Кількість жертв повеней у Туреччині досягла 27 осіб, понад 200 населених пунктів залишилися без електрики. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
Кількість жертв повеней в північних районах Туреччини досягла 27 осіб: 25 людей загинули в провінції Кастамону, ще двоє - в Синопі.
Такі дані оприлюднило агентство з надзвичайних ситуацій країни 13 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням нагазету Hürriyet Daily News.
Крім того, в провінції Бартин тривають пошуки зниклого безвісти. Евакуйовано понад 1,3 тис. осіб, поінформувала пресслужба відомства.
У Кастамоні і Синопі без електрики залишилися понад 200 населених пунктів, зруйновано мости та дороги. Людей евакуювали на вертольотах.
Повені принесли хаос в північні провінції, коли влада оголосила, що лісові пожежі, що вирували в південних прибережних регіонах Туреччини протягом двох тижнів, взятто під контроль.
ФОТО: ЕРА
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как у нас на ЗК - каждый год лазили по улицам "наводнившиеся" - памагите, нас затопилоооо(а **** ты жебраешь за 500 км. от дома то?)
теперь вырубают лес и потом удивляются шо оползни и наводнения - хотя это так просто вид делают такой - понимая прекрасно шо бабло заработать легко, а пострадавших у нас любят - еще и отстроят хибару за госсчет, а на второй год - по новой пойдет то же так же