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На Прикарпатті медики вперше провели родинну трансплантацію нирки, - МОЗ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Здоров'я

На базі Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради бригада лікарів на чолі з директором Тарасом Масляком провела першу в регіоні родинну трансплантацію нирки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Реципієнт - молодий 25-ти річний чоловік, який з 2017 року перебував на програмному гемодіалізі. Донором нирки став рідний батько.

"Трансплантація відбулася завдяки співпраці з лікарями "Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова". Власне оперативні втручання були проведені за участі фахівців обох закладів", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні стан реципієнта та донора стабільний, вони перебувають під цілодобовим спостереженням команди лікарів.

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Трансплантація відбулася за державний кошт у рамках пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я.

На Прикарпатті медики вперше провели родинну трансплантацію нирки, - МОЗ 01
На Прикарпатті медики вперше провели родинну трансплантацію нирки, - МОЗ 02
На Прикарпатті медики вперше провели родинну трансплантацію нирки, - МОЗ 03
На Прикарпатті медики вперше провели родинну трансплантацію нирки, - МОЗ 04

Автор: Анастасія Потіха
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А мозги не пробовали пересаживать? А то найвелычнишому как-то не очень без них. На Прикарпатье медики впервые провели родственную трансплантацию почки, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2740
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13.08.2021 12:34 Відповісти
а срать в комментариях не пробовал? а то как то от тебя попахивает неприлично
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13.08.2021 12:45 Відповісти
Здоровья сыну и отцу. Врачам спасибо и успехов.
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13.08.2021 12:50 Відповісти
 
 