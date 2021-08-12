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Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У параді вперше візьмуть участь літаки і вертольоти Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби і ДСНС.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Льотчики відпрацьовують групові польоти в складі загальної повітряної колони на аеродромі "Ніжин".

"Від Національної гвардії України до складу повітряної колони буде залучено 2 літаки Ан-72 та 2 гелікоптери Н225 із повним екіпажем. Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - літак Ан-32П та 3 гелікоптери Н225. Від Державної прикордонної служби України – 2 літаки DA-42. Від Національної поліції України - гелікоптер Н145", - сказано в повідомленні.

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Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 01
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 02
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 03
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 04
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 05
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 06
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 07
Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності 08
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Почему-то вспомнилась песня Шевчука про адмирала ФСБ...)
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12.08.2021 17:19 Відповісти
Радіостанції на літаках пора вже змінити на нові, а французькі гелікоптери я б на парад не пускав, в них головний винт відвалюється в польоті.
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12.08.2021 17:20 Відповісти
Игааарь!.. я б не пускал к тебе посетителей в палату.. патамушта, у тебя есть доступ к планшету..
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12.08.2021 17:28 Відповісти
да и луна сейчас не полная, чего он такой тревожный. не к добру...
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12.08.2021 18:43 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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12.08.2021 17:27 Відповісти
Некуда деньги тратитить ?Есть ВВС пусть пройдут эскадрильей и хватит....
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12.08.2021 17:28 Відповісти
Зелена пліснява ,та без грандіозного шоу ,ну аж ніяк !!!))))
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12.08.2021 17:33 Відповісти
Будут бамбить рюкзаками Авакова?
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12.08.2021 17:52 Відповісти
Очень громкие эти Н225. Летали вчера-сегодня над Киевом. Гудят покруче винтовых АН-ов.
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12.08.2021 19:51 Відповісти
 
 