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Новини Фото ПодіїФоторепортаж Агресія Росії проти України
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контррозвідка (458) Одеська область (2489) СБУ (10016) Харківщина (4265) найманці РФ (1969)

Двох найманців РФ, що обстрілювали позиції українських воїнів, затримано на Одещині та Харківщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Двох найманців РФ, що обстрілювали позиції українських воїнів, затримано на Одещині та Харківщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ затримала двох колишніх найманців "ЛДНР", які брали участь в обстрілі позицій українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники СБУ  в Одеській та Харківській областях затримали двох колишніх учасників незаконних збройних формувань. Встановлено, що зловмисники причетні до обстрілів позицій сил АТО.

За даними слідства, у лавах бойовиків вони перебували протягом 2014 ‒ 2016 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності підозрюваних і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни.

Також читайте: СБУ анонсувала масштабні антитерористичні навчання на Донбасі з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки: Закликаємо зберігати спокій

Двох найманців РФ, що обстрілювали позиції українських воїнів, затримано на Одещині та Харківщині, - контррозвідка СБУ 01
Двох найманців РФ, що обстрілювали позиції українських воїнів, затримано на Одещині та Харківщині, - контррозвідка СБУ 02
Двох найманців РФ, що обстрілювали позиції українських воїнів, затримано на Одещині та Харківщині, - контррозвідка СБУ 03
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Топ коментарі
+24
пристрелить при попытке к бегству
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13.08.2021 09:45
+13
Расстрелять и простить.
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13.08.2021 09:49
+11
Сейчас зе-упыри выпустят уродов под домашний арест, а суд еще и назначит заплатить компенсацию им. Ведь это свои люди для зе-мародеров. А вот был бы атошник или волонтер, то держали бы без суда и следствия в сизо минимум год.
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13.08.2021 09:53
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пристрелить при попытке к бегству
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13.08.2021 09:45 Відповісти
Теперь будут воевать на тюремной параше
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13.08.2021 09:48 Відповісти
2 года условно в крайнем случае. Это же не ветераны.
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13.08.2021 10:08 Відповісти
Расстрелять и простить.
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13.08.2021 09:49 Відповісти
В 1944 году в Киеве на Евбазе ( на площади) таких -- вешали., как пособников немцев.
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13.08.2021 09:53 Відповісти
Сейчас зе-упыри выпустят уродов под домашний арест, а суд еще и назначит заплатить компенсацию им. Ведь это свои люди для зе-мародеров. А вот был бы атошник или волонтер, то держали бы без суда и следствия в сизо минимум год.
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13.08.2021 09:53 Відповісти
Сколько дерьма... хоть на ту сторону перебрасывай а не вокруг себя. Гапоном попахивает.
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13.08.2021 10:31 Відповісти
ну так ничего не меняется, зе-упыри работают так же как и попередники, домашний арест - проверенная процедура
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13.08.2021 10:32 Відповісти
Запобіжний захід обирає так званий "суд".
А "суди" наші напічкані сєпарським непотрібом.
Причому здавна.
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13.08.2021 10:36 Відповісти
Ого як воны перемистылись по краини и як же немаэ контролю швендяють вси хто попало
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13.08.2021 09:55 Відповісти
Потрібно лугандонівців лікувати від сепаратизму напалмом.
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13.08.2021 09:56 Відповісти
Расстрелять за пререкание с начальством
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13.08.2021 09:58 Відповісти
шо то эти два навароса совсем хилые Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7159 приехали подыхать ?
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13.08.2021 10:08 Відповісти
Відїстися, бджоли воювали з медом, але їсти все одно хотілося
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23.10.2021 01:59 Відповісти
Повезти на следственный эксперимент прямо на передок и чуть-чуть подержать высунутыми из окопов... И канитель со следствием и судом не надо разводить, и лежку снайпера можно вычислить.
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13.08.2021 10:08 Відповісти
Абсолютно пркрасная идея. Просто генияальная. Браво. Апплодирую!!!!!
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13.08.2021 10:16 Відповісти
щоб показали як вони стріляли, клас, мені теж подобається ідея
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13.08.2021 16:18 Відповісти
Адєсчіна і Харкавьщіна - то москворотий незугарний сленг.
Біля Одеси та Харкова.
А затримувати не варто. Утилізувати на смітнику як сміття.
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13.08.2021 10:17 Відповісти
А де ж було СБУ, коли вони попали на підконтрольну територію? Як таке взагалі могло статись?
Терористи, диверсанти, вбивці швендяють по Україні як в себе вдома, і взагалі страху не ймуть, бо в нас нема спецслужб, а є організації, які видаляють клістрони з техніки на бойовому чергуванні, переписують їхні номери, і буквально днями декількох росіян вже посадили за те, що продавали нам ці клістрони.
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13.08.2021 10:38 Відповісти
Пане, не рвiть серце, всьому свiй час... Адже вбивцi могли зайти на пiдконтрольну територiю нелегально. Але ж бо, спалилися...
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14.08.2021 08:25 Відповісти
сивохины кареша
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13.08.2021 10:53 Відповісти
В тилу ...
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13.08.2021 19:37 Відповісти
Як Антоненка арештовували так по всім каналам показували, як сепарню беруть то ні прізвища, ні харі.
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15.08.2021 08:27 Відповісти
Краще було б читати аби було написано "затримано й розстріляно".
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15.08.2021 20:06 Відповісти
 
 