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Будівництво найбільшого спорткомплексу Полтавщини завершать уже цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Випробування гідроізоляції басейнів у новому спортивному комплексі Полтави успішно завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавська ОДА.

"Випробування гідроізоляції басейнів у спортивно-видовищному комплексі пройшли успішно. Зараз на об'єкті тривають роботи з благоустрою території, фасадні та внутрішньо-оздоблювальні роботи. Робочі облаштовують вентиляцію і електромережу", - зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Зазначається, що спорткомплекс почали будувати ще в 2007 році, проте проект постійно зупинявся. В рамках президентської програми "Велике будівництво" завершити будівництво планують вже в цьому році.

Спорткомплекс стане базою для тренувань олімпійської та паралімпійської збірних команд і зможе приймати національні та міжнародні змагання.

У найбільшому спортивному центрі області буде 500 глядацьких місць, а весь комплекс буде відповідати нормам інклюзивності. Тут змонтують 50-метровий спортивний басейн закритого типу. Крім спортивного та синхронного плавання, водного поло та плавання дефлімпійців і паралімпійців у комплексі будуть займатися єдиноборствами - греко-римською та вільною боротьбою.

Нагадаємо, в цьому році за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в регіонах почалося створення сучасних спортивних арен, здатних приймати професійні міжнародні змагання - "25 спортивних магнітів".

Крім того, створюють інфраструктуру для масових занять спортом. Як заявляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в 2021-му будують і реконструюють 94 стадіони, 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ, а також починають будівництво 19 льодових арен.

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Будівництво найбільшого спорткомплексу Полтавщини завершать уже цього року, - ОДА 01
Будівництво найбільшого спорткомплексу Полтавщини завершать уже цього року, - ОДА 02
Будівництво найбільшого спорткомплексу Полтавщини завершать уже цього року, - ОДА 03

Автор: Анастасія Потіха
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Отмечается, что споткомплекс начали строить еще в 2007 году

Строительство крупнейшего спорткомплекса Полтавщины завершат уже в этом году, - ОГА - Цензор.НЕТ 5586
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13.08.2021 11:20 Відповісти
Нужно укреплять Украинскую армию для защиты более 2000 км границы от кочевого народа московской Орды, а строительством пусть занимаются местный крупный бизнес после уплаты всех налогов, если Орда пойдёт ,то эти все строительства сровняет с землёй, ну а если решили сдать государство Украина московской Орде так скажите это Украинскому народу Строительство крупнейшего спорткомплекса Полтавщины завершат уже в этом году, - ОГА - Цензор.НЕТ 2661
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13.08.2021 11:31 Відповісти
И ещё ...после того как Пётр1 под Полтавой разбил шведов, Московия получила чудное название Расея ... история повторяется
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13.08.2021 11:35 Відповісти
в рік дефіциту бюджету в 273 млрд. саме час будувати 25 дорогущих неокупних магнітів.
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13.08.2021 12:35 Відповісти
 
 