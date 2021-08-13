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авто (2015) Одеса (4020) пожежа (3740) ДСНС (4458)

На території заводу "Лукойл" в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Увечері, 12 серпня, в Одесі на території непрацюючого заводу "Лукойл" вщент згоріли відразу шість легкових автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

"12 серпня о 18 годині 36 хвилин до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на території недіючого заводу "Лукойл" сталася пожежа, за адресою Шкодова гора, 1/1. Рятувальники оперативно виїхали на гасіння пожежі. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горять 6-ть автомобілів. Пожежу було ліквідовано о 19 годині 06 хвилин на загальній площі 70 м.кв", - сказано в повідомленні.

Причина та збитки - встановлюються.

На території заводу Лукойл в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС 01

Від ДСНС залучалися 8 одиниць пожежної техніки та 24 рятувальники.

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На території заводу Лукойл в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС 02
На території заводу Лукойл в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС 03
На території заводу Лукойл в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Лукойл? Та не нада было тушить 😆😂👍👌.
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13.08.2021 08:25
+6
А що вони там робили на непрацюючому підприємстві?
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13.08.2021 08:27
+5
москалі палають
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13.08.2021 08:20
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москалі палають
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13.08.2021 08:20 Відповісти
Маленьке попередження 🧐
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13.08.2021 08:24 Відповісти
Лукойл? Та не нада было тушить 😆😂👍👌.
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13.08.2021 08:25 Відповісти
А що вони там робили на непрацюючому підприємстві?
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13.08.2021 08:27 Відповісти
Тому і підпалили)
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13.08.2021 09:04 Відповісти
Припускаю що це були машини охоронників. Хоч підприємство і не працює, але охорона там повинна бути, бо розберуть і заберуть все до останньої гайки.
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13.08.2021 09:08 Відповісти
Заправлялись.😂
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13.08.2021 09:51 Відповісти
Стояли 😂
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13.08.2021 10:25 Відповісти
Сгорели от стыда.
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13.08.2021 08:27 Відповісти
Русал, Лукойл... А всех волнует только прыгунья на матрас.
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13.08.2021 08:33 Відповісти
Иии, жопой по асфальту все вместе ездить будете, вместе с Кабинетом Министров Украины, ребята.
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели
https://censor.net/ru/news/3282511/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_44_cheloveka_zafiksirovany_1_263_novyh_sluchaya_zarajeniya_1_007
Ибо глупость , Радуцкий
Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели
Никогда Яснознание Новых Уровней Сознания поучать не будет с твоим "ко-ко-ко", к кому следует присобачить новую коррупционную схему(СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения на Донбассе с использованием огнестрельного оружия и бронетехники: Призываем сохранять спокойствие
https://censor.net/ru/news/3282441/sbu_anonsirovala_masshtabnye_antiterroristicheskie_ucheniya_na_donbasse_s_ispolzovaniem_ognestrelnogo)Кабмина и Минобороны Украины
21:21 12.08.2021
Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое
https://interfax.com.ua/news/economic/761371.html
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13.08.2021 08:33 Відповісти
🙄це що таке?🤔
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13.08.2021 09:09 Відповісти
Кацапы пытаются заработать.
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13.08.2021 09:16 Відповісти
Тоже не могу понять :дум :дум :дум добавки че ли просят из ума выжившие , решившие, что это форма для массовой рассылки корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получить, т.е спамерам?
Всегда авакову советовала быть острожными с его желаниями, потому что они имеют свойство сбываться зеркалясь там, о чем 95% населения ни понимания ни представления не имеют,.т.е в практике осознанных сновидений.
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14.08.2021 16:35 Відповісти
григоренкина машинка сгорела? то что нажито непосильным трудом...
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13.08.2021 08:43 Відповісти
Где енот?
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13.08.2021 08:45 Відповісти
кацапи нахватали укаїнських заводів щоб вони простоювали??? щей тихенько їх знищують... куди дивиться зРада, през, РНБО? - в усих неефетивних власників, в перву чергу кацапських, не виконуючих зобов,зання по приватизації, майно негайно репреватизувати й на нові конкурси. й не тягнуть розини.
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13.08.2021 08:48 Відповісти
в бедной стране богатые машины ? нехорошо как то! надо уравнивать для соханения балланса!
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13.08.2021 08:54 Відповісти
Бог дал, Бог взял На території заводу "Лукойл" в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4792
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13.08.2021 09:07 Відповісти
разворовали машины, а потом дожгли


На території заводу "Лукойл" в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4158
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13.08.2021 11:37 Відповісти
..на то воно одеса, на то воно лукойл...
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13.08.2021 14:08 Відповісти
 
 