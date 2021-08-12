Українські морпіхи провели бойові навчання із протикорабельної, протиповітряної та протимінної оборони, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Українські морські піхотинці, які брали участь в багатонаціональних військових навчаннях "Agile Spirit-2021" в Грузії, повернулися до Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час переходу морем з порту Поті (Грузія) в Одесу, який здійснювався корабельно тактичною групою в складі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко" і патрульного катера "Слов'янськ", морпіхи провели низку корабельних навчань.

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"Під час переходу морем корабельна група Військово-Морських Сил ЗС України подолала відстань майже 1000 морських миль. Екіпажем було відпрацьовано низку корабельних бойових навчань, серед яких протиповітряна, протикорабельна, протимінна оборони, боротьба за живучість корабля тощо. Проведено тренування з тактичного маневрування та сигналовиробницта за стандартами НАТО", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що до корабельних навчань також залучалися морські піхотинці, які несли чергування зі спостереження за повітряною і надводною обстановкою.

















