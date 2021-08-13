На території заводу "Лукойл" в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Увечері, 12 серпня, в Одесі на території непрацюючого заводу "Лукойл" вщент згоріли відразу шість легкових автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

"12 серпня о 18 годині 36 хвилин до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на території недіючого заводу "Лукойл" сталася пожежа, за адресою Шкодова гора, 1/1. Рятувальники оперативно виїхали на гасіння пожежі. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горять 6-ть автомобілів. Пожежу було ліквідовано о 19 годині 06 хвилин на загальній площі 70 м.кв", - сказано в повідомленні.

Причина та збитки - встановлюються.

Від ДСНС залучалися 8 одиниць пожежної техніки та 24 рятувальники.

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Фото: сайт ДСНС