Танк "Оплот" виготовили в Харкові для участі в параді 24 серпня. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Надалі танк використовуватимуть для показів бойових можливостей потенційним замовникам.
Про це повідомили на заводі ім. Малишева, інформує Цензор.НЕТ.
"Участь нового "Опплоту" у параді до Дня Незалежності - велика гордість для нашого колективу, який самовіддано працював на реалізацію поставленої задачі", - зазначив гендиректор заводу Василь Крилас.
Після участі в параді танк "демонструватиме свої бойові можливості потенційним замовникам, в тому числі іноземним", повідомили в пресслужбі.
Топ коментарі
+47 Старый зольдат
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Будь ласка, зачекайте...
Крім того, ця арба не була:
- на жодному протиминному випробуванні;
- на випробуваннях, щодо протидії ******** ПТРК. Навіть вітчизняних.;
- на випробуваннях по радіоелектронної суміжності засобів звʼязку і далі по списку.
Постачання до Таїланду, взагалі не слід враховувати. Кількість одиниць, не мають ніякої тактичной сили. Вони, ДЛЯ випробувань в різних кліматичних та місцевих особливостях. 20 танків, це лише дві танкові роти.
Танк, всё равно херня полная.
Годы производства с 2008 Годы эксплуатации с 2009 Количество выпущенных, шт. 51 В мае 2009 года танк был принят на вооружение вооружённых сил Украины под названием БМ «Оплот» и заключён контракт на поставку 10 единиц по цене 29,5 млн гривен. Из-за недостатка финансирования производство было приостановлено. 1 сентября 2011 года был подписан контракт на продажу «Оплот-М» зарубежным покупателям - ГК «Укрспецэкспорт» и Таиланд подписали контракт на сумму 241 млн долл. на изготовление и поставку 49 танков.
В декабре 2015 года стало известно, что, поскольку за 2015 год не произведено ни одного Оплота, Правительство Украины запросило перенос контракта на 2016 год.
По информации издания «Интерфакс Украина», в мае 2016 Украина обеспечила поставку в Таиланд третьей партии новых танков «Оплот» в составе 10 машин. Таким образом, общая численность танков «Оплот» в армии Таиланда была доведена до 20 единиц.
Очередная партия из пяти танков «Оплот» прибыла в Таиланд в середине ноября 2016.
В январе 2017 появились данные о разрыве контракта, однако Укрспецэкспорт заявил о наличии договоренности о переносе сроков поставок. Приёмка последних пяти танков началась в середине января и была завершена 26 марта 2018 года
чинуши и бандота всех мастей
за 30 лет обагатились в Нэньке настолько,
что можно было бы построить пять заводов
по производству Оплотов и др. военной техники
и шлёпать её как гарячие пирожки :
1000 в год - себе и 10000 на продажу !
МРАЗИ !
"можно было бы построить пять заводов" - нет, не можно было бы
"по производству Оплотов и др. военной техники
и шлёпать её как гарячие пирожки :
1000 в год - себе и 10000 на продажу !" - нет, не можно было бы.
На весь годовой государственный бюджет Украины не построить даже одного танкового завода. А уж тем более не запустить на нем производство.
Школота на марше, переиграли экономических стратегий и мнят себя спецами. "Построить танковый завод" - это вовсе не мышкой по карте кликнуть, в реальной жизни всё чуть посложнее. Иначе у какой-нибудь Нигерии уже и были бы 5 танковых заводов, у них деньги есть, вот всего остального, что для этого нужно, кроме денег, вот этого и нет.
- украинским танкистам,
чтобы выбить сепарских койотов
из территории Восточной Украины
и Крыма !
Привет тебе и пожелание излечить жмотство.
Козачок Юрий, вечный офицер СпецНаз
СЕМЬЯ ПОРОШЕНКО ПОТРАТИЛА 700 МЛН ГРН НА АРМИЮ И ИНФРАСТРУКТУРУ
Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты.
Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.
Половина средств - 350 млн грн. - была потрачена на украинскую армию.
На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное.
https://ru.tsn.ua/groshi/semya-poroshenko-potratila-700-mln-grn-na-armiyu-i-infrastrukturu-858298.html
Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева переоборудовали за средства компании Рошен.
Об этом он сказал в интервью Обозревателю, отвечая на соответствующий вопрос.
"Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.
По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.
"Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", - отметил министр.
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https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html
Від фондів та компаній, які належать Петру Порошенку
Військове спорядження 97 846 875
Оптичні прилади 36 708 428
Радіозвязок 30 664 831
Тактичне спорядження 12 300 698
Бронежилети 7 876 143
Ремонт військової техніки 7 724 814
Зброя, набої та комплектуючі 2 270 196
Метеостанція (комплект) 298 765
Військове будівництво 45 254 041
Автомобілі та автоустаткування 49 189 949
Автомобілі 47 733 529
Автошини 933 399
Автозапчастини та ремонт авто 523 021
Одяг та взуття 32 047 884
ІТ- обладнання та запчастини 24 473 378
Безпілотники 10 383 678
Експедиційне спорядження 10 238 019
Електротехнічне обладнання 2 379 854
Медичні вироби 421 076
Продукти харчування 1 275 632
Транспортні витрати 99 889
Всього 274 610 275
Будущим жильцам осталось лишь внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам
В военной части в Калиновке, в Винницкой области, состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих. В доме два подъезда по 16 квартир общей площадью 1200 кв. м. На строительство потребовалось 5 месяцев и более 37 млн грн. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией в рамках благотворительного проекта, передает пресс-служба Roshen.
Все квартиры меблированы шкафами, кухонными гарнитурами со встроенной техникой, имеют холодильник и всю необходимую сантехнику.
Аналогичный жилой дом Roshen построила под Броварами, в Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма и передала им в 2014 году. Он расположен рядом с военной частью.
"Хочу отметить, что в прошлом году только для военнослужащих Вооруженных сил Украины, для наших воинов было построено более 1000 квартир.
В бюджете текущего года на строительство и закупку жилья для военнослужащих предусмотрено более 800 млн грн. Но и это еще не все, потому что по моему поручению за счет средств, которые мы конфисковали у преступников из предыдущей власти, сейчас строятся 184 жилых комплекса для контрактников", - отметил он.
gordonua.com/news/war/poroshenko-soobshchil-chto-v-proshlom-godu-dlya-******************-postroili-bolee-1000-kvartir-227614.html
Сколько своих копеек потратил на армию?
Впервые за 30 лет праздничный концертв честь 30-ти летия Независимости будет ПЛАТНЫМ!!!
Это верх Зюзиного цинизма и жлобства!
Вход на концерт к 30-летию независимости будет стоить до 2,7 тысяч гривен.
Билеты на шоу на сайте Karabas продают как "благотворительный взнос". Стоимость билета составляет от 200 до 2700 гривен в зависимости от сектора
Леопарды и Абрамсы которые не любят среднюю дистанции а в каше ближней просто беспо
мощны это танки для тира с предварительной разведкой наводкой и целеуказанием желатель
но не только с земли но и с воздуха а Оплоты это панчеры - лоб в лоб.... зато у зюзеньки са-
лон в самалётике и детская площадочка под окнами.....