Труять українців.
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12.08.2021 15:41 Відповісти
Доляху хотели видать за транзит.
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12.08.2021 16:04 Відповісти
Та ні, ті просто "виторг" не поділили...
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12.08.2021 14:59 Відповісти
Ай яй яй, не встигли таки прийняти закон про легалізацію канабісу, а тому і міжнародну транснаціональну поставку прекурсора не зуміли зупинити, бо колеса контрабанди крутяться все вперед і вперед, за все треба платити ( політикам, смотрящим, митникам, сбеушникам, прикордонникам, а тут ще й сировину вилучили. А, може відкуплять від ..., а насиплять якого прального порошку, а експерти дадуть висновок що то не сировина і всім добре.І навіть кілька нових лексусів поїде вулицями Києва.
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12.08.2021 15:46 Відповісти
А че если носик припудрить, колумбийская косметика саме то.
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12.08.2021 16:03 Відповісти
 
 