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Авіація МВС готується до параду на честь Дня Незалежності. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У параді вперше візьмуть участь літаки і вертольоти Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби і ДСНС.
Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Льотчики відпрацьовують групові польоти в складі загальної повітряної колони на аеродромі "Ніжин".
"Від Національної гвардії України до складу повітряної колони буде залучено 2 літаки Ан-72 та 2 гелікоптери Н225 із повним екіпажем. Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - літак Ан-32П та 3 гелікоптери Н225. Від Державної прикордонної служби України – 2 літаки DA-42. Від Національної поліції України - гелікоптер Н145", - сказано в повідомленні.
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