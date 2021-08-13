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На території заводу "Лукойл" в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Увечері, 12 серпня, в Одесі на території непрацюючого заводу "Лукойл" вщент згоріли відразу шість легкових автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
"12 серпня о 18 годині 36 хвилин до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на території недіючого заводу "Лукойл" сталася пожежа, за адресою Шкодова гора, 1/1. Рятувальники оперативно виїхали на гасіння пожежі. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горять 6-ть автомобілів. Пожежу було ліквідовано о 19 годині 06 хвилин на загальній площі 70 м.кв", - сказано в повідомленні.
Причина та збитки - встановлюються.
Від ДСНС залучалися 8 одиниць пожежної техніки та 24 рятувальники.
Топ коментарі
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Ибо глупость , Радуцкий
Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели
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https://interfax.com.ua/news/economic/761371.html
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