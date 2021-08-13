Будівництво найбільшого спорткомплексу Полтавщини завершать уже цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

Випробування гідроізоляції басейнів у новому спортивному комплексі Полтави успішно завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавська ОДА.

"Випробування гідроізоляції басейнів у спортивно-видовищному комплексі пройшли успішно. Зараз на об'єкті тривають роботи з благоустрою території, фасадні та внутрішньо-оздоблювальні роботи. Робочі облаштовують вентиляцію і електромережу", - зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Зазначається, що спорткомплекс почали будувати ще в 2007 році, проте проект постійно зупинявся. В рамках президентської програми "Велике будівництво" завершити будівництво планують вже в цьому році.

Спорткомплекс стане базою для тренувань олімпійської та паралімпійської збірних команд і зможе приймати національні та міжнародні змагання.

У найбільшому спортивному центрі області буде 500 глядацьких місць, а весь комплекс буде відповідати нормам інклюзивності. Тут змонтують 50-метровий спортивний басейн закритого типу. Крім спортивного та синхронного плавання, водного поло та плавання дефлімпійців і паралімпійців у комплексі будуть займатися єдиноборствами - греко-римською та вільною боротьбою.

Нагадаємо, в цьому році за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в регіонах почалося створення сучасних спортивних арен, здатних приймати професійні міжнародні змагання - "25 спортивних магнітів".

Крім того, створюють інфраструктуру для масових занять спортом. Як заявляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в 2021-му будують і реконструюють 94 стадіони, 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ, а також починають будівництво 19 льодових арен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Закарпатському Міжгір'ї відновлюють найдовший міст Центральних Карпат. ФОТО





