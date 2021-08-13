На Прикарпатті медики вперше провели родинну трансплантацію нирки, - МОЗ. ФОТОрепортаж

На базі Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради бригада лікарів на чолі з директором Тарасом Масляком провела першу в регіоні родинну трансплантацію нирки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Реципієнт - молодий 25-ти річний чоловік, який з 2017 року перебував на програмному гемодіалізі. Донором нирки став рідний батько.

"Трансплантація відбулася завдяки співпраці з лікарями "Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова". Власне оперативні втручання були проведені за участі фахівців обох закладів", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні стан реципієнта та донора стабільний, вони перебувають під цілодобовим спостереженням команди лікарів.

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Трансплантація відбулася за державний кошт у рамках пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я.







