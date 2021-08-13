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Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

Кількість жертв повеней в північних районах Туреччини досягла 27 осіб: 25 людей загинули в провінції Кастамону, ще двоє - в Синопі.

Такі дані оприлюднило агентство з надзвичайних ситуацій країни 13 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням нагазету Hürriyet Daily News. 

Крім того, в провінції Бартин тривають пошуки зниклого безвісти. Евакуйовано понад 1,3 тис. осіб, поінформувала пресслужба відомства.

Також читайте: Усі лісові пожежі в Туреччині взято під контроль

У Кастамоні і Синопі без електрики залишилися понад 200 населених пунктів, зруйновано мости та дороги. Людей евакуювали на вертольотах.

Повені принесли хаос в північні провінції, коли влада оголосила, що лісові пожежі, що вирували в південних прибережних регіонах Туреччини протягом двох тижнів, взятто під контроль.

Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 01
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 02
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 03
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 04
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 05
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 06
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 07
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 08
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 09
Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики 10

ФОТО: ЕРА
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Бідосіни самальоти влаштували потоп.
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13.08.2021 12:16 Відповісти
вот беда ! что не сгорело - то потом накрыло...
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13.08.2021 12:20 Відповісти
б*же, жаль людей, хотя как-то надо придвидеть опасные районы и делать водоотводы что ли?
как у нас на ЗК - каждый год лазили по улицам "наводнившиеся" - памагите, нас затопилоооо(а **** ты жебраешь за 500 км. от дома то?)
теперь вырубают лес и потом удивляются шо оползни и наводнения - хотя это так просто вид делают такой - понимая прекрасно шо бабло заработать легко, а пострадавших у нас любят - еще и отстроят хибару за госсчет, а на второй год - по новой пойдет то же так же Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества - Цензор.НЕТ 1814
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13.08.2021 12:28 Відповісти
Наглядный пример - что будет со страной если туда приедут отдыхать кацапы. Искренне жаль турецкий народ. Терпения вам и выдержки для ликвидации последствий посещения страны росс. рептилоидами.
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13.08.2021 12:41 Відповісти
Жаль турок, то пожежі, то потопи!
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13.08.2021 12:50 Відповісти
 
 