Двох найманців РФ, що обстрілювали позиції українських воїнів, затримано на Одещині та Харківщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Контррозвідка СБУ затримала двох колишніх найманців "ЛДНР", які брали участь в обстрілі позицій українських воїнів на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Контррозвідники СБУ в Одеській та Харківській областях затримали двох колишніх учасників незаконних збройних формувань. Встановлено, що зловмисники причетні до обстрілів позицій сил АТО.
За даними слідства, у лавах бойовиків вони перебували протягом 2014 ‒ 2016 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.
Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності підозрюваних і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни.
Будь ласка, зачекайте...
А "суди" наші напічкані сєпарським непотрібом.
Причому здавна.
Біля Одеси та Харкова.
А затримувати не варто. Утилізувати на смітнику як сміття.
Терористи, диверсанти, вбивці швендяють по Україні як в себе вдома, і взагалі страху не ймуть, бо в нас нема спецслужб, а є організації, які видаляють клістрони з техніки на бойовому чергуванні, переписують їхні номери, і буквально днями декількох росіян вже посадили за те, що продавали нам ці клістрони.