Ткаченко закликає поліцію знайти винних у псуванні виставки про допомогу союзників у Другій світовій: "Прихильники "русского мира" в Києві не сплять". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж
Глава МКІП звернувся до Нацполіції з проханням знайти тих, хто порізав і обмалював банери фотодокументальної виставки "Lend-lease. Зброя перемоги" на столичному Подолі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Олександр Ткаченко повідомив у телеграмі.
"Не минуло і двох місяців після того, як брав участь у відкритті виставки "Lend-lease. Зброя перемоги" на Подолі. А зараз читаю повідомлення, що за цей час банери були 4 рази (!) порізані та обмальовані.
Я розумію, що прихильники "русского мира", а точніше "руської війни" в Києві не сплять. Бо для них нагадування, що "Катюша" була на базі американського "Студебекера", а легендарна "полуторка" – копія "Форда", гірше смерті Сталіна.
Російська пропаганда приховує, наскільки критичною була допомога союзників.
Обурений паплюженням нашої пам’яті. Звертаюся до Нацполіції. Знайдіть винних та притягніть їх до відповідальності", - закликав глава МКІП.
Ткаченко додав, що "наше завдання – постійно нагадувати правду про Другу Світову. Саме для цього і була створена виставка "Lend-lease. Зброя перемоги".
Будь ласка, зачекайте...
жидко обосранная совейская армия
по сей день сидела бы в сибирских болотах.
В Украине об этом нужно рассказывать на уровне обучения в школе!
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і інш. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони теж були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій Українській землі Криму і Донбасу...
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У той час як британська авіація перманентно рівняла з землею німецькі заводи і міста.
Хоча зараз можна тільки гадати, наскільки це була хороша ідея. Замінивши Германію на СССР та Китай. Германія так і залишилась би Європою у підсумку. А от Росія і Китай Європою ніколи і не стануть.